Фицо после разговора с Орбаном призвал ЕС возобновить диалог с Россией по вопросам энергоресурсов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с венгерским коллегой Виктором Орбаном призвал Евросоюз возобновить диалог с Россией по вопросам энергоресурсов.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Призывы Фицо к ЕС 

В своем посте Фицо призвал ЕС "вернуться к здравому смыслу".

"Весь ЕС, а особенно Еврокомиссия, начинает напоминать корабль, плывущий навстречу смерти, когда речь идет об энергетической безопасности", – написал премьер Словакии.

Он заявил, что правительства Словакии и Венгрии "делают все возможное, чтобы защитить свои национальные экономики и граждан от идеологической слепоты и некомпетентности ЕК, злобного президента Украины и последствий войны против Ирана".

Читайте также: Фицо угрожает Украине "дальнейшими мерами" из-за прекращения поставок нефти из РФ по "Дружбе"

"ЕС и особенно Еврокомиссия должны немедленно возобновить диалог с Россией и обеспечить такую политическую и правовую среду, чтобы отдельные государства-члены и ЕС в целом могли пополнить недостающие запасы газа и нефти и обеспечить поставки этого стратегического сырья из всех возможных источников и направлений, включая Россию", - заявил Фицо.

Кроме того, глава словацкого правительства призвал ЕС отменить санкции на импорт российской нефти и газа, назвав их "бессмысленными".

Также Фицо призвал принять меры для возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

Орбан потребовал отмены санкций против энергетики РФ

Напомним, что на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский Союз немедленно отменить санкции, введенные против российской энергетики.

Читайте также: Фицо: Пусть ЕС забудет о поддержке Словакии в ускоренном вступлении Украины в ЕС

россия санкции Фицо Роберт Орбан Виктор энергоресурсы
Спокій їм тільки сниться - їбанутим немає спокою
04.04.2026 19:58 Ответить
кремляді гроші не дають)))

Коли вже ту Дружбу розвалять..
04.04.2026 20:06 Ответить
Так, хлопці, ваш Титанік таки тоне...
04.04.2026 20:00 Ответить
Жопа тій Європі,як вони з двома рагулями в хаті не можуть порядок навести.
04.04.2026 20:02 Ответить
Європа це щє й ми.
05.04.2026 09:11 Ответить
Поцо-iобики, а не пiшли б ви мiлкими кроками на.ер, ще й скорше свого поросячого вереску.
04.04.2026 20:03 Ответить
Фіцо загубив одне яйцо
04.04.2026 20:03 Ответить
В нього їх взагалі не було.
04.04.2026 21:02 Ответить
Неподобається "Корабель" - хапай за хвоста друга свого (по сексуальній орієнтації) орбана, стрибай заборт і пливи нах*й, криса навозна!
04.04.2026 20:05 Ответить
Ще один агент кремля затявкав.Звертайся до трампа,він всих забезпече і нафтою і дупою.Будуть фіцо з орбанутим по черзі цілувати трампівський зад.
04.04.2026 20:06 Ответить
Блін, ці два дауна можуть без гриму гоблінів грати..ну тільки пофарбувати в зеленочорний колір..
04.04.2026 20:08 Ответить
Що там яйфцо і сьорбан? Смокчуть проти европи? Європа не така, Дольче Габбана.
04.04.2026 20:12 Ответить
То най ця "солодка парочка" пересяде з корабля ЄС на корабль московитів. Які проблеми?
04.04.2026 20:14 Ответить
фіцо починає здогадуватись, що коровела орбана пливе на зустріч скелям, і скоро фіцо сам залишиться "на малєнькам плату, каторава утянєт на дно прєжніх ашіпак груз".
04.04.2026 20:26 Ответить
Троянський кінь у Європі. І хто його запустив ?

Європа!
Т. Сталін, після закінчення другої світової війни, зумів нав'язати Європі і світу, колгоспну систему, - ООН - право вето уполномоченньіх в ООН от "обкомів" КПСС СССР і КПК Китаю, і, консенсуальнісь для НАТО, ЕЄ, - по формі ніби демократично, а по суті та ж колгоспна імпотенція і маніпулятивність у прийнятті рішення.

Європа - це результат Schröder-изації&Merkel-ізації &Путінізації Німеччини і Європи в цілому, - продовження процесу "«Призрак бродит по Европе - призрак коммунизма».

Світом продовжує маніпулювати КГБ - ФСБ через агентуру впливу, якими і були т. Schröde і Merkel...
04.04.2026 20:51 Ответить
А фіцо з орбаном здогадуються,що у випадку розвалу НАТО, Україна може їх обидвох разом з їх арміями за 2-3 дні "затоптати" ? Йому невідомо,що Укри коли копали Чорне море то насипали Карпатські гори? Карпати -наші землі з часів фараонів!
04.04.2026 20:54 Ответить
От як можуть два жебрака диктувати свої умови Європі, яка їх утримує на своїй шиї?
04.04.2026 20:54 Ответить

Європа має співпрацювати з кацапами, бо два кацапських голожопих щура, які виживають за рахунок європейців, потринділи між собою?
Цікаво, ***** утримує Угорщину, чи, виключно кремлівських стукачів орбана та сіярту?
04.04.2026 21:03 Ответить
Два збиткових гобліна, не думаю , що є сенс сильно перейматися ними... Так шкодять нам безумовно але ну - караван повинен іти далі
04.04.2026 21:04 Ответить
Комуністичні пережитки друзі колі тищенка та ющенка який банк розвалив накрутив як кіт на глині а ці не приховують своє відношення до парашастан доять і європу і на прикормі кремля заслані кізячки
04.04.2026 21:10 Ответить
Право вето перетворило ООН на фікцію, а ЄС на пародію. Це ж треба жирний паразит Орбан одноосібно диктує 27 країнам що і як їм робити...
04.04.2026 21:11 Ответить
При чому бомжара забороняє іншим країнам використовувати свої гроші, але дозволяє виділяти їх йому
04.04.2026 21:21 Ответить
Іншим країнам вигідна така позиція Орбана тому вони і не особливо роблять супротив, ви думаєте тільки Угорщина жила на орківській нафті, а Чехія наш союзник ні?

А паливо в Україні було не з орківської нафти?
04.04.2026 23:50 Ответить
Цікаво хто передавав наказ ху...ла фіцанутий орбанутому чи навпаки. Мабуть ще і плакат вивісили агентура ху....ла об'єднуйтеся.
04.04.2026 21:18 Ответить
Роберт Фіцо після телефонної розмови з угорським колегою Віктором Орбаном Роберт Фіцо після телефонної розмови з угорським колегою Віктором Орбаном, та своїм кремлівським куратором.
04.04.2026 21:38 Ответить
фіцо орбан дві шлюхі.
04.04.2026 21:48 Ответить
Орбаше осталось семь дней. Интересно, через сколько часов он сохнет в Москву?)
05.04.2026 03:23 Ответить
Маржа від )(уйла пропадає в двох потомків бабуїнів.
05.04.2026 10:47 Ответить
 
 