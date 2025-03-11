Делегація з Фінляндії на чолі з міністром оборони Хяккяненом відвідала Київщину, - ОВА. ФОТОрепортаж
Делегація з Фінляндії на чолі з міністром оборони Антті Хяккяненом відвідала Київську область, зокрема Ірпінь, Бучу та Мощун.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом із начальником управління міжнародного співробітництва Київської обласної державної адміністрації Микитою Геращенком делегація побувала у Ірпені, Бучі та Мощуні. Ці населені пункти у 2022 році стали форпостами, які допомогли українським військовим не допустити російських загарбників до Києва"
Як зазначається, у Бучі Хяккянен оглянув територію Храму Святого Андрія Первозванного, де розташована стіна пам’яті з іменами загиблих під час окупації містян, та Алею Героїв.
У Мощуні міністр відвідав меморіал "Янголи Перемоги", а в Ірпені - кладовище автомобілів, знищених під час обстрілів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль