РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9351 посетитель онлайн
Новости Встреча глав МИД ЕС
Каллас и министры иностранных дел ЕС прибудут в Киев 31 марта, - Сибига

Главы МИД стран ЕС и Кая Каллас 31 марта прибудут в Киев

31 марта в Киеве состоится встреча Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и глав МИД стран-членов ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, дата встречи имеет символическое значение.

Дань памяти Буче и сигнал ЕС

"31 марта мы будем рады приветствовать в Киеве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и министров иностранных дел государств-членов ЕС на министерской встрече. Эта дата имеет символическое значение. Мы почтим годовщину Бучанской трагедии и подтвердим нашу решимость привлечь российских преступников к ответственности за эти и другие зверства", – отметил Сибига.

Темы переговоров

Во время встречи стороны обсудят поддержку Украины со стороны Евросоюза, усиление давления на Россию, а также усилия, направленные на достижение мира и долгосрочной стабильности в Европе.

Министр также поблагодарил Каллас и своих коллег из государств-членов ЕС за принятие приглашения.

В МИД Украины добавили, что европейские партнеры прибудут в Киев с единой позицией поддержки Украины и четким сигналом солидарности.

"Россия должна ответить за свои военные преступления. Привлечение к ответственности является необходимым условием для достижения справедливого и прочного мира", – заявила Кая Каллас.

Автор: 

визит (3189) Украина (44223) Евросоюз (17881) Каллас Кая (391)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДЭНЬГЫ, ДЭНЬГИ ДАВАЙ!
показать весь комментарий
27.03.2026 16:31
Ми вшануємо роковини Бучанської трагедії та підтвердимо нашу рішучість притягнути російських злочинців до відповідальності за ці та інші звірства", - зазначив Сибіга. Сибіга і "зепоцріоти" запитайтеся в жертв рашиста , як вони ставляться до візиту тих, хто багато брехнею і неправдою лицемірно обіцяють українському народу , а на ділі не виконують обіцянок.Ворог України Орбан набагато більш порядний слуга куйла.як ті ,котрі приїдуть в Київ.Пообіцяв куйлу блокувати допомогу Україні- виконує.В приїзджих (((Ця дата має символічне значення. ))).от і весь хрин...
показать весь комментарий
27.03.2026 16:32 Ответить
 
 