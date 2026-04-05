РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14229 посетителей онлайн
Новости Выборы в Венгрии
8 692 43

Лидер венгерской оппозиции Мадяр заявил, что в случае победы на выборах его правительство будет придерживаться "прагматичного" подхода к РФ

Главный политический оппонент венгерского премьера Виктора Орбана, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что его будущее правительство будет придерживаться "прагматичного" подхода в отношении России.

Об этом он сказал в интервью Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О будущих отношениях с РФ 

Мадяр осудил сближение действующего правительства Венгрии с Москвой, а также сообщения о вмешательстве российских спецслужб в выборы в пользу Орбана.

В то же время он заявил, что его будущее правительство будет придерживаться "прагматичного подхода к России".

"Прагматизм означает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела РФ, а они не вмешиваются в наши дела. Мы две суверенные страны и уважаем друг друга, но нам не обязательно нравиться друг другу", — сказал оппозиционный политик.

Кроме того, Мадяр раскритиковал правительство Орбана за неспособность диверсифицировать энергетический баланс и выступил за заключение новых соглашений, а также строительство новой инфраструктуры для поставок нефти и газа из других источников в Венгрию.

Однако, по его словам, "это не означает, что мы должны уже завтра прекратить использовать российскую нефть".

"Это означает, что ресурсы ЕС должны использоваться рационально", — добавил он.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.

Автор: 

Венгрия (2454) россия (97083) Мадяр Петер (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Щоб тільки цей "прагматизм" не переріс у цілування в ясна.
показать весь комментарий
05.04.2026 17:50 Ответить
+12
Вын починав в Фідесі, ходив під Орбаном. Старий Орбан угорцям набрид, вони хочуть молодого Орбана
показать весь комментарий
05.04.2026 17:58 Ответить
+9
Тобто буде як орбан
показать весь комментарий
05.04.2026 17:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.04.2026 17:50 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2026 17:58 Ответить
Буде типу орбан лайт - і вашим, і нашим...
показать весь комментарий
05.04.2026 18:33 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2026 17:50 Ответить
І один, і другий про одну дрібничку забувають: використання чи невикористання ними російської нафти "трішечки" залежить від позиції України (якій це постачання об'єктивно невигідне).
показать весь комментарий
05.04.2026 17:53 Ответить
А що він має сказати, аби не розлякати виборців, які ще коливаються?
Скаже, що будемо з руснею на ножах - перелякаються і за кОрбанівську стабільность проголосують.
показать весь комментарий
05.04.2026 17:53 Ответить
слизький цей Мадьяр ...побачимо шо буде...
показать весь комментарий
05.04.2026 17:54 Ответить
Это означает - я тоже продаюсь,как Орбан,какую цену предложите?
показать весь комментарий
05.04.2026 17:55 Ответить
читаю коменти і розумію чому дописувачі ніколи не будуть політиками
показать весь комментарий
05.04.2026 17:57 Ответить
Дональд ти?
показать весь комментарий
05.04.2026 18:01 Ответить
дописувачам не обов'язково бути політиками, а ось розумними Виборцями бажано...
показать весь комментарий
05.04.2026 18:02 Ответить
Ще Арістотель знав, що охлос - це 80% населення.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:18 Ответить
Швидше від 73% і вище...
показать весь комментарий
05.04.2026 18:55 Ответить
і буде цілувати *****, як дарагой ліанід ільічь хонеккера ))
показать весь комментарий
05.04.2026 17:59 Ответить
Чому тільки хонекера? Він з усіма лідерами окупованих держав цілувався.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:37 Ответить
Заява схожа на предвиборчі обіцянки для місевого лохторату
показать весь комментарий
05.04.2026 18:01 Ответить
то обіцянки виборцям орбана.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:55 Ответить
поки виглядає, як вистава із заміною одної маріонетки на іншу під виглядом боротьби опозиції і правлячої партії
показать весь комментарий
05.04.2026 18:02 Ответить
Починає заплітати *******
показать весь комментарий
05.04.2026 18:02 Ответить
*****, зебіл і ватнік - це продукт однієї пропагандистської системи з центром на Лубянці
показать весь комментарий
05.04.2026 18:04 Ответить
Нормальний прагматичний підхід до касапів йому поставлять і в нього виховають євросоюзівські чиновники.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:06 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2026 18:14 Ответить
Так, Наш- найкращий!
показать весь комментарий
05.04.2026 18:24 Ответить
Мадяри - вони і в Африці мадяри. Це буде Орбан 2.0
показать весь комментарий
05.04.2026 18:15 Ответить
Поки ж невідомо, чи тримає гебня цього кандидата за яйка; а за орбана усе всім відомо.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:40 Ответить
Все набагато простіше: мадяри - це россіянє з-за Урала.
Ще не народився той, хто зборов свій Голос Крові.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:58 Ответить
Шило на мыло.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:22 Ответить
Ну,тоді з твоїм прагматизмом,ти можливо отримуватимеш гроші від ЄС,або тебе попросять з ЄС,і народ тебе винесе.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:30 Ответить
"прагматизм мадярів" вже давно пишуть рашистські спецслужби, і підкріплюють його баксами.....
показать весь комментарий
05.04.2026 18:32 Ответить
Ну це передвиборча заява, хоче виборців Орбана переманити. Але факт у тому, що йому доведеться миритися з Брюсселем, щоб дотації йшли. А це значить, що і з нами якось мусить вибудовувати відносини. Тобто палким другом України не стане, але якісь робочі відносини цілком може налагодити, а нам більше і не треба...
показать весь комментарий
05.04.2026 18:35 Ответить
Як були посіпаками воєнних злочинців, так ними і залишитесь!
показать весь комментарий
05.04.2026 18:44 Ответить
висновки одні
всі мадяри ..... такі собі
відлуння 40-вих.
посібники фашиків
показать весь комментарий
05.04.2026 18:46 Ответить
Прагматична людина керується критерієм «корисно-марно», а не «подобається-не подобається».
показать весь комментарий
05.04.2026 18:59 Ответить
Тільки що Мадяр заявив, що вибухівка на трубопроводі в Сербії можливо є провокацією з боку Орбана. Так що не все так погано з ним, це позитивний сигнал...
показать весь комментарий
05.04.2026 19:11 Ответить
Е, з вогнем грає.
Зараз кОрбан його звинуватить у наклепі та назве "укроагєнтом".
показать весь комментарий
05.04.2026 19:13 Ответить
Так це ж було вже, називав))
показать весь комментарий
05.04.2026 19:14 Ответить
Далі піде, ще відкрито звинуватить, може, навіть провадження дасть команду відкрити, і до суду подасть.
Судячи, що вже пішли майже бахи, справи не дуже.
З понеділка "закусить віжки".
показать весь комментарий
05.04.2026 19:17 Ответить
Таке саме куплене гамно як орбан...
показать весь комментарий
05.04.2026 19:56 Ответить
а прагматично це куди??
показать весь комментарий
05.04.2026 20:18 Ответить
Це означає, шо він вже торгується х посланцями рф у Будапещті
показать весь комментарий
05.04.2026 21:00 Ответить
Це все, що треба знати про всіх угорців
показать весь комментарий
05.04.2026 21:00 Ответить
А кто-то с все же надеялся что придет новый популист и развернет все на 180 градусов? Плюс минус все будет так же. Ну может риторика будет чуть мягче. Он вроде молодой и не такой жлоб, пока ещё.
показать весь комментарий
05.04.2026 21:16 Ответить
мутний тип
показать весь комментарий
06.04.2026 01:22 Ответить
 
 