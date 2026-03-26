В результате российского обстрела Херсона погибла работница ТЭЦ
В результате российского обстрела Херсона погибла сотрудница ТЭЦ.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Прокудин сообщил, что около 14:00 под вражеский удар попала 66-летняя женщина. Она получила ранения, несовместимые с жизнью.
Добавим, что оккупанты ежедневно обстреливают Херсонскую область.Только сегодня враг обстрелял 38 населенных пунктов области. В результате ранения получили 9 человек.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль