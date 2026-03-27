Дипломати ЄС сподіваються на поразку Орбана на виборах, але не чекають різких змін курсу Угорщини, – Reuters

У Європейському Союзі сподіваються на поразку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах, але водночас не очікують радикальних змін у політиці країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на європейських посадовців.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними агентства, журналісти поспілкувалися з понад десятком чинних і колишніх чиновників, обізнаних із відносинами ЄС та Угорщини.

Розчарування в політиці Орбана

Багато співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, відкрито висловили розчарування політикою угорського прем’єра.

Зокрема, Орбан неодноразово викликав напруження у відносинах з ЄС, зокрема після блокування рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро.

"Це стало останньою краплею, що переповнила чашу терпіння. З нашого боку надія на те, що Орбана вдасться переконати, зникла", – заявив один із дипломатів ЄС.

Читайте: Угорщина може вийти з ЄС у разі перемоги на виборах Орбана, – Мадяр

Очікування від виборів

У разі поразки Орбана європейські дипломати сподіваються на розблокування ключових рішень, зокрема щодо фінансової допомоги Україні та санкцій проти Росії.

Водночас у ЄС прямо не приховують своїх очікувань щодо результатів голосування.

"Я думаю, що всі сподіваються, що Орбан програє", – зазначив один із дипломатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опозиційна "Тиса" переганяє партію Орбана на 23 відсоткові пункти, - опитування

Обережність щодо можливих змін

Попри це, в Брюсселі не впевнені, що зміна влади призведе до кардинального перегляду політики Угорщини.

Зокрема, лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, за оцінками чиновників, може залишитися критичним до питань міграції та розширення ЄС.

"Різниця буде більше в тоні висловлювань, ніж у суті", – зазначив один із дипломатів.

Без очікування "революції"

Деякі співрозмовники агентства вважають, що навіть у разі зміни влади курс Угорщини не зазнає суттєвих змін.

Водночас представники команди Мадяра заявляють, що різниця полягатиме в підході – замість політичного тиску на ЄС нова влада зосередиться на захисті національних інтересів Угорщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп агітує угорців: Виходьте і голосуйте за Орбана у квітні