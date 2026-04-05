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Новини Вибори в Угорщині
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Очільник угорської опозиції Мадяр заявив, що у разі перемоги на виборах його уряд дотримуватиметься "прагматичного" підходу до РФ

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр розкрив плани щодо відносин із РФ

Головний політичний опонент угорського прем’єра Віктора Орбана, лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр заявив, що його майбутній уряд дотримуватиметься "прагматичного" підходу щодо Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про майбутні відносини з РФ 

Мадяр засудив зближення чинного уряду Угорщини з Москвою, а також повідомлення про втручання російських спецслужб у вибори на користь Орбана.

Водночас він заявив, що його майбутній уряд дотримуватиметься "прагматичного підходу щодо Росії".

"Прагматизм означає, що ми не втручаємося у внутрішні справи РФ, а вони не втручаються в наші справи. Ми дві суверенні країни і поважаємо одна одну, але нам не обов’язково подобатися одна одній", - сказав опозиційний політик.

Крім того, Мадяр розкритикував уряд Орбана за нездатність диверсифікувати енергетичний баланс та виступив за укладення нових угод, а також будівництво нової інфраструктури для постачання нафти та газу з інших джерел до Угорщини.

Однак, за його словами, "це не означає, що ми повинні вже завтра припинити використовувати російську нафту".

"Це означає, що ресурси ЄС повинні використовуватися раціонально", - додав він.

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Вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Соціологічні опитування свідчать про зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна сила "Тиса" зберігає лідерство з відривом близько 14 відсоткових пунктів.

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Автор: 

Угорщина (3045) росія (70808) Мадяр Петер (113)
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Топ коментарі
+16
Щоб тільки цей "прагматизм" не переріс у цілування в ясна.
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05.04.2026 17:50 Відповісти
+12
Вын починав в Фідесі, ходив під Орбаном. Старий Орбан угорцям набрид, вони хочуть молодого Орбана
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05.04.2026 17:58 Відповісти
+9
Тобто буде як орбан
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05.04.2026 17:50 Відповісти

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