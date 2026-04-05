Оппонент Орбана Мадяр считает инцидент со взрывчаткой на "Турецком потоке" "операцией под ложным флагом" для срыва выборов в Венгрии
Оппонент венгерского премьера Виктора Орбана, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр, считает инцидент с взрывчаткой, обнаруженной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии, инсценированной операцией, направленной на срыв выборов в Венгрии.
Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Мадяр предполагает, что это "операция под ложным флагом"
Мадяр заявил, что в течение нескольких недель получает информацию из разных источников о том, что Орбан якобы готовился "пересечь новую линию" в попытке изменить ситуацию с выборами в свою пользу, привлекая Сербию и Россию.
"Несколько человек публично указывали на то, что что-то может "случайно" произойти в Сербии рядом с газопроводом на Пасху (5 апреля христиане западного обряда отмечают Пасху. — Ред.) — за неделю до венгерских выборов. И вот это произошло", — написал лидер "Тисы".
Он призвал Орбана "немедленно предоставить информацию о развитии событий и созвать совет безопасности", добавив, что кто бы ни стоял за этой провокацией, вероятно, уже правительству "Тисы" придется решать эту ситуацию дальше. Также Мадяр призвал действующего премьера "хотя бы на праздники прекратить нагнетать панику, спланированную его советниками".
"Хочу подчеркнуть, что ему не удастся сорвать выборы в следующее воскресенье. Он не сможет помешать тому, чтобы миллионы венгров положили конец двум самым коррумпированным десятилетиям в истории нашей страны. У венгров есть достаточно оснований опасаться, что премьер, под угрозой потери власти, по совету российских агентов, собирается вселять страх в своих соотечественников с помощью все более неуклюжих "операций под ложным флагом". Если пропагандистская машина Орбана использует эту провокацию в целях кампании – это будет открытым признанием, что это была спланированная "операция под ложным флагом", – заявил Мадяр.
В заключение политик добавил, что в случае победы на выборах его правительство проведет надлежащее расследование с целью выяснить, кто стоял за этим.
Что предшествовало
- Напомним, накануне в Сербии заявили, что на территории муниципалитета Канжижа рядом с газопроводом обнаружены два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета по национальной безопасности из-за попытки диверсии на газопроводе в Сербии.
- Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не имеет никакого отношения к инциденту со взрывчаткой, найденной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии.
