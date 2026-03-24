Херсонця, підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві падчерки і її мами, екстрадували з Польщі

Херсонця, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної дівчинки, а також у вбивстві її матері, екстрадували з Польщі до України.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У липні 2022 року під час окупації Херсону 40-річна жінка разом із дитиною приїхала до колишнього чоловіка, сподіваючись на безпечніші умови.

"Натомість 41-річний господар вбив своїх ексдружину та падчерку. Судово-медична експертиза підтвердила, що перед смертю дівчинка стала жертвою зґвалтування.



Після скоєного підозрюваний покинув місто через непідконтрольні Україні території та тривалий час переховувався за кордоном", - йдеться в повідомленні.

У березні 2025 року правоохоронці заочно повідомили йому про підозру та оголосили у міжнародний розшук.

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Екстрадиція

Згодом його затримали у Польщі, 19 березня 2026 року його екстрадували до України.

Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Йому інкримінують умисне вбивство двох осіб та зґвалтування малолітньої дитини (п. п. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 КК України). Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

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