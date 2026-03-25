Оппозиционная "Тиса" опережает партию Орбана на 23 процентных пункта, - опрос

Партия "Мадьяр" оторвалась от Орбана на 23 пункта

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра увеличила свой отрыв от политической силы "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 23 процентных пункта. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса Median, проведенного по заказу издания HVG, сообщает Цензор.НЕТ.

Оппозиция увеличила отрыв

Свежие результаты социологического исследования фиксируют рост поддержки "Тисы" по сравнению с прошлым месяцем – тогда отрыв оппозиционной партии от "Фидес" составлял 20 процентных пунктов.

  • Электоральные симпатии венгров, решивших проголосовать, распределились следующим образом: 58% за оппозиционную "Тису" против 35% за правящую "Фидес".
  • Среди всех избирателей, а не только тех, кто определился, партию "Тиса" поддержали 46%, тогда как партию "Фидес" – 30%.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. 

Что предшествовало?

+10
Маю надію що жаба перебереться жити на масковські болота десь коло вітямби януковського.
25.03.2026 18:21 Ответить
+7
Вітю в Будапешті чекає кіча.
Віта на кічу дуже не хоче,
Тому верещіть та істерично регоче.
Несе куйню та плює всім в очі.
25.03.2026 18:43 Ответить
+6
Клуб епштейна
25.03.2026 18:24 Ответить
Дрочите жопу, Виктор. Завтра идём на медведя.
25.03.2026 18:21 Ответить
його рудий до себе в мар-а-лаго забере, а потім бі-бі нетаньяху до себе у хайфу, і лише тіко потім вітя ************** поїде до свого корєша ***** у гєлєнджик
25.03.2026 18:22 Ответить
"dems flip Florida state house district that includes mar-a-lago"
ну і як тепер жити в тій маролазі?
25.03.2026 18:37 Ответить
Місце зліва ще є
25.03.2026 18:59 Ответить
*****, рудий, бі-бі нетаньяху, фіца дупи будуть рвати, аби вітя під*****вський переміг
оце так фан-клуб у цієї потвори
25.03.2026 18:21 Ответить
то вже клуб *****
міцно він цих клоунів за тестикули тримає
25.03.2026 18:25 Ответить
Біжи Вітя, біжи...
25.03.2026 18:22 Ответить
Орбан прощается со своими спонсорами из параши.
25.03.2026 18:23 Ответить
Так це напевно опитували ще до втручання такого авторитетного у світі політика як Трамп)
25.03.2026 18:23 Ответить
"результати опитуваня" будуть вiдомі після виборів.
зараз все це як на картах поразкинути...
25.03.2026 18:24 Ответить
Після виборів вже буде відомо в ростов спочатку, чи одразу в москву.
25.03.2026 18:36 Ответить
От якби ще наш зебіл закликав голосувати за Орбана, то у місцевих МУГАвців, чи як їх там, зовсім би дахи позривало.
25.03.2026 18:25 Ответить
Кроме соцопросов есть еще известные технологии. Рано радоваться, дождемся результата.
25.03.2026 18:29 Ответить
Технології вже в ростові буде вивчати.
25.03.2026 18:34 Ответить
Агітація Трампа працює?
25.03.2026 18:31 Ответить
Невже угорці не розуміють, що споживати нафту і газ , які пронизані смертю. сотень тисяч людей - шкідливо для їх здоров"я, вони стають співучасниками цих вбивств !
25.03.2026 18:31 Ответить
В Грузії не було спостерігачів ЄС, а Камала не обгоняла на стільки відсотків. Тут вже все зрозуміло - ґорбан всьо, до побачення.
25.03.2026 18:38 Ответить
Орбан програє, але не треба малювати фантастичні картинки, щоб порадувати перед сном пенсіонерів.
25.03.2026 18:41 Ответить
Як казав один знайомий, не важливо як голосують а важливо як рахують. Ху'ло навчить Орбана як нарахувати свобі 146%, а Тромб навчить як брати штурмом Капітолій і верещати що в нього вкрали вибори
25.03.2026 18:38 Ответить
Пізно вони всрались. рашисти обробляли американців своєю ботвою багато років, щоб радікалізувати праваків на той штурм.
25.03.2026 18:40 Ответить
25.03.2026 18:43 Ответить
на замокшомкадді таких апартаментів нема, не видумуй.
25.03.2026 18:45 Ответить
https://myhungary.net/news/2663-kazhdyy-vosmoy-zaklyuchennyy-prestupnik-torgovec-lyudmi.html

Перводжерело.
25.03.2026 18:57 Ответить
ну, в цій ситуації Орбаном торгують, як овощем Тому і апартаменти різні
25.03.2026 19:29 Ответить
А Додік сказав, що Вітьок корєш і тому він переможе.
25.03.2026 18:48 Ответить
Якщо дійсно перевага в 23% то є надія. 15% це адмінресурс на користь діючої влади і він незмінний в усіх країнах. Можливо це звучить дивно, але в кожній країні 15% це аполітичні противники будь якої діючої влади. Все вирішує середина. Реальна перевага на сьогодні 8%.
25.03.2026 18:50 Ответить
Судячи по групі підтримці жаби, угорцям варто пам'ятати, що важливо, як порахують, і відстояти свій вибір.
25.03.2026 18:51 Ответить
Вот те раз .Как только трамп поддержал орбана и заклыкав венгров голосовать за его и его партию Фидес так сразу рейтинг его конкурент Мадяра и оппозиционной партии Тыса(какое приятное для уха украинского ухылянта название) увеличил отрыв с 14 пунктов до 23.В америке это явление называют Trump effect😁
25.03.2026 18:56 Ответить
Ще в 2020 угорці мені особисто казали, що втомилися від Орбана.
От і з'явився реальний шанс його посунути.
25.03.2026 19:12 Ответить
Невже Тампон допоміг?
25.03.2026 19:35 Ответить
 
 