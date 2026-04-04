Фицо после разговора с Орбаном призвал ЕС возобновить диалог с Россией по вопросам энергоресурсов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с венгерским коллегой Виктором Орбаном призвал Евросоюз возобновить диалог с Россией по вопросам энергоресурсов.

Об этом он написал в социальной сети Facebook.

Призывы Фицо к ЕС

В своем посте Фицо призвал ЕС "вернуться к здравому смыслу".

"Весь ЕС, а особенно Еврокомиссия, начинает напоминать корабль, плывущий навстречу смерти, когда речь идет об энергетической безопасности", – написал премьер Словакии.

Он заявил, что правительства Словакии и Венгрии "делают все возможное, чтобы защитить свои национальные экономики и граждан от идеологической слепоты и некомпетентности ЕК, злобного президента Украины и последствий войны против Ирана".

"ЕС и особенно Еврокомиссия должны немедленно возобновить диалог с Россией и обеспечить такую политическую и правовую среду, чтобы отдельные государства-члены и ЕС в целом могли пополнить недостающие запасы газа и нефти и обеспечить поставки этого стратегического сырья из всех возможных источников и направлений, включая Россию", - заявил Фицо.

Кроме того, глава словацкого правительства призвал ЕС отменить санкции на импорт российской нефти и газа, назвав их "бессмысленными".

Также Фицо призвал принять меры для возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

Орбан потребовал отмены санкций против энергетики РФ

Напомним, что на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский Союз немедленно отменить санкции, введенные против российской энергетики.

