Миссия Евросоюза все еще ждет в Киеве разрешения осмотреть нефтепровод "Дружба", - СМИ
Экспертная группа Европейского Союза, прибывшая в Украину 18 марта, до сих пор ожидает разрешения от Киева на осмотр поврежденного в результате российских атак участка нефтепровода "Дружба".
Об этом сообщили собеседники "Суспільного" и "ЄП", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Собеседник "ЄП" сообщил, что европейские эксперты до сих пор находятся в Киеве, ожидая разрешения со стороны украинских властей на ознакомительный визит к месту повреждения нефтепровода "Дружба", чтобы оценить объем и стоимость ремонтных работ.
Украина пока такого разрешения не дала, добавил еврочиновник.
Что предшествовало?
- В целом из общения с различными чиновниками и дипломатами ЕС сложилось впечатление, что после обмена письмами между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета ЕС Антониу Коштой с президентом Владимиром Зеленским 17 марта, в Брюсселе пришли к выводу, что Киев готов допустить миссию.
- В частности, глава государства в переписке заявил, что готов принять "техническую и финансовую помощь" для ремонта нефтепровода.
Топ комментарии
+4 Alex Rozhenko #597231
показать весь комментарий27.03.2026 17:43 Ответить Ссылка
+2 Михайло Иляш
показать весь комментарий27.03.2026 17:34 Ответить Ссылка
+2 Julian Lopez #602860
показать весь комментарий27.03.2026 17:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи у нас зникло півкраїни, чи грощей нема - пофіг, головне щоб нафта текла
Хоч і альтернативи немає...
Всі біди від цього ідіота, прокляття півтораметрове.