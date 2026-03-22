Ми повалили комунізм, а зараз Зеленський та Брюссель думають, що ми відступимо, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв його нинішній "спротив тиску України та Брюсселя" з поваленням комуністичної влади в Угорщині.
Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, Орбан опублікував відео з дописом, у якому наголосив, що Будапешт "не поступиться під тиском України та Брюсселя".
"Ми повалили комунізм. Ми боролися за свою свободу. Ми побудували християнську, сімейно-орієнтовану та патріотичну державу. А тепер Зеленський та брюссельці думають, що ми відступимо? Не смішіть мене", - заявив Орбан.
Що передувало
Нагадаємо, видання The Washingron Post писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС.
- Раніше видання The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідки писало, що російські спецслужби розглядали сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для впливу на вибори в Угорщині.
- Напередодні лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів.
- Раніше повідомлялося, що Кремль готує втручання у парламентські вибори в Угорщині, що мають відбутися у квітні 2026 року. Мета - допомогти прем'єру Віктору Орбану зберегти владу.
Блокування кредиту для україни і питання "Дружби"
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанку" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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