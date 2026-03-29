Фицо угрожает Еврокомиссии блокированием санкций против РФ из-за "Дружбы": ЕК ничего не сделала, чтобы заставить Зеленского что-то предпринять

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия должна забыть о поддержке Словакией 20-го пакета санкций против России, если она "намерена и дальше отдавать приоритет Украине перед Словакией".

Так, в своем видеообращении Фицо резко раскритиковал Европейскую комиссию и президента Украины Владимира Зеленского за остановку транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", которую он назвал "умышленным нанесением ущерба словацким интересам".

Он также раскритиковал Еврокомиссию за якобы "двойные стандарты", поскольку, по его словам, она отдает приоритет интересам Украины над интересами стран-членов ЕС.

Фицо заявил, что Словакия получила от Брюсселя "письмо с угрозами" за меры по защите внутреннего рынка топлива, тогда как Зеленский получил "письма, полные любви и понимания".

В связи с этим Фицо пригрозил заблокировать принятие 20-го пакета санкций против России и пересмотреть позицию относительно вступления Украины в ЕС.

"Еврокомиссия ничего не сделала, чтобы заставить президента Украины что-то предпринять… Если ЕК намерена продолжать действовать так и отдавать приоритет Украине над Словакией, она должна забыть о поддержке 20-го пакета санкций против Российской Федерации или нашей помощи в скором вступлении Украины в ЕС", - подчеркнул Фицо.

  • Напомним, 23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекращает оказывать аварийную помощь электроэнергией Украине из-за остановки транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", поврежденному российскими обстрелами.
  • В "Укрэнерго" заявляли, что этот шаг Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.
  • Уже 16 марта Государственный оператор энергосистемы Словакии SEPS направил письмо в "Укрэнерго" об одностороннем прекращении договора о взаимном оказании аварийной помощи.

Топ комментарии
Угорці такі дураки і не розуміють навіщо ми перекрили нафтопровід?
То що ми дебіли - це давно ясно, але чому надія що вони такі самі?
29.03.2026 14:55 Ответить
Не переживає, так само як і зеля
29.03.2026 15:05 Ответить
"То що ми дебіли - це давно ясно..." (с.)

Хто Вам дав право розписуватись за всіх українців?
29.03.2026 15:11 Ответить
Ще 2 тижні ...
29.03.2026 14:50 Ответить
29.03.2026 14:55 Ответить
Ти кацап і тому дебіл.
29.03.2026 15:01 Ответить
А ти кінчений ухилянт, який купив інвалідність і зрадив Батьківщину.
29.03.2026 15:03 Ответить
Я багатодітний прокурор ☝️
29.03.2026 15:05 Ответить
Ну,розкажи тоді як ти любиш Україну?
29.03.2026 15:11 Ответить
Люблю смерті виборців януковича 😁
29.03.2026 15:27 Ответить
Всі вже давно зрозуміли що ти недоумок, і як і належить недоумку йому хочеться щось хотіти і звертати на себе увагу
29.03.2026 15:32 Ответить
А ці 'всі' зараз з тобою в одній кімнаті, свинко? 😁
29.03.2026 15:34 Ответить
29.03.2026 15:11 Ответить
Це кацап, давно тут шекелі на доширак заробляє. З лахти кірієнка-ізраітеля
29.03.2026 15:14 Ответить
У чому проблему цю дружбу відкрити чи хоча б допустити щоб відремонтували?
Трамп же зняв санкції, рос нафту зараз усі купують.
Закусили вудила на повну, буде смішно, якщо Орбана знову виберуть і 90 ярдів накриються.
29.03.2026 14:52 Ответить
Орбана не виберуть, це вже очевидно, однак це зовсім не означає, що на наступний день після виборів в Угорщині гроші підуть в Україну. Міняється політична кон'юктура у зв'язку з війною в Ірані, яка невіломо коли і чим закінчиться
29.03.2026 14:59 Ответить
А в чому проблема цей нафтопровід відкрити та якось проблему вирішити?
Орбан сказав чітко і ясно.
Чи прийде інший і буде нам дупу вилизувати? Надії так собі.
29.03.2026 15:05 Ответить
Щоб кацапам гроші капали? За це агітуєш, свинтусе? СБУ вже їде до тебе, чуєш машину за вікном?
29.03.2026 15:07 Ответить
Знатно тебе корежет, ухилянтська рожа.
29.03.2026 15:10 Ответить
Ухилянтів не існує, калоцапе 😁
29.03.2026 15:11 Ответить
А ти хто, звичайний ублюдок сбежавший з України?
29.03.2026 15:19 Ответить
Мінус 15 рушлів, свинко, не можеш в мову 😁
29.03.2026 15:20 Ответить
Патріоти та мовнюки здриснули таки як ти, а хто мову погано знає тут залишилися під бомбами.
Все чесно та справедливо
29.03.2026 15:24 Ответить
Москворотий, ти сам ці бомби на себе нахрюкав своїм рилом. С - Справедливість 😁
29.03.2026 15:26 Ответить
Любитель зеленского и русского хацуцiга! Интересно, а почему при работающим нефтепроводе орбан постоянно блокировал пакеты и помощь Украине? Только не опускайся до банальщины как твой кумир!
29.03.2026 15:36 Ответить
90 ярдів у разі обрання кОрбана накриваються у будь-якому разі.
Команда "нє пущать!", порушити не можна, особливо коли своїм місцем завдячуєш.
29.03.2026 15:01 Ответить
Хіба це не тупорилість із нашої строни?
29.03.2026 15:08 Ответить
З вашої кацапедівської все тупориле, ви ж хазари-унтерменші ☝️
29.03.2026 15:12 Ответить
Кацапський бот з кацапськими тезами Хацуціга

Реєстрація: 30.09.2025
29.03.2026 15:28 Ответить
Ще одна припадочна - модератори, забаньте цих двох ідіотів
29.03.2026 15:36 Ответить
Очко собі забань, какцап 😆
29.03.2026 15:39 Ответить
Дитину у нас убили...
13 років...
Рашисти...
За це фіцо не переживає?
29.03.2026 14:54 Ответить
29.03.2026 15:05 Ответить
Палаючою дупою фiци задоволен....Слава Українi!
29.03.2026 15:10 Ответить
Уявіть рівень цього цапа, якщо йому немає чим привернути до себе увагу.
29.03.2026 15:45 Ответить
Цікаво - а що робитиме Фіцо, у випадку перемоги в Угорщині опозиції? Він же тоді залишиться "сам на сам", з ЄС...
29.03.2026 15:17 Ответить
Поїде до москалів, як янукович, але швидше.
29.03.2026 15:19 Ответить
Да виходь вже з ЄС, тебе виборці у дупу віддячать відразу.
29.03.2026 15:18 Ответить
Зеленский стал грозой кацапских труб. Как и хотел народ.
29.03.2026 15:20 Ответить
Фіцо зараз ремонтує дороги за рахунок ЄС. Він неправий що ЄС нічого не робить .
29.03.2026 15:25 Ответить
 
 