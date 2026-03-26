Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов Херсонской области: 9 человек получили ранения

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Кизомис, Надиевка, Новодмитровка, Разлив, Ромашково, Томина Балка, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Ингулец, Токаревка, Берислав, Тараса Шевченко, Урожайное, Кучерское, Новорайск, Крещеновка, Шевченковка, Гавриловка, Золотая Балка, Михайловка, Украинка, Тягинка, Львово, Одрадокаменка, Миловое, Новокаиры, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Куда били оккупанты

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, складские помещения и частный автомобиль.

В результате российской агрессии 9 человек получили ранения.

