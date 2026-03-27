830 17

Миссия Евросоюза все еще ждет в Киеве разрешения осмотреть нефтепровод "Дружба", - СМИ

Нефтепровод "Дружба"

Экспертная группа Европейского Союза, прибывшая в Украину 18 марта, до сих пор ожидает разрешения от Киева на осмотр поврежденного в результате российских атак участка нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщили собеседники "Суспільного" и "ЄП", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Собеседник "ЄП" сообщил, что европейские эксперты до сих пор находятся в Киеве, ожидая разрешения со стороны украинских властей на ознакомительный визит к месту повреждения нефтепровода "Дружба", чтобы оценить объем и стоимость ремонтных работ.

Украина пока такого разрешения не дала, добавил еврочиновник.

Что предшествовало?

  • В целом из общения с различными чиновниками и дипломатами ЕС сложилось впечатление, что после обмена письмами между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета ЕС Антониу Коштой с президентом Владимиром Зеленским 17 марта, в Брюсселе пришли к выводу, что Киев готов допустить миссию.
  • В частности, глава государства в переписке заявил, что готов принять "техническую и финансовую помощь" для ремонта нефтепровода.

дружба нефтепровод Евросоюз
КОМУ ШО а евреям гроші)))

Чи у нас зникло півкраїни, чи грощей нема - пофіг, головне щоб нафта текла
27.03.2026 17:34 Ответить
Що вони мутять? Будуть продовжувати то можуть без грошей залишитись. То не мадяри, а місія Євросоюзу.
27.03.2026 17:36 Ответить
Юльку, Ізраїль своїх не видає. Тому Квартал-95 плює (пісяє) в очі всьому світу.
27.03.2026 17:43 Ответить
Місія нездійсненна)
27.03.2026 17:39 Ответить
ну, місію можно ще тиждень-два по музеям та концертам повозити, зробити екскурсію по замкам західної України, глибше познайомити з українською кухнею... А там вже і вибори в Угорщині пройдуть. Впевнений - у експертної групи залишиться незабутнє враження від місії.
27.03.2026 17:43 Ответить
В Бучу їх треба звозити , або на Донбас ...
27.03.2026 17:55 Ответить
там вони два тижні ніяк не витримають, почнуть вимагати їх швидше везти до Бродів.
27.03.2026 18:07 Ответить
Місію ту можна й рік возити - у нас багато музеїв, замків і т.і...потепліє - у Вілково нехай сельдь ловлять, чи бичків у Чорному морі)) може пуйло менше обстрілювати буде..
27.03.2026 18:12 Ответить
Щось мені здається що скоро російська нафта потече як і раніше, а наші з європейцями будуть вдавати ніби нічого не відбувається як і 12 років до цього.
27.03.2026 17:43 Ответить
Перехрестіться.
27.03.2026 17:48 Ответить
Очікують коли ЄС розблокує виділення 90 млрд.
27.03.2026 17:46 Ответить
Їдьте вже по домівках,куколди. Командировочні оплачені.
27.03.2026 17:47 Ответить
90 млрд.хочуть,а показати не хочуть.
Хоч і альтернативи немає...
27.03.2026 17:49 Ответить
Ждем -с
27.03.2026 17:55 Ответить
Торчок навіть трубу не зміг перекрити нормально, не вляпавшись.
Всі біди від цього ідіота, прокляття півтораметрове.
27.03.2026 17:58 Ответить
Я же говорил что про инкассаторов скоро "забудут"))
27.03.2026 17:59 Ответить
європейці...90млр і спокійно дивитесь навіть Покровськ з окопів на передовій
27.03.2026 18:03 Ответить
 
 