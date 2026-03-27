Миссия Евросоюза все еще ждет в Киеве разрешения осмотреть нефтепровод "Дружба", - СМИ

Экспертная группа Европейского Союза, прибывшая в Украину 18 марта, до сих пор ожидает разрешения от Киева на осмотр поврежденного в результате российских атак участка нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщили собеседники "Суспільного" и "ЄП", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Собеседник "ЄП" сообщил, что европейские эксперты до сих пор находятся в Киеве, ожидая разрешения со стороны украинских властей на ознакомительный визит к месту повреждения нефтепровода "Дружба", чтобы оценить объем и стоимость ремонтных работ.

Украина пока такого разрешения не дала, добавил еврочиновник.

Что предшествовало?

В целом из общения с различными чиновниками и дипломатами ЕС сложилось впечатление, что после обмена письмами между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета ЕС Антониу Коштой с президентом Владимиром Зеленским 17 марта, в Брюсселе пришли к выводу, что Киев готов допустить миссию.

В частности, глава государства в переписке заявил, что готов принять "техническую и финансовую помощь" для ремонта нефтепровода.

