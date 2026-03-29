Фицо угрожает Еврокомиссии блокированием санкций против РФ из-за "Дружбы": ЕК ничего не сделала, чтобы заставить Зеленского что-то предпринять
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия должна забыть о поддержке Словакией 20-го пакета санкций против России, если она "намерена и дальше отдавать приоритет Украине перед Словакией".
Об этом сообщает ta3, передает Цензор.НЕТ.
Критика Еврокомиссии
Так, в своем видеообращении Фицо резко раскритиковал Европейскую комиссию и президента Украины Владимира Зеленского за остановку транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", которую он назвал "умышленным нанесением ущерба словацким интересам".
Он также раскритиковал Еврокомиссию за якобы "двойные стандарты", поскольку, по его словам, она отдает приоритет интересам Украины над интересами стран-членов ЕС.
Фицо заявил, что Словакия получила от Брюсселя "письмо с угрозами" за меры по защите внутреннего рынка топлива, тогда как Зеленский получил "письма, полные любви и понимания".
Угрозы Фицо
В связи с этим Фицо пригрозил заблокировать принятие 20-го пакета санкций против России и пересмотреть позицию относительно вступления Украины в ЕС.
"Еврокомиссия ничего не сделала, чтобы заставить президента Украины что-то предпринять… Если ЕК намерена продолжать действовать так и отдавать приоритет Украине над Словакией, она должна забыть о поддержке 20-го пакета санкций против Российской Федерации или нашей помощи в скором вступлении Украины в ЕС", - подчеркнул Фицо.
Что предшествовало?
- Напомним, 23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекращает оказывать аварийную помощь электроэнергией Украине из-за остановки транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", поврежденному российскими обстрелами.
- В "Укрэнерго" заявляли, что этот шаг Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.
- Уже 16 марта Государственный оператор энергосистемы Словакии SEPS направил письмо в "Укрэнерго" об одностороннем прекращении договора о взаимном оказании аварийной помощи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То що ми дебіли - це давно ясно, але чому надія що вони такі самі?
Хто Вам дав право розписуватись за всіх українців?
Трамп же зняв санкції, рос нафту зараз усі купують.
Закусили вудила на повну, буде смішно, якщо Орбана знову виберуть і 90 ярдів накриються.
Орбан сказав чітко і ясно.
Чи прийде інший і буде нам дупу вилизувати? Надії так собі.
Все чесно та справедливо
Команда "нє пущать!", порушити не можна, особливо коли своїм місцем завдячуєш.
Реєстрація: 30.09.2025
13 років...
Рашисти...
За це фіцо не переживає?