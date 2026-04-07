УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11092 відвідувача онлайн
Новини Вибори в Угорщині
6 156 69

В українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на вибори в США та Угорщині, - Венс

Джей Ді Венс про вибори в Угорщині

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про спроби певних "елементів" у спецслужбах України вплинути на вибори у Сполучених Штатах та в Угорщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав у вівторок на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Є хороші люди і є погані люди"

Так, Венс заявив, що США усвідомлюють, що "в українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на хід американських виборів, на угорські вибори".

"Це просто те, чим вони займаються. Це – це частина ціни, яку доводиться платити за співпрацю з певними елементами їхньої системи. Я намагаюся нагадувати собі, що Україна, як і Сполучені Штати, є дуже складним місцем. Є хороші люди, і є погані люди. Є люди, які намагаються втручатися у вибори інших країн, і є люди, які просто кажуть: "Ми віримо у суверенітет для всіх, і саме це ми підтримуємо", – сказав він.

Також дивіться: В Угорщині з’явилися підроблені плакати партії "Тиса" українською мовою. ФОТО

Втручання у вибори в США

За словами віцепрезидента США, в українській системі були люди, які "проводили кампанію разом із демократами буквально за кілька тижнів до президентських виборів, на яких Дональд Трамп дуже впевнено переміг у листопаді 2024 року".

"Тож я усвідомлюю ці речі, але не думаю, що Віктор (Орбан) дозволяє їм впливати на себе. Я не дозволяю їм впливати на себе… І що б не думали про мене або про когось іншого певні елементи в українській системі, я справді вірю, що в інтересах України, в інтересах Європи та Угорщини, в інтересах Сполучених Штатів, щоб ця війна закінчилася якомога швидше", – заявив Венс.

Також читайте: Дипломати ЄС сподіваються на поразку Орбана на виборах, але не чекають різких змін курсу Угорщини, – Reuters

Що передувало?

Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп та Віктор Орбан є двома лідерами, які зробили найбільше для того, щоб припинити війну в Україні.

Автор: 

Угорщина (3045) вибори (6803) США (26923) Джей Ді Венс (221)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+64
Точно - не РФ намагається, а Україна, егеж.
І сам Венс приперся до Угорщини геть не для того, щоб намагатися вплинути на вибори, так?
показати весь коментар
07.04.2026 16:59 Відповісти
+33
навіть не хочу уявляти що цей виродок трампону в уха задуває.
показати весь коментар
07.04.2026 17:02 Відповісти
+32
Величезна страшна Україна залякала навіть тендітні США, не кажучи по угорского жаба в трусіках.
показати весь коментар
07.04.2026 17:17 Відповісти

Завантаження...

 
 