Фицо после разговора с Орбаном призвал ЕС возобновить диалог с Россией по вопросам энергоресурсов
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с венгерским коллегой Виктором Орбаном призвал Евросоюз возобновить диалог с Россией по вопросам энергоресурсов.
Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Призывы Фицо к ЕС
В своем посте Фицо призвал ЕС "вернуться к здравому смыслу".
"Весь ЕС, а особенно Еврокомиссия, начинает напоминать корабль, плывущий навстречу смерти, когда речь идет об энергетической безопасности", – написал премьер Словакии.
Он заявил, что правительства Словакии и Венгрии "делают все возможное, чтобы защитить свои национальные экономики и граждан от идеологической слепоты и некомпетентности ЕК, злобного президента Украины и последствий войны против Ирана".
"ЕС и особенно Еврокомиссия должны немедленно возобновить диалог с Россией и обеспечить такую политическую и правовую среду, чтобы отдельные государства-члены и ЕС в целом могли пополнить недостающие запасы газа и нефти и обеспечить поставки этого стратегического сырья из всех возможных источников и направлений, включая Россию", - заявил Фицо.
Кроме того, глава словацкого правительства призвал ЕС отменить санкции на импорт российской нефти и газа, назвав их "бессмысленными".
Также Фицо призвал принять меры для возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
Орбан потребовал отмены санкций против энергетики РФ
Напомним, что на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский Союз немедленно отменить санкции, введенные против российской энергетики.
Коли вже ту Дружбу розвалять..
Європа!
Т. Сталін, після закінчення другої світової війни, зумів нав'язати Європі і світу, колгоспну систему, - ООН - право вето уполномоченньіх в ООН от "обкомів" КПСС СССР і КПК Китаю, і, консенсуальнісь для НАТО, ЕЄ, - по формі ніби демократично, а по суті та ж колгоспна імпотенція і маніпулятивність у прийнятті рішення.
Європа - це результат Schröder-изації&Merkel-ізації &Путінізації Німеччини і Європи в цілому, - продовження процесу "«Призрак бродит по Европе - призрак коммунизма».
Світом продовжує маніпулювати КГБ - ФСБ через агентуру впливу, якими і були т. Schröde і Merkel...
Європа має співпрацювати з кацапами, бо два кацапських голожопих щура, які виживають за рахунок європейців, потринділи між собою?
Цікаво, ***** утримує Угорщину, чи, виключно кремлівських стукачів орбана та сіярту?
А паливо в Україні було не з орківської нафти?