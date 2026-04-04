Фіцо після розмови з Орбаном закликав ЄС відновити діалог із Росією щодо енергоресурсів

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після телефонної розмови з угорським колегою Віктором Орбаном закликав Євросоюз відновити діалог з Росією щодо енергоресурсів.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заклики Фіцо до ЄС

У своєму дописі Фіцо закликав ЄС "до повернення здорового глузду".

"Весь ЄС, а особливо Єврокомісія, починає нагадувати корабель, що пливе на зустріч смерті, коли йдеться про енергетичну безпеку", – написав прем’єр Словаччини.

Він заявив, що уряди Словаччини та Угорщини "роблять усе можливе, щоб захистити свої національні економіки та громадян від ідеологічної сліпоти та некомпетентності ЄК, злісного президента України та наслідків війни проти Ірану".

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"ЄС і особливо Єврокомісія повинні негайно поновити діалог із Росією та забезпечити таке політичне та правове середовище, щоб окремі держави-члени та ЄС у цілому могли поповнити відсутні запаси газу та нафти та забезпечити постачання цієї стратегічної сировини з усіх можливих джерел та напрямків, включаючи Росію", - заявив Фіцо.

Крім того, глава словацького уряду закликав ЄС скасувати санкції на імпорт російської нафти та газу, назвавши їх "безглуздими".

Також Фіцо закликав вжити заходів для відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба".

Орбан вимагав скасування санкцій проти енергетики РФ

Нагадаємо, що днями прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Європейський Союз негайно скасувати санкції, запроваджені проти російської енергетики.

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