В результате российского обстрела Херсона погибла работница ТЭЦ

В результате российского обстрела Херсона погибла сотрудница ТЭЦ.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Прокудин сообщил, что около 14:00 под вражеский удар попала 66-летняя женщина. Она получила ранения, несовместимые с жизнью.

Добавим, что оккупанты ежедневно обстреливают Херсонскую область.Только сегодня враг обстрелял 38 населенных пунктов области. В результате ранения получили 9 человек.

