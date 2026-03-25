Венгрия потеряет более $1 млрд из-за решения Орбана прекратить поставки газа в Украину, - МИД

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Венгрия понесет экономические убытки из-за решения премьера Виктора Орбана прекратить поставки газа в Украину.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Решение Орбана обернется убытками для Венгрии

Тихий отметил, что на данный момент этот импорт не прекращен.

"Если премьер-министр Орбан все-таки решил его прекратить – считаем, что единственным следствием этого будет лишение экономики Венгрии и венгров более миллиарда долларов", – сказал представитель ведомства.

Он рассказал, что за прошлый год Венгрия получила "более миллиарда долларов за этот экспорт газа в Украину".

"Единственное последствие будет в том, что из карманов венгров Виктор Орбан заберет этот миллиард долларов. Это его дело, если он хочет это делать. Украина на сегодняшний день имеет необходимые объемы газа. Украина знает, откуда получить необходимые объемы газа даже в случае прекращения Венгрией поставок", — заявил Тихий.

Спикер отметил, что Украина, в отличие от Венгрии, "диверсифицированная страна и в свое время приняла необходимые меры для того, чтобы поставки энергоресурсов были диверсифицированными".

Венгрия прекращает поставки газа

Напомним, что 25 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращает поставки газа в Украину.

Блокировка помощи и вопрос "Дружбы"

Финансовая помощь Украине в настоящее время заблокирована из-за позиции Венгрии и Словакии, поскольку для ее согласования необходима единодушная поддержка всех государств ЕС.

Будапешт связывает свое согласие с возобновлением работы нефтепровода "Дружба", по которому поставляется российская нефть в Венгрию. Речь идет об участке, поврежденном в результате атаки беспилотника в январе.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. "Нафтогаз" сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

