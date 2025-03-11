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Делегація з Фінляндії на чолі з міністром оборони Хяккяненом відвідала Київщину, - ОВА. ФОТОрепортаж

Київщину відвідала делегація Фінляндії на чолі з міністром оборони

Делегація з Фінляндії на чолі з міністром оборони Антті Хяккяненом відвідала Київську область, зокрема Ірпінь, Бучу та Мощун.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Київщину відвідала делегація Фінляндії на чолі з міністром оборони

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"Разом із начальником управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації Микитою Геращенком делегація побувала у Ірпені, Бучі та Мощуні. Ці населені пункти у 2022 році стали форпостами, які допомогли українським військовим не допустити російських загарбників до Києва"

Як зазначається, у Бучі Хяккянен оглянув територію Храму Святого Андрія Первозванного, де розташована стіна пам’яті з іменами загиблих під час окупації містян, та Алею Героїв.

У Мощуні міністр відвідав меморіал "Янголи Перемоги", а в Ірпені - кладовище автомобілів, знищених під час обстрілів.

Київщину відвідала делегація Фінляндії на чолі з міністром оборони
Київщину відвідала делегація Фінляндії на чолі з міністром оборони

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Автор: 

візит (1573) Київська область (4004) Фінляндія (1296)


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