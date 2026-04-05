Попытка диверсии на газопроводе, соединяющем Сербию и Венгрию: Орбан созвал Совет по национальной безопасности
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета национальной безопасности в связи с попыткой диверсии на газопроводев Сербии.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
Орбан сообщил, что разговаривал по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем.
"Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его активации на критически важном газовом объекте, соединяющем Сербию и Венгрию", - отметил он.
Венгерский премьер добавил, что расследование продолжается.
"Я созвал экстренное заседание Совета по вопросам обороны на сегодня днем", – написал Орбан.
Что предшествовало
Напомним, накануне в Сербии заявили, что на территории муниципалитета Канжижа рядом с газопроводом обнаружены два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами.
Пожалуйста, подождите...
І сшити нє по-русскі широкиє штани.
А в глубинє кармана - патрони для нагана,
І карта укрєплєній советской сторони!
Не втримався "Орбанішко", виліз, із вереском... По суті, зовсім неважливо - самі серби цю провокацію організували, чи мадяри.... Головне, що вереск підняла саме та особа, яка найбільше зацікавлена у скандалі, щодо поставок нафти... Якби промовчав - може, все й затихло... Але у Орбана "сраку пече", перед виборами.... Тому і "заскакав"... Однак, може статься так, що він отримає протилежний результат - його, у Раді безпеки, можуть запитать, як представники Росії, вже більше десяти років запитують: "А какие ваши даказательства?", і накладе вето, на резолюцію...
Угорщини...
Як ти думаєш - ЯКУ позицію займуть Великобританія і Франція?
Мова не про ООН! Мова про Угорщину! Рада НАЦІОНАЛЬНОЇ безпеки Угорщини!
Ну не можна ж так, то вже непристойно просто...
А щодо "тупості" моєї - так я ж не "істина в останній інстанції". Як я статтю зрозумів, так і написав. По суті я десь помилився? Ні? То в чому проблема?...
Російські політтехнологи працюють.