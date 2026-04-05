Лидер венгерской оппозиции Мадяр заявил, что в случае победы на выборах его правительство будет придерживаться "прагматичного" подхода к РФ
Главный политический оппонент венгерского премьера Виктора Орбана, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что его будущее правительство будет придерживаться "прагматичного" подхода в отношении России.
Об этом он сказал в интервью Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.
О будущих отношениях с РФ
Мадяр осудил сближение действующего правительства Венгрии с Москвой, а также сообщения о вмешательстве российских спецслужб в выборы в пользу Орбана.
В то же время он заявил, что его будущее правительство будет придерживаться "прагматичного подхода к России".
"Прагматизм означает, что мы не вмешиваемся во внутренние дела РФ, а они не вмешиваются в наши дела. Мы две суверенные страны и уважаем друг друга, но нам не обязательно нравиться друг другу", — сказал оппозиционный политик.
Кроме того, Мадяр раскритиковал правительство Орбана за неспособность диверсифицировать энергетический баланс и выступил за заключение новых соглашений, а также строительство новой инфраструктуры для поставок нефти и газа из других источников в Венгрию.
Однако, по его словам, "это не означает, что мы должны уже завтра прекратить использовать российскую нефть".
"Это означает, что ресурсы ЕС должны использоваться рационально", — добавил он.
Выборы в Венгрии
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.
Скаже, що будемо з руснею на ножах - перелякаються і за кОрбанівську стабільность проголосують.
Ще не народився той, хто зборов свій Голос Крові.
всі мадяри ..... такі собі
відлуння 40-вих.
посібники фашиків
Зараз кОрбан його звинуватить у наклепі та назве "укроагєнтом".
Судячи, що вже пішли майже бахи, справи не дуже.
З понеділка "закусить віжки".