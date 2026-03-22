Мы свергли коммунизм, а сейчас Зеленский и Брюссель думают, что мы отступим, — Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил свое нынешнее "сопротивление давлению Украины и Брюсселя" со свержением коммунистической власти в Венгрии.
Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, Орбан опубликовал видео с подписью, в которой подчеркнул, что Будапешт "не уступит под давлением Украины и Брюсселя".
"Мы свергли коммунизм. Мы боролись за свою свободу. Мы построили христианское, семейно-ориентированное и патриотическое государство. А теперь Зеленский и брюссельцы думают, что мы отступим? Не смешите меня", — заявил Орбан.
Что предшествовало
Напомним, издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.
- Ранее издание The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки писало, что российские спецслужбы рассматривали сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для влияния на выборы в Венгрии.
- Накануне лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.
- Ранее сообщалось, что Кремль готовит вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года. Цель — помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.
Блокировка кредита для Украины и вопрос "Дружбы"
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный вследствие российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извинитьсяза свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
РФ погана. Значить орки теж будують комунізм.
Ні! Це логічна помилка. У орків капіталізм. Навіть скажемо так - вища стадія капіталізму - монополістичний капіталізм - імперіалізм. Так Ленін начебто говорив (Яр повинен пам'ятати
Ти самої суті "комунізму" не розумієш... Його глибинна суть - саме в "Атнять и паделить"... Чому? Та тому, що їм не вдавалося ніколи виростить "челавека новаго типа" - "комуністичного". Який буде працювать не "з-під палиці", а добровільно. І не на себе (як при капіталізмі), а на "общество"...
- Рассияне! А чего вы всё колготитесь, людей кашмарите?
- А мы хатим пастроить "рай на Земле"...
- Так у вас постоянно не РАЙ, а "саРАЙ", получается... Лагерный...
Так от, "генії" - це "Валенси"...
"Фанатики" - "Нігояни"...
А "пройдисвіти" - "Орбани"...
А, безглуздо.
"ПОВАЛИЛИ КОМУНІЗМ" - та ти шо серйозно?)
тобто він живе у головах
Ну, і щоб точно перемогти, штаб вимагає видалити прізвище зеленського з виборчого бюлетеня.
І тепер перейшов у команду будівельників "ср ср 2.0" і обіцяє "павтаріть"... "дєди ж ваєвалі"
З теперішньою українською владою неможливо співпрацювати, - прем'єр-міністр Угорщини Орбан
В тепер повторюй за шісткою свого зе-кумира Колюнею Котлетою "венгри наші друзі", клоуняра зелена.
тобто, дохеріща років циган орбан у влади.
циган орбан, пабєдівший комунізм.
тупі мадяри!
як і тупі українці з зеленою юдо шоблою.