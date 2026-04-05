Новости Диверсия на газопроводе в Сербии
Попытка диверсии на газопроводе, соединяющем Сербию и Венгрию: Орбан созвал Совет по национальной безопасности

Орбан о диверсии на газопроводе в Сербии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета национальной безопасности в связи с попыткой диверсии на газопроводев Сербии.

Что известно

Орбан сообщил, что разговаривал по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его активации на критически важном газовом объекте, соединяющем Сербию и Венгрию", - отметил он.

Венгерский премьер добавил, что расследование продолжается.

"Я созвал экстренное заседание Совета по вопросам обороны на сегодня днем", – написал Орбан.

Что предшествовало

Напомним, накануне в Сербии заявили, что на территории муниципалитета Канжижа рядом с газопроводом обнаружены два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами.

Топ комментарии
Не здивуюсь,якщо звинуватять Україну...
05.04.2026 15:20 Ответить
вибори, вибори ......
05.04.2026 15:21 Ответить
Дешева халтура Орбана .
05.04.2026 15:28 Ответить
Вучіч, Фіцо і Орбан 3,14дори.
05.04.2026 15:51 Ответить
вибори, вибори, кандідати - пі.....
05.04.2026 17:48 Ответить
А як ж. Без цого ани як. Це ж як Ze без обавинуваченьво всіх власних паскудствах завнувачує Порошенко.
05.04.2026 15:49 Ответить
...і на передвиборчих плакатах орбана з'явиться не тільки пика, але й відбитки пальців ЗЄлєнського на взрив-пакеті

