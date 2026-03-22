Антиукраинская позиция Орбана Антиукраинские заявления в Венгрии
Мы свергли коммунизм, а сейчас Зеленский и Брюссель думают, что мы отступим, — Орбан

Орбан о Зеленском и коммунизме

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил свое нынешнее "сопротивление давлению Украины и Брюсселя" со свержением коммунистической власти в Венгрии.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

В частности, Орбан опубликовал видео с подписью, в которой подчеркнул, что Будапешт "не уступит под давлением Украины и Брюсселя".

"Мы свергли коммунизм. Мы боролись за свою свободу. Мы построили христианское, семейно-ориентированное и патриотическое государство. А теперь Зеленский и брюссельцы думают, что мы отступим? Не смешите меня", — заявил Орбан.

Орбан о Зеленском и коммунизме

Что предшествовало

Напомним, издание The Washington Post писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

Блокировка кредита для Украины и вопрос "Дружбы"

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

Брюссель (612) Венгрия (2411) Зеленский Владимир (23731) Орбан Виктор (751)
Топ комментарии
+26
Орбан "повалив" комунізм... Сміяться в якому місці? Він же той "комунізм", у його найгіршій, кацапській сутності, тягне в Європу, та стелить йому килимову доріжку...
22.03.2026 16:17 Ответить
+17
поваливший комунізм мадяр, став чи не найбільшим світовим членососом рашизму, котрий обібрався бути правонаступником і правоприємником совкового союзу,носія їдеї комунізму ...дебіл ,плять
22.03.2026 16:16 Ответить
+16
Як пердолить цю корупційну пропарашну жабу чітке майбутне на кіче.
22.03.2026 16:14 Ответить
І тебе вилікують!
22.03.2026 16:12 Ответить
Ні, марна справа! Це вже якась пошесть трампізма з путінізмом.
22.03.2026 16:22 Ответить
Що воно несе, оте убоге з Угорщини, завербоване, ще за часів кдб срср і могилєвичем!
22.03.2026 16:31 Ответить
Хіба що кулею.
22.03.2026 17:34 Ответить
Як пердолить цю корупційну пропарашну жабу чітке майбутне на кіче.
22.03.2026 16:14 Ответить
Орбан "повалив" комунізм... Сміяться в якому місці? Він же той "комунізм", у його найгіршій, кацапській сутності, тягне в Європу, та стелить йому килимову доріжку...
22.03.2026 16:17 Ответить
Тато Орбана був партійним пропагандистом за комуни.Це Вітька татка повалив.
22.03.2026 16:40 Ответить
******** кацапстан зараз значно далі від ідей комунізму, ніж Європа.
22.03.2026 16:48 Ответить
Не згоден... Ти "Маніфест Комуністичної партії", читав? Там є вислів - "Привид бродить по Європі... Привид комунізму...". Але в Росії цей лозунг втілився, на практиці, у лозунг "Шарікових" - "Атнять и паделить"! Там навіть молодь, яка в очі не бачила СРСР, переважно живе цим лозунгом... Це і є їх "комуністична ідея"...
22.03.2026 16:58 Ответить
Років 10 тому в Швейцарії всерйоз обговорювали закон про те, щоб кожному швейцарцю щомісяця виплачувати досить серйозну суму грошей просто за те що він швейцарець. У рф, якщо ти не працюєш - здохнеш з голоду. Ви серйозно зібралися зі мною сперечатися, що орки ближче до комунізму, ніж Швейцарія?
22.03.2026 17:15 Ответить
Ти або малий або історії на вчив. В совку люди не те що без роботи, а навіть і з роботою дохли з голоду мільйонами. Єдиний наслідок не мати роботу на совку (до того як здохнеш) - тебе притягнули би за тунеядство.
22.03.2026 17:27 Ответить
Совок поганий. Совок будував комунізм.
РФ погана. Значить орки теж будують комунізм.
Ні! Це логічна помилка. У орків капіталізм. Навіть скажемо так - вища стадія капіталізму - монополістичний капіталізм - імперіалізм. Так Ленін начебто говорив (Яр повинен пам'ятати
22.03.2026 17:36 Ответить
а хтось може аргументовано вказати, чим комунізм, який будували на крові мільйонів ленінці-сталінці, відрізняється від рашизму, який будують на крові мільйонів путінці-трамповці?
22.03.2026 17:37 Ответить
Я можу. У совку була заборонена приватна власність на засоби виробництва, всі підприємства - державні. В оркостані можеш купити землю, квартиру, будівлю, завод, створити будь-який бізнес.
22.03.2026 17:48 Ответить
А до чого тут "виплата грошей"? Швейцарці можуть собі те дозволить... Подібним чином діють нафтові держави Перської затоки... Це "нації раньтьє"... Таких, у Франції, на початку ХХ ст., називали "стригалі купонів"... Вони вкладали гроші в банки, банки давали кредити підприємцям, ті використовували гроші для розвитку виробництва, отримували доходи, сплачували бпнкам проценти, банки, з тих процентів, нараховували рантьє відсоток. Подібна соціальна група, у США, теж вирощена - "велфер"... Це люди, які ніколи не працювали... Дехто - вже в другому-третьому поколінні...Це "люмпенпролетаріат", який живе за рахунок держави... І зараз, якщо "припече", Америці не буде кого поставить до станків, щоб розвернуть ВПК військових часів, як це їм вдалося зробить в 40-ві роки ХХ ст.
Ти самої суті "комунізму" не розумієш... Його глибинна суть - саме в "Атнять и паделить"... Чому? Та тому, що їм не вдавалося ніколи виростить "челавека новаго типа" - "комуністичного". Який буде працювать не "з-під палиці", а добровільно. І не на себе (як при капіталізмі), а на "общество"...
- Рассияне! А чего вы всё колготитесь, людей кашмарите?
- А мы хатим пастроить "рай на Земле"...
- Так у вас постоянно не РАЙ, а "саРАЙ", получается... Лагерный...
22.03.2026 17:38 Ответить
І комунізм (і совковий і ********), і націонал-соціалізм минулого століття, і ******** кацапстан мають одну спільну рису - це диктатури, авторитарні режими. А щодо демократії - не треба вважати соціальний захист, соціальні програми "лівацтвом" і "соціалізмом" як це роблять трампісти і ******* праворадикали.
22.03.2026 17:46 Ответить
Якби тоді замість Горбачова був хоча би Андропов то Орбан при спробі повалити тільки б купу наваляв с переляку.
22.03.2026 17:19 Ответить
андропов був, але це не врятувало комунізм від горбачова!
22.03.2026 17:39 Ответить
Та нічого він не "валив"... Кон'юктурщики не "валять"... Вони орієнтуються по ситуації... Не пам'ятаю, кому належать ці слова: "Революції задумують генії, здійснюють фанатики, а їх плодами користуються пройдисвіти...".
Так от, "генії" - це "Валенси"...
"Фанатики" - "Нігояни"...
А "пройдисвіти" - "Орбани"...
22.03.2026 17:44 Ответить
Ще один ********.
22.03.2026 16:14 Ответить
"Мы пахали... Я и трактор...".
22.03.2026 16:15 Ответить
Повалили комунізм
22.03.2026 16:15 Ответить
Навалив орбан із сіярту собі у штани, за злочини в Угорщині і зраду ЄС і НАТО, а тепер треба уже тікати, як екс-міністерка з МЗС Австрії, на мацковію, аж у Ханти-Мансійськ… На етнічну землю!!
22.03.2026 16:34 Ответить
Але це було після перемоги над нацизмом
22.03.2026 16:16 Ответить
поваливший комунізм мадяр, став чи не найбільшим світовим членососом рашизму, котрий обібрався бути правонаступником і правоприємником совкового союзу,носія їдеї комунізму ...дебіл ,плять
22.03.2026 16:16 Ответить
Скажіть хтось цьому поцу, що його найкращий друг і гарант дрочить на те, щоб вєрнуть всьо взад.
А, безглуздо.
22.03.2026 16:17 Ответить
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХ

