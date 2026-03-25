Оппозиционная "Тиса" опережает партию Орбана на 23 процентных пункта, - опрос
Венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Median, проведенного по заказу издания HVG, сообщает Цензор.НЕТ.
Оппозиция увеличила отрыв
Свежие результаты социологического исследования фиксируют рост поддержки "Тисы" по сравнению с прошлым месяцем – тогда отрыв оппозиционной партии от "Фидес" составлял 20 процентных пунктов.
- Электоральные симпатии венгров, решивших проголосовать, распределились следующим образом: 58% за оппозиционную "Тису" против 35% за правящую "Фидес".
- Среди всех избирателей, а не только тех, кто определился, партию "Тиса" поддержали 46%, тогда как партию "Фидес" – 30%.
Выборы в Венгрии
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее издание The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки писало, что российские спецслужбы рассматривали сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для влияния на выборы в Венгрии.
- Накануне лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов.
- Ранее сообщалось, что Кремль готовит вмешательство в парламентские выборы в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года. Цель — помочь премьеру Виктору Орбану сохранить власть.
Топ комментарии
ну і як тепер жити в тій маролазі?
оце так фан-клуб у цієї потвори
міцно він цих клоунів за тестикули тримає
зараз все це як на картах поразкинути...
Віта на кічу дуже не хоче,
Тому верещіть та істерично регоче.
Несе куйню та плює всім в очі.
Перводжерело.
От і з'явився реальний шанс його посунути.