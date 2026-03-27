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Новини Обстріли Херсонщини
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Російські обстріли Херсонщини: одна людина загинула, ще троє поранені

Обстріли Херсонщини

Сьогодні, 27 березня, російська армія для атак на населені пункти Херсонської області застосовувала реактивну та ствольну артилерію, дрони різного типу, унаслідок чого є загиблий на поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще троє цивільних зазнали поранень.

Жертви атак

Близько 14:30 росіяни застосували БпЛА поблизу селища Комишани. У зоні ураження опинився 60-річний чоловік, який загинув на місці.

Вранці двоє чоловіків дістали травм у Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу та використання ворогом БпЛА.

Ще один чоловік постраждав у Новорайську – ворог спрямував FPV-дрон, коли той рухався на скутері.

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Пошкодження

Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлю дитячої лікарні, автотранспорт.

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Автор: 

обстріл (34871) Херсон (3911) Херсонська область (6792) Бериславський район (162) Херсонський район (947) Новорайськ (12) Комишани (46)
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