"ПОВАЛИЛИ КОМУНІЗМ" - та ти шо серйозно?)
22.03.2026 16:20 Ответить
Брюссель хоче ще орбанізм повалити.😉
22.03.2026 16:22 Ответить
орбан спирається на посткомуністичний електорат
тобто він живе у головах
22.03.2026 16:24 Ответить
виборчій штаб орбана вже замовив десятки опудал зеленського, і у квітні їх будуть спалювати на центральних площах міст. Це додасть орбану щнайменше 15% рейтингу перед виборами.
Ну, і щоб точно перемогти, штаб вимагає видалити прізвище зеленського з виборчого бюлетеня.
22.03.2026 16:29 Ответить
Ну якщо із соцтабору вас не хотіли випускати і аж війська в 1956 ввели, то в ЄС вас ніхто не тримає - можете спокійно вийти, якщо щось не подобається...
22.03.2026 16:30 Ответить
Как ритуальное убийство гражданских помогло повалить коммунизм? Сралин давно сдох, и если бы он не слил все политические очки чтобы "любых друзив" спасти от Гааги то висели бы твои деды на лыпе, те что по бохаче на дубе.
22.03.2026 16:31 Ответить
22.03.2026 16:32 Ответить
в штани не влазе пузо
22.03.2026 16:34 Ответить
І корсет тисне
22.03.2026 16:38 Ответить
«Повелитель» собі в штани липкої маси, але не пластиліну…
22.03.2026 16:35 Ответить
Ага, от саме орбан і "повалив" комунізм
І тепер перейшов у команду будівельників "ср ср 2.0" і обіцяє "павтаріть"... "дєди ж ваєвалі"
22.03.2026 16:33 Ответить
Україна поглинає Угорщину судячи з маячні орбаноїдів. Референдум не потрібен. Мої вітання,українці
22.03.2026 16:33 Ответить
Коли в нас була адекватна влада все було по іншому
22.03.2026 16:34 Ответить
І дочекався тупорилого уйобка який своїми кукуріками підіймає йому рейтинг.
В тепер повторюй за шісткою свого зе-кумира Колюнею Котлетою "венгри наші друзі", клоуняра зелена.
22.03.2026 17:31 Ответить
100%. Поки до влади у 2019 не прийшла квартальна гопота, відносини з усіма сусідами окрім рашки були нормальними. Зелений покидьок зіпсував відносини навіть з поляками, коли через схеми друзів єрмака почали транзитні сільгосптовари що йшли ніби то до Німеччини, вивантажувати та продавати в Польщі, дешевше польських цін. І все, миттю почалися блокування кордону поляками та зіпсувалися відносини. А карні справи за позовом Деркача проти Байдена на наступний день після його інавгурації у січні 2021 року (за рік до широкомасштабного вторгнення), коли ЗЕчмо на публіку варнякало що "це лише початок, далі буде". Все це ланки одного ланцюга за який зелену ляльку смикають з кремля.
22.03.2026 17:11 Ответить
Скільки днів лишилося цьому повалителю комунізма в кріслі сидіти? Щоб та жаба не квакала ,а нафта буде тілики після виборів в Угорщині!
22.03.2026 16:39 Ответить
А краще, щоб її не було ні до, ні після.
22.03.2026 16:49 Ответить
риторика як у трампа. Останім часом все частіше люди у різних країнах вибирають в призеденти психічно хворих людей або збочинців . або ефективно діє массонско-сороска прпаганда . або суспільство Землі хворе. та має, те що заслуговує
22.03.2026 16:40 Ответить
Бачив пару американських фільмів. Там угорці дійсно перемагають совок. Красиві молоді угорці борються з комуністичною владою Угорщини. Комуністи всі старі, жирні, зі свинячими обличчями. Не знаю наскільки це правда.
22.03.2026 16:45 Ответить
Мій дідо поїхав туди на танку в 56. З горящими очима, бо його область була окупована мадярами. Так шо, треба було трохи рамси розкидати по месту. Совок добре знав, як мотивувати на шару
22.03.2026 16:53 Ответить
Повалюн комунізму....
22.03.2026 16:46 Ответить
А українці зробили голову компартії Кравчука своїм президентом.
22.03.2026 16:47 Ответить
А кого надо було?
22.03.2026 16:54 Ответить
Чорновіла.
22.03.2026 17:05 Ответить
Как ни странно, коммунистов прогнали только в рашке. Даже в балтийских странах бывшие коммунисты перекрасились в демократов.
22.03.2026 17:26 Ответить
прем'єр-міністр Угорщини у 1998-2002 роках і з 2010 року

