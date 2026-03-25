Угорщина втратить понад $1 млрд через рішення Орбана припинити постачання газу Україні, - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Угорщина зазнає економічних збитків від рішення прем'єра Віктора Орбана припинити постачання газу до України.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

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Рішення Орбана обернеться збитками Угорщині

Тихий зазначив, що наразі цей імпорт не припинений.

"Якщо прем'єр-міністр Орбан все-таки вирішив його припинити – вважаємо, що єдиним наслідком цього буде позбавлення економіки Угорщини та угорців понад мільярда доларів",- сказав речник відомства.

Він розповів, що за минулий рік Угорщина отримала "понад мільярд доларів за цей експорт газу в Україну".

"От єдиним наслідок буде в тому, що з кишень угорців Віктор Орбан забере цей мільярд доларів. Це його справа, якщо він хоче це робити. Україна має на сьогодні день необхідні обсяги газу. Україна знає, звідки отримати необхідні обсяги газу навіть в разі припинення Угорщини постачання",- заявив Тихий.

Речник зазначив, що Україна на відміну від Угорщини "диверсифікована країна і свого часу вчинила необхідних заходів для того, щоб постачання енергоресурсів було диверсифікованим".

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Угорщина припиняє поставки газу

Нагадаємо, що 25 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що припиняє поставки газу до України.

Блокування допомоги та питання "Дружби"

Фінансова допомога Україні наразі заблокована через позицію Угорщини та Словаччини, оскільки для її погодження необхідна одностайна підтримка всіх держав ЄС.

Будапешт пов’язує свою згоду з відновленням роботи нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини. Йдеться про ділянку, пошкоджену внаслідок атаки безпілотника у січні.

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. "Нафтогаз" повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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