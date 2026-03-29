Фіцо погрожує Єврокомісії блокуванням санкцій проти РФ через "Дружбу": ЄК нічого не зробила, щоб змусити Зеленського щось зробити

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Європейська комісія повинна забути про підтримку Словаччиною 20-го пакету санкцій проти Росії, якщо вона "має намір продовжувати надавати пріоритет Україні над Словаччиною".

Про це повідомляє ta3, передає Цензор.НЕТ.

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Критика Єврокомісії

Так, у своєму відеозверненні Фіцо різко розкритикував Європейську комісію та президента України Володимира Зеленського через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба", яку він назвав "навмисним завданням шкоди словацьким інтересам".

Він також розкритикував Єврокомісію за нібито "подвійні стандарти", оскільки, за його словами, вона надає пріоритет інтересам України над інтересами країн-членів ЄС.

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Фіцо заявив, що Словаччина отримала від Брюсселя "лист із погрозами" за заходи щодо захисту внутрішнього ринку палива, тоді як Зеленський отримав "листи, сповнені любові та розуміння".

Погрози Фіцо

У зв'язку з цим Фіцо пригрозив заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії та переглянути позицію щодо вступу України до ЄС.

"Єврокомісія нічого не зробила, щоб змусити президента України щось зробити… Якщо ЄК має намір продовжувати діяти так і надавати пріоритет Україні над Словаччиною, вона повинна забути про підтримку 20-го пакету санкцій проти Російської Федерації чи нашу допомогу у швидкому вступі України до ЄС", - наголосив Фіцо.

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