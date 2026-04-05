Попытка диверсии на газопроводе, соединяющем Сербию и Венгрию: Орбан созвал Совет по национальной безопасности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета национальной безопасности в связи с попыткой диверсии на газопроводев Сербии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Что известно

Орбан сообщил, что разговаривал по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его активации на критически важном газовом объекте, соединяющем Сербию и Венгрию", - отметил он.

Венгерский премьер добавил, что расследование продолжается.

"Я созвал экстренное заседание Совета по вопросам обороны на сегодня днем", – написал Орбан.

Что предшествовало

Напомним, накануне в Сербии заявили, что на территории муниципалитета Канжижа рядом с газопроводом обнаружены два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами.