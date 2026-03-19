4 002

Купил за 100 долларов 5-летнего ребенка и изнасиловал его: киевлянина приговорили к 15 годам лишения свободы

Ювенальные прокуроры в Киевском апелляционном суде добились максимального наказания в виде 15 лет лишения свободы для жителя Киева, который за деньги получил от знакомой женщины её пятилетнюю дочь для сексуальной эксплуатации.

В суде доказано, что обвиняемый целенаправленно искал возможность совершить это преступление. Через Интернет он познакомился с женщиной и договорился с ней о передаче ребенка в обмен на денежное вознаграждение –– 100 долларов США.

После того как "обмен" состоялся, осужденный изнасиловал девочку. Об обстоятельствах изнасилования ребенка обвиняемый подробно рассказывал своим знакомым во время переписки, присылая свои фотографии и фотографии ребенка в обнаженном виде, что подтверждало цинизм его действий и полную осознанность преступного умысла.

В ходе судебных прений ювенальный прокурор подчеркнул исключительную общественную опасность обвиняемого, особую тяжесть совершенных им преступлений, в том числе против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего ребенка, наличие расстройства сексуального поведения в форме педофилии. Именно поэтому сторона обвинения настаивала на назначении максимального наказания.

  • Суд первой инстанции поддержал позицию прокурора и признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 152, ч.ч. 1, 3 ст. 301, ч.ч. 1, 3 ст. 301-1 УК Украины, назначив максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Не согласившись с этим решением, обвиняемый подал апелляционную жалобу, однако безрезультатно.

  • Постановлением Киевского апелляционного суда от 17 марта 2026 года приговор оставлен без изменений. Приговор вступил в законную силу.

"Это тот случай, когда все было сознательно и рассчитано. Сознательное решение взрослого сделать это с ребенком. Он целенаправленно искал возможность совершить преступление, договорился, заплатил и сделал это в отношении ребенка. Поэтому единственное справедливое решение – максимальный срок наказания. Именно это прокуратура и обеспечила в апелляционном суде", – подчеркнул заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.

Мать девочки также осудили

Он добавил, что в этом деле ответственность несут оба взрослых. Мать сознательно передала своего родного ребенка в руки насильника и за это также получила 15 лет лишения свободы. Приговор она не обжаловала.

Девочку изъяли из опасной среды и поместили в Центр социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева.

та ні - збоченці були завжди - просто питання в правоохоронній системі

А тепер єдиний злочинець це УХИЛЯНТ - хай навіть він платить податки і не краде

А збоченці корупціонери і всі інші - це уже таке
19.03.2026 17:13 Ответить
У середньовічному Львові, було інше покарання гвалтівникам. Роздягали догола, ноги і одну руку прив'язували до дерев'яного щита. калитку прибивали цвяхом до щита. Щит виставляли на ринковій площі. Кожен був зобов"язаний кинуть в нього каменем. За цим слідкувала міська сторожа. Але міг себе звільнить - поряд лежав ніж. Але для цього треба було відрізать собі яйця і залишить на щиті, прибитими цвяхом. Якщо ні - то до вечора його вже забивали насмерть, камінням...
19.03.2026 17:36 Ответить
Сподіваюсь на зоні швидко довідаються за що підарюга з ними сидить і решту життя з ним будуть робить те що нелюд зробив з дитиною.
19.03.2026 17:19 Ответить
Мабуть справдi уже кiнець свiту.
19.03.2026 17:11 Ответить
19.03.2026 17:13 Ответить
"А тепер єдиний злочинець це УХИЛЯНТ - хай навіть він платить податки і не краде"... Ти протирічиш фактам. Як ти сам зі статті прочитав, карають і інших злочинців.

Якщо в Україні не буде мобілізації, а таким чином, армії, то ухилянт не зможе платити податки в українську скарбницю.
19.03.2026 17:57 Ответить
чому ж ухилянт дезертир єдиний злочинець ?

