Купив за 100 доларів 5-річну дитину і зґвалтував її: киянина засудили до 15 років позбавлення волі

Ювенальні прокурори в Київському апеляційному суді забезпечили максимальне покарання 15 років позбавлення волі мешканцю Києва, який за гроші отримав від знайомої жінки її п’ятирічну доньку для сексуальної експлуатації.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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У суді доведено, що обвинувачений цілеспрямовано шукав можливість вчинити цей злочин. Через мережу Інтернет він познайомився із жінкою та домовився з нею про передачу дитини в обмін на грошову винагороду –– 100 доларів США.

Після того як "обмін" відбувся засуджений зґвалтував дівчинку. Про обставини зґвалтування дитини обвинувачений детально розповідав своїм знайомим під час листування, надсилаючи свої фотографії та фотографії дитини в оголеному вигляді, що підтверджувало цинізм його дій і повну усвідомленість злочинного наміру.

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У судових дебатах ювенальний прокурор наголосив на винятковій суспільній небезпеці обвинуваченого, особливої тяжкості вчинених ним злочинів, у тому числі проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої дитини, наявність розладу сексуальної поведінки у формі педофілії. Саме тому сторона обвинувачення наполягала на призначенні максимального покарання.

Вирок суду

Суд першої інстанції підтримав позицію прокурора та визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 152, ч.ч. 1, 3 ст. 301, ч.ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України, призначивши максимальне покарання 15 років позбавлення волі із конфіскацію всього майна, крім житла.

Не погодившись із цим рішенням, обвинувачений подав апеляційну скаргу, однак безрезультатно.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 17 березня 2026 року вирок залишено без змін. Вирок набрав законної сили.

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"Це той випадок, де все було свідомо і розраховано. Свідоме рішення дорослого зробити це з дитиною. Він цілеспрямовано шукав можливість вчинити злочин, домовився, заплатив і зробив це щодо дитини. Тому єдине справедливе рішення – максимальний строк покарання. Саме це прокуратура і забезпечила в апеляційному суді", - наголосив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

Мати дівчинки також засудили

Він додав, що у цій справі відповідальність несуть обидва дорослі. Мати свідомо передала свою рідну дитину в руки кривдника і за це також отримала 15 років позбавлення волі. Вирок вона не оскаржувала.

Дівчинку було вилучено з небезпечного середовища та поміщено до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва.

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