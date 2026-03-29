Фицо угрожает Еврокомиссии блокированием санкций против РФ из-за "Дружбы": ЕК ничего не сделала, чтобы заставить Зеленского что-то предпринять

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия должна забыть о поддержке Словакией 20-го пакета санкций против России, если она "намерена и дальше отдавать приоритет Украине перед Словакией".

Об этом сообщает ta3, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Критика Еврокомиссии

Так, в своем видеообращении Фицо резко раскритиковал Европейскую комиссию и президента Украины Владимира Зеленского за остановку транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", которую он назвал "умышленным нанесением ущерба словацким интересам".

Он также раскритиковал Еврокомиссию за якобы "двойные стандарты", поскольку, по его словам, она отдает приоритет интересам Украины над интересами стран-членов ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия Евросоюза все еще ждет в Киеве разрешения осмотреть нефтепровод "Дружба", - СМИ

Фицо заявил, что Словакия получила от Брюсселя "письмо с угрозами" за меры по защите внутреннего рынка топлива, тогда как Зеленский получил "письма, полные любви и понимания".

Угрозы Фицо

В связи с этим Фицо пригрозил заблокировать принятие 20-го пакета санкций против России и пересмотреть позицию относительно вступления Украины в ЕС.

"Еврокомиссия ничего не сделала, чтобы заставить президента Украины что-то предпринять… Если ЕК намерена продолжать действовать так и отдавать приоритет Украине над Словакией, она должна забыть о поддержке 20-го пакета санкций против Российской Федерации или нашей помощи в скором вступлении Украины в ЕС", - подчеркнул Фицо.

Читайте также: В Словакии начали расследование против Фицо: одно из оснований – остановка аварийного электроснабжения Украины

Что предшествовало?