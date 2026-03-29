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Новини Санкції проти Росії Заяви Фіцо про Україну Транзит нафти через Дружбу
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Фіцо погрожує Єврокомісії блокуванням санкцій проти РФ через "Дружбу": ЄК нічого не зробила, щоб змусити Зеленського щось зробити

Фіцо погрожує Єврокомісії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Європейська комісія повинна забути про підтримку Словаччиною 20-го пакету санкцій проти Росії, якщо вона "має намір продовжувати надавати пріоритет Україні над Словаччиною".

Про це повідомляє ta3, передає Цензор.НЕТ.

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Критика Єврокомісії

Так, у своєму відеозверненні Фіцо різко розкритикував Європейську комісію та президента України Володимира Зеленського через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба", яку він назвав "навмисним завданням шкоди словацьким інтересам".

Він також розкритикував Єврокомісію за нібито "подвійні стандарти", оскільки, за його словами, вона надає пріоритет інтересам України над інтересами країн-членів ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місія Євросоюзу все ще чекає у Києві на дозвіл оглянути нафтопровід "Дружба", - ЗМІ

Фіцо заявив, що Словаччина отримала від Брюсселя "лист із погрозами" за заходи щодо захисту внутрішнього ринку палива, тоді як Зеленський отримав "листи, сповнені любові та розуміння".

Погрози Фіцо

У зв'язку з цим Фіцо пригрозив заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії та переглянути позицію щодо вступу України до ЄС.

"Єврокомісія нічого не зробила, щоб змусити президента України щось зробити… Якщо ЄК має намір продовжувати діяти так і надавати пріоритет Україні над Словаччиною, вона повинна забути про підтримку 20-го пакету санкцій проти Російської Федерації чи нашу допомогу у швидкому вступі України до ЄС", - наголосив Фіцо.

Також читайте: У Словаччині почали розслідування проти Фіцо: одна з підстав – зупинка аварійного електропостачання Україні

Що передувало?

  • Нагадаємо, 23 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба", пошкодженого російськими обстрілами.
  • В "Укренерго" заявляли, що цей крок Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України.
  • Уже 16 березня Державний оператор енергосистеми Словаччини SEPS надіслав лист до "Укренерго" про одностороннє припинення договору щодо взаємного надання аварійної допомоги.

Автор: 

Єврокомісія (2469) росія (70750) санкції (13260) Фіцо Роберт (372)
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Топ коментарі
+10
Дитину у нас убили...
13 років...
Рашисти...
За це фіцо не переживає?
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29.03.2026 14:54 Відповісти
+10
Не переживає, так само як і зеля
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29.03.2026 15:05 Відповісти
+9
Цікаво - а що робитиме Фіцо, у випадку перемоги в Угорщині опозиції? Він же тоді залишиться "сам на сам", з ЄС...
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29.03.2026 15:17 Відповісти

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