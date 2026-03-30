Фіцо: Нехай ЄС забуде про підтримку Словаччини у прискореному вступі України до ЄС
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив, що Братислава може переглянути свою підтримку євроінтеграції України та вимагає тиснути на Київ щодо відновлення нафтопроводу "Дружба".
Про це повідомляє Dennik N, передає Цензор.НЕТ.
Заява Фіцо
Прем’єр Словаччини стверджує, що Європейська комісія намагається вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в країні після критики урядового рішення запровадити різні ціни на дизельне пальне. Йдеться про модель, за якою іноземні водії мають сплачувати вищу ціну, ніж громадяни Словаччини.
За словами Фіцо, Словаччина має право захистити себе від негативних наслідків військового конфлікту на Близькому Сході.
Фіцо також заявив, що постачання нафти через "Дружбу" припинене вже другий місяць, і поклав відповідальність за це на президента України Володимира Зеленського, бо той "завдає шкоди Словаччині".
Вимоги Фіцо
Прем’єр повідомив, що Єврокомісія надіслала Братиславі офіційний лист, який він назвав "загрозливим". У документі Брюссель залишає за собою право розпочати термінову процедуру порушення та закликає скасувати рішення щодо диференційованих цін.
Фіцо у відповідь закликав Єврокомісію звернутися до української сторони та натиснути на Україну, щоб вона дозволила інспекційній групі провести перевірку нафтогону "Дружба". Він також запропонував, щоб до складу інспекційної групи увійшли представники Словаччини, Угорщини, а також експерти ЄС або Чехії.
Словацький міністр просить президентку Єврокомісії пригрозити Зеленському, що якщо він не відновить роботу газопроводу "Дружба", то не отримає 90-мільярдний кредит.
"Нехай ЄС забуде про допомогу Словаччини у прискореному вступі України до ЄС", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, 23 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба", пошкодженого російськими обстрілами.
- В "Укренерго" заявляли, що цей крок Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.
- Уже 16 березня Державний оператор енергосистеми Словаччини SEPS надіслав лист до "Укренерго" про одностороннє припинення договору щодо взаємного надання аварійної допомоги.
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