Каллас і міністри закордонних справ ЄС прибудуть до Києва 31 березня, – Сибіга
31 березня у Києві відбудеться зустріч високої представниці Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас та глав МЗС держав-членів ЄС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
За його словами, дата зустрічі має символічне значення.
Вшанування Бучі та сигнал ЄС
"31 березня ми будемо раді вітати у Києві високу представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас та міністрів закордонних справ держав-членів ЄС на міністерській зустрічі. Ця дата має символічне значення. Ми вшануємо роковини Бучанської трагедії та підтвердимо нашу рішучість притягнути російських злочинців до відповідальності за ці та інші звірства", – зазначив Сибіга.
Теми переговорів
Під час зустрічі сторони обговорять підтримку України з боку Євросоюзу, посилення тиску на Росію, а також зусилля, спрямовані на досягнення миру і довгострокової стабільності в Європі.
Міністр також подякував Каллас і своїм колегам із держав-членів ЄС за прийняття запрошення.
У МЗС України додали, що європейські партнери прибудуть до Києва з єдиною позицією підтримки України та чітким сигналом солідарності.
"Росія має відповісти за свої воєнні злочини. Притягнення до відповідальності є необхідною умовою для досягнення справедливого та тривалого миру", – заявила Кая Каллас.
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