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Фіцо: Нехай ЄС забуде про підтримку Словаччини у прискореному вступі України до ЄС

фіцо

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив, що Братислава може переглянути свою підтримку євроінтеграції України та вимагає тиснути на Київ щодо відновлення нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє Dennik N, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Фіцо

Прем’єр Словаччини стверджує, що Європейська комісія намагається вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в країні після критики урядового рішення запровадити різні ціни на дизельне пальне. Йдеться про модель, за якою іноземні водії мають сплачувати вищу ціну, ніж громадяни Словаччини.

За словами Фіцо, Словаччина має право захистити себе від негативних наслідків військового конфлікту на Близькому Сході.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо погрожує Єврокомісії блокуванням санкцій проти РФ через "Дружбу": ЄК нічого не зробила, щоб змусити Зеленського щось зробити

Фіцо також заявив, що постачання нафти через "Дружбу" припинене вже другий місяць, і поклав відповідальність за це на президента України Володимира Зеленського, бо той "завдає шкоди Словаччині".

Вимоги Фіцо

Прем’єр повідомив, що Єврокомісія надіслала Братиславі офіційний лист, який він назвав "загрозливим". У документі Брюссель залишає за собою право розпочати термінову процедуру порушення та закликає скасувати рішення щодо диференційованих цін.

Фіцо у відповідь закликав Єврокомісію звернутися до української сторони та натиснути на Україну, щоб вона дозволила інспекційній групі провести перевірку нафтогону "Дружба". Він також запропонував, щоб до складу інспекційної групи увійшли представники Словаччини, Угорщини, а також експерти ЄС або Чехії.

Словацький міністр просить президентку Єврокомісії пригрозити Зеленському, що якщо він не відновить роботу газопроводу "Дружба", то не отримає 90-мільярдний кредит.

"Нехай ЄС забуде про допомогу Словаччини у прискореному вступі України до ЄС", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Словаччині почали розслідування проти Фіцо: одна з підстав – зупинка аварійного електропостачання Україні

Що передувало?

  • Нагадаємо, 23 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба", пошкодженого російськими обстрілами.
  • В "Укренерго" заявляли, що цей крок Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.
  • Уже 16 березня Державний оператор енергосистеми Словаччини SEPS надіслав лист до "Укренерго" про одностороннє припинення договору щодо взаємного надання аварійної допомоги.

Автор: 

Словаччина (1337) членство в ЄС (1541) Фіцо Роберт (372)
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Топ коментарі
+15
"Нехай ЄС забуде про допомогу Словаччини у прискореному вступі України до ЄС", - додав він. А ЯКЩО ЄС ЗАБУДЕ СЛОВАЧЧИНІ ВИДІЛЯТИ ГРОШІ З КАЗНИ ЄС.ТОДІ ЩО БУДЕ СПІВАТИ РАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ ФІЦЮ...?
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30.03.2026 19:04 Відповісти
+14
"Нехай ЄС забуде про підтримку Словаччини" - на цьому можна і зупинитись.
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30.03.2026 19:03 Відповісти
+4
Тіпа раніше ************ Фріцо підтримував Україну. А Європі потрібно поки не пізно переформатовуватись поки такі як Фріцо і Орбан її не розвалили
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30.03.2026 19:06 Відповісти

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