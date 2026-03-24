Жителя Херсона, подозреваемого в изнасиловании и убийстве падчерицы и ее матери, экстрадировали из Польши

Жителя Херсона, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки, а также в убийстве её матери, экстрадировали из Польши в Украину.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В июле 2022 года во время оккупации Херсона 40-летняя женщина вместе с ребенком приехала к бывшему мужу, надеясь на более безопасные условия.

"Вместо этого 41-летний хозяин убил свою бывшую жену и падчерицу. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что перед смертью девочка стала жертвой изнасилования.



После содеянного подозреваемый покинул город через неподконтрольные Украине территории и длительное время скрывался за границей", - говорится в сообщении.

В марте 2025 года правоохранители заочно сообщили ему о подозрении и объявили в международный розыск.

Экстрадиция

Впоследствии его задержали в Польше, 19 марта 2026 года его экстрадировали в Украину.

В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Ему инкриминируют умышленное убийство двух человек и изнасилование малолетнего ребенка (пп. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 УК Украины). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

