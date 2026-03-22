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Новини Антиукраїнська позиція Орбана Антиукраїнські заяви в Угорщині
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Ми повалили комунізм, а зараз Зеленський та Брюссель думають, що ми відступимо, - Орбан

Орбан про Зеленського і комунізм

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв його нинішній "спротив тиску України та Брюсселя" з поваленням комуністичної влади в Угорщині.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, Орбан опублікував відео з дописом, у якому наголосив, що Будапешт "не поступиться під тиском України та Брюсселя".

"Ми повалили комунізм. Ми боролися за свою свободу. Ми побудували християнську, сімейно-орієнтовану та патріотичну державу. А тепер Зеленський та брюссельці думають, що ми відступимо? Не смішіть мене", - заявив Орбан.

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Орбан про Зеленського і комунізм

Що передувало

Нагадаємо, видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.

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Блокування кредиту для україни і питання "Дружби"

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

Автор: 

Брюссель (299) Угорщина (3039) Зеленський Володимир (28192) Орбан Віктор (953)
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Топ коментарі
+40
Орбан "повалив" комунізм... Сміяться в якому місці? Він же той "комунізм", у його найгіршій, кацапській сутності, тягне в Європу, та стелить йому килимову доріжку...
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22.03.2026 16:17 Відповісти
+24
Як пердолить цю корупційну пропарашну жабу чітке майбутне на кіче.
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22.03.2026 16:14 Відповісти
+24
Ні, марна справа! Це вже якась пошесть трампізма з путінізмом.
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22.03.2026 16:22 Відповісти

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