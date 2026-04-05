5 388 18

Оппонент Орбана Мадяр считает инцидент со взрывчаткой на "Турецком потоке" "операцией под ложным флагом" для срыва выборов в Венгрии

Мадяр обвинил Орбана и РФ в подготовке провокации на газопроводе в Сербии

Оппонент венгерского премьера Виктора Орбана, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр, считает инцидент с взрывчаткой, обнаруженной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии, инсценированной операцией, направленной на срыв выборов в Венгрии.

Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Мадяр предполагает, что это "операция под ложным флагом" 

Мадяр заявил, что в течение нескольких недель получает информацию из разных источников о том, что Орбан якобы готовился "пересечь новую линию" в попытке изменить ситуацию с выборами в свою пользу, привлекая Сербию и Россию.

"Несколько человек публично указывали на то, что что-то может "случайно" произойти в Сербии рядом с газопроводом на Пасху (5 апреля христиане западного обряда отмечают Пасху. — Ред.) — за неделю до венгерских выборов. И вот это произошло", — написал лидер "Тисы".

Он призвал Орбана "немедленно предоставить информацию о развитии событий и созвать совет безопасности", добавив, что кто бы ни стоял за этой провокацией, вероятно, уже правительству "Тисы" придется решать эту ситуацию дальше. Также Мадяр призвал действующего премьера "хотя бы на праздники прекратить нагнетать панику, спланированную его советниками".

"Хочу подчеркнуть, что ему не удастся сорвать выборы в следующее воскресенье. Он не сможет помешать тому, чтобы миллионы венгров положили конец двум самым коррумпированным десятилетиям в истории нашей страны. У венгров есть достаточно оснований опасаться, что премьер, под угрозой потери власти, по совету российских агентов, собирается вселять страх в своих соотечественников с помощью все более неуклюжих "операций под ложным флагом". Если пропагандистская машина Орбана использует эту провокацию в целях кампании – это будет открытым признанием, что это была спланированная "операция под ложным флагом", – заявил Мадяр.

В заключение политик добавил, что в случае победы на выборах его правительство проведет надлежащее расследование с целью выяснить, кто стоял за этим.

Читайте также: МИД отвергает причастность Украины к взрывчатке, найденной возле "Турецкого потока" в Сербии: "Российская операция под чужим флагом"

Что предшествовало

Читайте также: Лидер венгерской оппозиции Мадяр заявил, что в случае победы на выборах его правительство будет придерживаться "прагматичного" подхода к РФ

Венгрия (2454) взрывчатка (858) газопровод (825) Сербия (422) Орбан Виктор (785) Мадяр Петер (7)
Топ комментарии
За порадою друзів нагнітає ситуацію - знає шо тюрма по ньому плаче
05.04.2026 19:34 Ответить
Петер Мадяр має розум-звичайно що брудне свиняче рило стирчить саме з кремля...
05.04.2026 19:42 Ответить
Записывайте рецепт "зловещего украинского теракта":
1. Берете два мешка селитры в ближайшем магазине "Сад и огород".
2. Фасуете покупку по двум рюкзакам, желательно сине-желтого цвета.
3. Едите до сербско-венгерской границы и там находите газовую трубу.
4. Кладете рюкзаки недалеко от газопровода.
5. Уезжаете с чувством выполненного долга.
6. Ждёте, когда их найдут.
Поздравляю, Ваш теракт удался.
05.04.2026 19:55 Ответить
Орбану торба, воно вже агонізує 😆
05.04.2026 19:34 Ответить
Де "ухо Орбана"! Без цього ніяк! (Трамп підтвердить).
05.04.2026 19:41 Ответить
що скажите, дітки? Ну, ті що трохи нижче, в стрічці новин, ставили між Орбаном і Мадяром знак рівності?
05.04.2026 19:50 Ответить
Не будьте наївними - Мадяр вболіває перш за усе за свій шанс стати владою, який боров орбан хоче банально зжерти. А в моменті так, ніякого знаку рівності між ними немає.
05.04.2026 20:02 Ответить
можна конкретніше в чому моя наявність?
05.04.2026 20:28 Ответить
Ну, я так розумію, що ви впевнені у повній протилежності цих двох претендентів.
05.04.2026 20:43 Ответить
не знаю з чого зроблені такі висновки...і головне, що таке "повна протилежність"...
05.04.2026 20:54 Ответить
05.04.2026 19:55 Ответить
Капці. Ви забули гумові капці.
Без них українські диверсанти на завдання не ходять.
05.04.2026 19:58 Ответить
Та пилка по дереву
05.04.2026 20:09 Ответить
Нє-нє-нє, без картки Яроша нічого не аийде
05.04.2026 21:58 Ответить
Мадяр. Це очевидно. Ти точно виграєш перегони. Роблю все можливе. Не сьордан. Мене не забудь, пізніше.
05.04.2026 19:58 Ответить
За сценарієм ГРУ/ФСБ залишилось лише зробити замах на цього "титана"! Чекаємо "ухо трампона 2.0"
05.04.2026 20:30 Ответить
треба почекати ...
05.04.2026 20:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WhhGiIoQjk8
05.04.2026 23:38 Ответить
Нам дідам не місце.
05.04.2026 23:39 Ответить
 
 