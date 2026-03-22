Ми повалили комунізм, а зараз Зеленський та Брюссель думають, що ми відступимо, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв його нинішній "спротив тиску України та Брюсселя" з поваленням комуністичної влади в Угорщині.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, Орбан опублікував відео з дописом, у якому наголосив, що Будапешт "не поступиться під тиском України та Брюсселя".

"Ми повалили комунізм. Ми боролися за свою свободу. Ми побудували християнську, сімейно-орієнтовану та патріотичну державу. А тепер Зеленський та брюссельці думають, що ми відступимо? Не смішіть мене", - заявив Орбан.

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Що передувало

Нагадаємо, видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.

Раніше видання The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідки писало, що російські спецслужби розглядали сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для впливу на вибори в Угорщині.

Напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.

Раніше повідомлялося, що Кремль готує втручання у парламентські вибори в Угорщині, що мають відбутися у квітні 2026 року. Мета - допомогти прем'єру Віктору Орбану зберегти владу.

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Блокування кредиту для україни і питання "Дружби"

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.