19.03.2026 18:55 Ответить
А ти ухилянт?
19.03.2026 18:42 Ответить
Суд Лінча для таких істот, сприятиме виправленню такої ситуації в Україні!! На портновських суддівських, з їх «доброчесністю до валюти», сподіватися марна справа! З часів кучми, вони це стверджують своєю діяльністю… щодо збагачення на посадах!!!!
19.03.2026 17:49 Ответить
Так, до суду (і до суддів) дуже багато питань, але...
Шановні люди, в Україні ПИСАНЕ право!
І що може зробити суддя (самий доброчесний) якщо санкція статті за злочин передбачає максимальне покарання (як у цьому випадку) 15 років позбавлення волі? Що постановить вирок призначивши покарання зверх передбаченого законом? Так цей вирок скасують а стосовно судді призначать перевірку.
Я спілкуюсь з суддями (по професії) і вони кажуть - якщо законодавець (ВРУ) змінить відповідне законодавство, ми будемо працювати з ним.
Судді нічого не можуть імпровізувати (як у англіканському праві) і вносити своє бачення в аналіз обставин справи. Є певна ситуація, описана як злочин. Сторона звинувачення доводить вину підсудного, сторона захисту надає аргументи в його захист.
Суд (суддя) не здійснює стадію, яка була передбачена попереднім КК і КПК, і не проводить судове слідство.
Суддя слухає сторони і аналізує доказовість їх поизицій.
Є докази? вони належно зібрані і задокументовані - приймаються.
Є сумніви? Чи недбало зібрані докази?
По законодавству України всі сумніви трактуються на користь звинувачуваного. Десь так.
19.03.2026 18:45 Ответить
Сумнівно, що цей гомункулюс довго протягне з таким шлейфом...
19.03.2026 17:14 Ответить
дай Бог.
але цьому уроду біля 30-ти років,
якщо вийде то буде 45-ть !

скіьки лиха він ще накоїть ?

.
19.03.2026 18:57 Ответить
откуда только такие люди берутся? вернее нелюди
19.03.2026 17:16 Ответить
Із сімії з батьками, яким ну, хоть паржать… або дивляться серіали на кшалт скотів… Більше 30 років, відхаркує Україна «братській союз і свободу» з концТаборами ГУЛАГу…. У сім'ї, не без виродку!!
19.03.2026 18:11 Ответить
19.03.2026 17:19 Ответить
Вже знають
19.03.2026 17:25 Ответить
а мамаше что?
19.03.2026 17:20 Ответить
а кострувати
19.03.2026 17:21 Ответить
Марна трата ресурсу, дієвим буде просто повісити тварюку!
19.03.2026 17:51 Ответить
а чому Трамп ще на свободі ?
19.03.2026 17:28 Ответить
19.03.2026 18:10 Ответить
Порезал бы на ремешки тварь
19.03.2026 17:35 Ответить
А чего не к пятнадцати суткам? На кол надо было тварюку посадить.
19.03.2026 17:36 Ответить
19.03.2026 17:36 Ответить
Для таких покидьків є лише одне рішення - каток.
19.03.2026 17:58 Ответить
Потрібна смертна кара. Тепер цього виродка годуй, одягай, держава, а воно вийде і продовжить своє чорне нікчемне існування. Потрібна смертна кара.
19.03.2026 18:17 Ответить
Навряд чи воно виживе на зоні...
19.03.2026 18:42 Ответить
відрізати сцикало а яйця запхнути врот щоб жував !!!!
19.03.2026 18:19 Ответить
Ну а білологічну маму що?Пожурити?((((
19.03.2026 18:26 Ответить
А тому хто продав що?
19.03.2026 18:27 Ответить
Такі на зоні і дня не проживуть
19.03.2026 18:30 Ответить
Ну хіба ж це небезпечний злочинець? Сьогодні з точки зору держави особливо небезпечним злочинцем є той, хто прагне за будь-яку ціну втекти з країни мрій зеленого папуаса - того і пострілом в спину вбити можуть
19.03.2026 18:36 Ответить
 
 