Мы свергли коммунизм, а сейчас Зеленский и Брюссель думают, что мы отступим, — Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил свое нынешнее "сопротивление давлению Украины и Брюсселя" со свержением коммунистической власти в Венгрии.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

В частности, Орбан опубликовал видео с подписью, в которой подчеркнул, что Будапешт "не уступит под давлением Украины и Брюсселя".

"Мы свергли коммунизм. Мы боролись за свою свободу. Мы построили христианское, семейно-ориентированное и патриотическое государство. А теперь Зеленский и брюссельцы думают, что мы отступим? Не смешите меня", — заявил Орбан.

Что предшествовало

Напомним, издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки писало, что российские спецслужбы рассматривали сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для влияния на выборы в Венгрии.

Накануне лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что Кремль готовит вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года. Цель — помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.

Блокировка кредита для Украины и вопрос "Дружбы"

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.