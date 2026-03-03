Разоблачена онлайн-сеть педофилов в Украине: 15 задержанных, среди них - мать, которая снимала в порно 3-летнюю дочь, - Небытов. ФОТОРЕПОРТАЖ
По результатам операции по противодействию сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в онлайн-пространстве миграционная полиция совместно со следователями привлекла к уголовной ответственности 15 человек.
Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, им сообщено о подозрении в изготовлении и сбыте детской порнографии, а также совершении других преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми.
Наиболее вопиющие случаи:
- В Тернопольской области 35-летний мужчина вербовал в телеграме малолетних девочек и обманом заставлял их создавать порноконтент. Он также длительное время насиловал 14-летнего ребенка и снимал это на видео, которое затем продавал.
- В Ривненской области полицейские задержали злоумышленника, который совершал насилие над детьми из малообеспеченных семей, а фото и видео за деньги распространял на цифровых ресурсах.
- В Винницкой области задержан частный предприниматель, который завербовал в сети 12-летнюю девочку и несколько месяцев сексуально ее эксплуатировал.
- Жительница Луцка использовала свою трехлетнюю дочь в съемках порно.
"Преступники, которые охотятся на детей, прятались за VPN, криптокошельками, закрытыми онлайн-платформами. Даже в условиях войны обидчики детей не оставляют своих извращенных намерений. Именно для борьбы с такими вызовами в рамках евроинтеграции в структуре МИПОЛА были созданы подразделения по противодействию сексуальной эксплуатации детей в интернете. Сегодняшний результат - это их заслуга. Если бы не своевременная работа полиции, количество пострадавших детей могло быть значительно больше", - говорится в сообщении.
"Кстати, педофилы, как правило, критически оценивают деятельность Национальной полиции, радуются смерти полицейских и ждут, когда же всех полицейских отправят на фронт", - добавил Небытов.
