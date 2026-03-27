Каллас и министры иностранных дел ЕС прибудут в Киев 31 марта, - Сибига

31 марта в Киеве состоится встреча Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и глав МИД стран-членов ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, дата встречи имеет символическое значение.

Дань памяти Буче и сигнал ЕС

"31 марта мы будем рады приветствовать в Киеве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и министров иностранных дел государств-членов ЕС на министерской встрече. Эта дата имеет символическое значение. Мы почтим годовщину Бучанской трагедии и подтвердим нашу решимость привлечь российских преступников к ответственности за эти и другие зверства", – отметил Сибига.

Темы переговоров

Во время встречи стороны обсудят поддержку Украины со стороны Евросоюза, усиление давления на Россию, а также усилия, направленные на достижение мира и долгосрочной стабильности в Европе.

Министр также поблагодарил Каллас и своих коллег из государств-членов ЕС за принятие приглашения.

В МИД Украины добавили, что европейские партнеры прибудут в Киев с единой позицией поддержки Украины и четким сигналом солидарности.

"Россия должна ответить за свои военные преступления. Привлечение к ответственности является необходимым условием для достижения справедливого и прочного мира", – заявила Кая Каллас.

