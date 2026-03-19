Купил за 100 долларов 5-летнего ребенка и изнасиловал его: киевлянина приговорили к 15 годам лишения свободы
Ювенальные прокуроры в Киевском апелляционном суде добились максимального наказания в виде 15 лет лишения свободы для жителя Киева, который за деньги получил от знакомой женщины её пятилетнюю дочь для сексуальной эксплуатации.
Об этом сообщил Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Подробнее о деле
В суде доказано, что обвиняемый целенаправленно искал возможность совершить это преступление. Через Интернет он познакомился с женщиной и договорился с ней о передаче ребенка в обмен на денежное вознаграждение –– 100 долларов США.
После того как "обмен" состоялся, осужденный изнасиловал девочку. Об обстоятельствах изнасилования ребенка обвиняемый подробно рассказывал своим знакомым во время переписки, присылая свои фотографии и фотографии ребенка в обнаженном виде, что подтверждало цинизм его действий и полную осознанность преступного умысла.
В ходе судебных прений ювенальный прокурор подчеркнул исключительную общественную опасность обвиняемого, особую тяжесть совершенных им преступлений, в том числе против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего ребенка, наличие расстройства сексуального поведения в форме педофилии. Именно поэтому сторона обвинения настаивала на назначении максимального наказания.
Приговор суда
- Суд первой инстанции поддержал позицию прокурора и признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 152, ч.ч. 1, 3 ст. 301, ч.ч. 1, 3 ст. 301-1 УК Украины, назначив максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.
Не согласившись с этим решением, обвиняемый подал апелляционную жалобу, однако безрезультатно.
- Постановлением Киевского апелляционного суда от 17 марта 2026 года приговор оставлен без изменений. Приговор вступил в законную силу.
"Это тот случай, когда все было сознательно и рассчитано. Сознательное решение взрослого сделать это с ребенком. Он целенаправленно искал возможность совершить преступление, договорился, заплатил и сделал это в отношении ребенка. Поэтому единственное справедливое решение – максимальный срок наказания. Именно это прокуратура и обеспечила в апелляционном суде", – подчеркнул заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.
Мать девочки также осудили
Он добавил, что в этом деле ответственность несут оба взрослых. Мать сознательно передала своего родного ребенка в руки насильника и за это также получила 15 лет лишения свободы. Приговор она не обжаловала.
Девочку изъяли из опасной среды и поместили в Центр социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева.
А тепер єдиний злочинець це УХИЛЯНТ - хай навіть він платить податки і не краде
А збоченці корупціонери і всі інші - це уже таке
Якщо в Україні не буде мобілізації, а таким чином, армії, то ухилянт не зможе платити податки в українську скарбницю.
ухилянтдезертир єдиний злочинець ?
"Пусть цветут сто цветов !
Пусть совершаются тысяча преступлений !"
Председатель Мао
.
Шановні люди, в Україні ПИСАНЕ право!
І що може зробити суддя (самий доброчесний) якщо санкція статті за злочин передбачає максимальне покарання (як у цьому випадку) 15 років позбавлення волі? Що постановить вирок призначивши покарання зверх передбаченого законом? Так цей вирок скасують а стосовно судді призначать перевірку.
Я спілкуюсь з суддями (по професії) і вони кажуть - якщо законодавець (ВРУ) змінить відповідне законодавство, ми будемо працювати з ним.
Судді нічого не можуть імпровізувати (як у англіканському праві) і вносити своє бачення в аналіз обставин справи. Є певна ситуація, описана як злочин. Сторона звинувачення доводить вину підсудного, сторона захисту надає аргументи в його захист.
Суд (суддя) не здійснює стадію, яка була передбачена попереднім КК і КПК, і не проводить судове слідство.
Суддя слухає сторони і аналізує доказовість їх поизицій.
Є докази? вони належно зібрані і задокументовані - приймаються.
Є сумніви? Чи недбало зібрані докази?
По законодавству України всі сумніви трактуються на користь звинувачуваного. Десь так.
але цьому уроду біля 30-ти років,
якщо вийде то буде 45-ть !
скіьки лиха він ще накоїть ?
.