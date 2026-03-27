Каллас і міністри закордонних справ ЄС прибудуть до Києва 31 березня, – Сибіга

31 березня у Києві відбудеться зустріч високої представниці Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас та глав МЗС держав-членів ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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За його словами, дата зустрічі має символічне значення.

Вшанування Бучі та сигнал ЄС

"31 березня ми будемо раді вітати у Києві високу представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас та міністрів закордонних справ держав-членів ЄС на міністерській зустрічі. Ця дата має символічне значення. Ми вшануємо роковини Бучанської трагедії та підтвердимо нашу рішучість притягнути російських злочинців до відповідальності за ці та інші звірства", – зазначив Сибіга.

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Теми переговорів

Під час зустрічі сторони обговорять підтримку України з боку Євросоюзу, посилення тиску на Росію, а також зусилля, спрямовані на досягнення миру і довгострокової стабільності в Європі.

Міністр також подякував Каллас і своїм колегам із держав-членів ЄС за прийняття запрошення.

У МЗС України додали, що європейські партнери прибудуть до Києва з єдиною позицією підтримки України та чітким сигналом солідарності.

"Росія має відповісти за свої воєнні злочини. Притягнення до відповідальності є необхідною умовою для досягнення справедливого та тривалого миру", – заявила Кая Каллас.

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