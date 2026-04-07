В українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на вибори в США та Угорщині, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про спроби певних "елементів" у спецслужбах України вплинути на вибори у Сполучених Штатах та в Угорщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав у вівторок на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті.

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"Є хороші люди і є погані люди"

Так, Венс заявив, що США усвідомлюють, що "в українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на хід американських виборів, на угорські вибори".

"Це просто те, чим вони займаються. Це – це частина ціни, яку доводиться платити за співпрацю з певними елементами їхньої системи. Я намагаюся нагадувати собі, що Україна, як і Сполучені Штати, є дуже складним місцем. Є хороші люди, і є погані люди. Є люди, які намагаються втручатися у вибори інших країн, і є люди, які просто кажуть: "Ми віримо у суверенітет для всіх, і саме це ми підтримуємо", – сказав він.

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Втручання у вибори в США

За словами віцепрезидента США, в українській системі були люди, які "проводили кампанію разом із демократами буквально за кілька тижнів до президентських виборів, на яких Дональд Трамп дуже впевнено переміг у листопаді 2024 року".

"Тож я усвідомлюю ці речі, але не думаю, що Віктор (Орбан) дозволяє їм впливати на себе. Я не дозволяю їм впливати на себе… І що б не думали про мене або про когось іншого певні елементи в українській системі, я справді вірю, що в інтересах України, в інтересах Європи та Угорщини, в інтересах Сполучених Штатів, щоб ця війна закінчилася якомога швидше", – заявив Венс.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп та Віктор Орбан є двома лідерами, які зробили найбільше для того, щоб припинити війну в Україні.