05.04.2026 16:08 Ответить
ну, а кого ще? не гавайців жеж... знайдуть там візитівку Буданова
05.04.2026 17:48 Ответить
Мабуть сам підклав...
05.04.2026 15:21 Ответить
Пішов ва-банк.
05.04.2026 16:17 Ответить
А пуговкі-то нєту у заднєго кармана,
І сшити нє по-русскі широкиє штани.
А в глубинє кармана - патрони для нагана,
І карта укрєплєній советской сторони!
05.04.2026 15:23 Ответить
Фсб допомагає йорбанутому.
05.04.2026 15:26 Ответить
Дешева халтура Орбана .
05.04.2026 15:28 Ответить
А вухо прострелити засцяв йорбанько
05.04.2026 15:28 Ответить
Ну оті все... У римлян існував крилатий кислів: "Куі продест?" ("Кому вигідно?"). А у кацапів прислів'я є - "Громче всех "держи вора!", кричит сам вор...".
Не втримався "Орбанішко", виліз, із вереском... По суті, зовсім неважливо - самі серби цю провокацію організували, чи мадяри.... Головне, що вереск підняла саме та особа, яка найбільше зацікавлена у скандалі, щодо поставок нафти... Якби промовчав - може, все й затихло... Але у Орбана "сраку пече", перед виборами.... Тому і "заскакав"... Однак, може статься так, що він отримає протилежний результат - його, у Раді безпеки, можуть запитать, як представники Росії, вже більше десяти років запитують: "А какие ваши даказательства?", і накладе вето, на резолюцію...
05.04.2026 15:29 Ответить
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради з національної безпеки...
Угорщини...
05.04.2026 15:33 Ответить
Ну то й що? Може, автор статті неправильно переклав інформацію... У оригіналі було написано "ініціював скликання"(це він має право зробить) - а переклали, "Гуглом", як "скликав"...
05.04.2026 15:37 Ответить
Мова про вето на резолюцію.... Угорщина?
05.04.2026 15:42 Ответить
Ти не зрозумів мною написаного. Ініціювать скликання Ради Безпеки може будь-яка країна. У Раді Безпеки дане питання може буть розглянуте, і по ньому може буть винесена резолюція. Але , щоб вона стала "дієвим документом", за неї повинні проголосувать ОДНОСТАЙНО, УСІ члени ради... Якщо хоч один член не погоджується з рішенням, він, на нього, накладає вето... (як це постійно робить Росія, увесь період агресії проти України, коли Україна ініціює засідання РБ, стосовно російсько-української війни). Членами РБ (з правом вето), на сьогодні, є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_(1912%E2%80%941949) Республіка Китай, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція
Як ти думаєш - ЯКУ позицію займуть Великобританія і Франція?
05.04.2026 15:53 Ответить
мдя... складний випадок. Твоя впертість просто вражає...
Мова не про ООН! Мова про Угорщину! Рада НАЦІОНАЛЬНОЇ безпеки Угорщини!
Ну не можна ж так, то вже непристойно просто...
05.04.2026 15:55 Ответить
Ну... Ну, скликав... І що далі? Якщо скликав угорську раду - то що вона дає для нас і Сербії? Він, що, виставить вимогу до Сербії, щоб допустили його слідчих, до розслідування? Він таке вже вимагав - від нас... І що далі? Був "посланий, в даль світлу". І на цьому все закінчиться... Війська, проти Сербії, чи України, він не пошле...
А щодо "тупості" моєї - так я ж не "істина в останній інстанції". Як я статтю зрозумів, так і написав. По суті я десь помилився? Ні? То в чому проблема?...
05.04.2026 16:55 Ответить
Ідеї "рязанського цукру" живуть і процвітають! Все ж таки бідна фантазія у кремлівської гебні.
05.04.2026 16:00 Ответить
Бідна, але на жаль вона часто спрацьовує...
05.04.2026 17:51 Ответить
А може й не хотіли вибуху,а лиш розголосу,що ,мовляв,ось бачите що виробляють)
05.04.2026 15:36 Ответить
17.03.2026 загинув Володимир Ляпкін - генерал-майор СБУ, який до 2014 року очолював департамент оперативного документування. У 2022 році, обійняв посаду заступника голови створеної на окупованій території «Служби безпеки» в Херсонській області колишнім колишнім КЕРІВНИКОМ СБУ Олександром Якименком.
05.04.2026 15:40 Ответить
57-річний Володимир Ляпкін, колишній посадовець Служби безпеки України в 2022 році заступив на посаду заступника начальника окупаційної «государственной службы безопасности» Херсонщини (ГСБ), яка займалась викраденням, катуваннями і вбивствами людей. За скоєний злочин СБУ заочно повідомила йому підозру в колабораційній діяльності за ч.7 ст.111-1 Кримінального кодексу України.
05.04.2026 15:50 Ответить
земля йому залізобетоном
05.04.2026 15:52 Ответить
По гарячих слідах знайшли візитівку Яроша та сині шльопанці з пилкою по дереву
05.04.2026 15:44 Ответить
Ну це тільки Орбан вирішив, що це була саме спроба диверсії саме на газопроводі. Причому, на газопроводі, який не має жоднного стосунку до касапського газу.
05.04.2026 15:49 Ответить
Рускік Хаза ..https://www.youtube.com/shorts/FsmafGwY8dI Мітинг Орбана ... рускіє дамой
05.04.2026 15:54 Ответить
Зараз Орбан знайде український слід, а як ви хотіли - вибори треба вигравати, нарід буде голосувати за рятівника нації.
05.04.2026 15:57 Ответить
Як говорив Льолік з Діамантової руки - действуєм согласно ранєє утверждєнному плану.
05.04.2026 16:04 Ответить
Візитку Яроша вже знайшли?....без неї то не диверсія
05.04.2026 16:12 Ответить
І так всім зрозуміло, що це, справа рук зеленського...
05.04.2026 16:32 Ответить
05.04.2026 16:33 Ответить
Очікувано.
05.04.2026 16:35 Ответить
У себя под стулом почему не нашёл?
05.04.2026 16:37 Ответить
После выборов от орбана могут избавится. Лишний свидетель нужен?????
05.04.2026 16:39 Ответить
Да ніт. Ця комсомольська сволота трохи піде у тінь.
05.04.2026 16:48 Ответить
Позбавлений влади Орбан стає токсичним для власної родини, бо корупційні розслідування можуть призвести до конфіскації майна у родини. Йому краще "перенервувати" і померти від "серцевої недостатності".
05.04.2026 17:23 Ответить
Нуууу, такоє. 20% на виборах це не додасть
05.04.2026 16:41 Ответить
Передвиборчий піар. Зараз знайдуть українській слід.
Російські політтехнологи працюють.
05.04.2026 16:53 Ответить
Мабуть самі гуни і інсценували. Що угри, що серби - одна прокацапська сатана.
05.04.2026 17:04 Ответить
А в багатоповерхівках москальский "цукор" не знаходили?? То на черзі...12 квітня
05.04.2026 17:06 Ответить
Візитку Малюка в пакунку з вибухівкою вже знайшли? А підпис: "Віктор, х...й тобі а не газ" є?
05.04.2026 17:38 Ответить
Пропутинские хитрозадые ********* пытаются создать атмосферу страха,паники и апокалипсиса,что бы отменить выборы.
05.04.2026 17:43 Ответить
смішно що знайшли у Вучіча а не у Орбана...схоже Вітя розуміє що вже ********** по самі вінця
05.04.2026 17:49 Ответить
Ну, знайшли, а чого ж не підірвали? Та тому що зиску з того підриву аж ніякого - ціни і так кінські. Коротше, узбагойтєсь і не витрачайте сили борове угорський
05.04.2026 17:49 Ответить
Мразь з мразі.
05.04.2026 17:59 Ответить
А слабО собі вуха відстрелити?
05.04.2026 21:55 Ответить
по мєтодічкам ФСБ
06.04.2026 08:55 Ответить
 
 