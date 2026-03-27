Российские обстрелы Херсонщины: один человек погиб, еще трое ранены

Сегодня, 27 марта, российская армия при атаках на населенные пункты Херсонской области применяла реактивную и ствольную артиллерию, а также дроны различных типов, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, еще трое гражданских получили ранения.

Жертвы атак

Около 14:30 россияне применили БПЛА вблизи поселка Комишаны. В зоне поражения оказался 60-летний мужчина, который погиб на месте.



Утром двое мужчин получили травмы в Херсоне вследствие артиллерийского обстрела и использования врагом БПЛА.



Еще один мужчина пострадал в Новорайске – враг направил FPV-дрон, когда тот ехал на скутере.

Повреждения

Сообщается, что вследствие вражеских обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, здание детской больницы, автотранспорт.