тобто, дохеріща років циган орбан у влади.
циган орбан, пабєдівший комунізм.
тупі мадяри!
як і тупі українці з зеленою юдо шоблою.
22.03.2026 16:52 Ответить
Блин чувак совсем поплыл. Венгерский ВВП растет исключительно за счёт "Брюсселя". Коммунизм был побежден венграми, а не сыном коммунистического пропагандона. Помешала узурпировать власть в Венгрии именно Еврокомиссия, которая заморозила счета для венгерского правительства. Цены на топливо Венгрии на 30% выше, чем в Чехии и т.д.. орбаша совсем поплыл.)))
22.03.2026 16:57 Ответить
Сама гнусна совкова падаль це комсомольці. Оцей - просто з палати мер и весов
22.03.2026 17:03 Ответить
Геть попаяло перед виборами.
22.03.2026 17:11 Ответить
Орбанутому краще було б в союзі з ****** і бульбофюрером бути чим в Євросоюзі.12 квітня стане ясно.Взагалі,як тяжко відіриватись від кормушки.16 років,пора в утіль.На свалище побутових відходів бункерного,бульбофюрера теж.
22.03.2026 17:32 Ответить
Ось і прямий доказ, що Оркбан хоче розвалити ЄС...
22.03.2026 17:36 Ответить
Комунізм повалили самі комуністи елементарно збанкрутувавши, а то був би зараз Орбан Генеральним Секретарем КП Угорщини.
22.03.2026 17:38 Ответить
Комунізм повалили самі комуністи елементарно збанкрутувавши, а то був би зараз Орбан Генеральним Секретарем КП Угорщини.
22.03.2026 17:39 Ответить
Комунізм повалили самі комуністи елементарно збанкрутувавши, а то був би зараз Орбан Генеральним Секретарем КП Угорщини.
