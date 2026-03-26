Окупанти обстріляли 38 населених пунктів Херсонщини: 9 людей дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Надіївка, Новодмитрівка, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Інгулець, Токарівка, Берислав, Тараса Шевченка, Урожайне, Кучерське, Новорайськ, Хрещенівка, Шевченківка, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Милове, Новокаїри, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Куди били окупанти

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопроводи, складські приміщення та приватний автомобіль.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення.

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