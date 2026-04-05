Лидер венгерской оппозиции Мадяр заявил, что в случае победы на выборах его правительство будет придерживаться "прагматичного" подхода к РФ

Главный политический оппонент венгерского премьера Виктора Орбана, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что его будущее правительство будет придерживаться "прагматичного" подхода в отношении России.

Об этом он сказал в интервью Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

О будущих отношениях с РФ

Мадяр осудил сближение действующего правительства Венгрии с Москвой, а также сообщения о вмешательстве российских спецслужб в выборы в пользу Орбана.

В то же время он заявил, что его будущее правительство будет придерживаться "прагматичного подхода к России".

"Прагматизм означает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела РФ, а они не вмешиваются в наши дела. Мы две суверенные страны и уважаем друг друга, но нам не обязательно нравиться друг другу", — сказал оппозиционный политик.

Кроме того, Мадяр раскритиковал правительство Орбана за неспособность диверсифицировать энергетический баланс и выступил за заключение новых соглашений, а также строительство новой инфраструктуры для поставок нефти и газа из других источников в Венгрию.

Однако, по его словам, "это не означает, что мы должны уже завтра прекратить использовать российскую нефть".

"Это означает, что ресурсы ЕС должны использоваться рационально", — добавил он.

Выборы в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.

