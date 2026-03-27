Російські обстріли Херсонщини: одна людина загинула, ще троє поранені
Сьогодні, 27 березня, російська армія для атак на населені пункти Херсонської області застосовувала реактивну та ствольну артилерію, дрони різного типу, унаслідок чого є загиблий на поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще троє цивільних зазнали поранень.
Жертви атак
Близько 14:30 росіяни застосували БпЛА поблизу селища Комишани. У зоні ураження опинився 60-річний чоловік, який загинув на місці.
Вранці двоє чоловіків дістали травм у Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу та використання ворогом БпЛА.
Ще один чоловік постраждав у Новорайську – ворог спрямував FPV-дрон, коли той рухався на скутері.
Пошкодження
Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлю дитячої лікарні, автотранспорт.
Будь ласка, зачекайте...
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