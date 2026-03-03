РУС
Новости
2 806 10

Разоблачена онлайн-сеть педофилов в Украине: 15 задержанных, среди них - мать, которая снимала в порно 3-летнюю дочь, - Небытов. ФОТОРЕПОРТАЖ

По результатам операции по противодействию сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в онлайн-пространстве миграционная полиция совместно со следователями привлекла к уголовной ответственности 15 человек.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, им сообщено о подозрении в изготовлении и сбыте детской порнографии, а также совершении других преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми.

Наиболее вопиющие случаи:

  • В Тернопольской области 35-летний мужчина вербовал в телеграме малолетних девочек и обманом заставлял их создавать порноконтент. Он также длительное время насиловал 14-летнего ребенка и снимал это на видео, которое затем продавал.
  • В Ривненской области полицейские задержали злоумышленника, который совершал насилие над детьми из малообеспеченных семей, а фото и видео за деньги распространял на цифровых ресурсах.
  • В Винницкой области задержан частный предприниматель, который завербовал в сети 12-летнюю девочку и несколько месяцев сексуально ее эксплуатировал.
  • Жительница Луцка использовала свою трехлетнюю дочь в съемках порно.

задержание педофилов
задержание педофилов
задержание педофилов
задержание педофилов

"Преступники, которые охотятся на детей, прятались за VPN, криптокошельками, закрытыми онлайн-платформами. Даже в условиях войны обидчики детей не оставляют своих извращенных намерений. Именно для борьбы с такими вызовами в рамках евроинтеграции в структуре МИПОЛА были созданы подразделения по противодействию сексуальной эксплуатации детей в интернете. Сегодняшний результат - это их заслуга. Если бы не своевременная работа полиции, количество пострадавших детей могло быть значительно больше", - говорится в сообщении.

"Кстати, педофилы, как правило, критически оценивают деятельность Национальной полиции, радуются смерти полицейских и ждут, когда же всех полицейских отправят на фронт", - добавил Небытов.

Автор: 

Топ комментарии
+11
Нікаляй, до чого тут Європа/ЄС?
03.03.2026 11:49 Ответить
+4
Гарна спроба в останньому абзаці, Нєбитов, але ні. Твоїм підлеглим пора вже нарешті "навчитися" і приєднатися до захисту України. Не кілька сотень добровольців (їм подяка та пошана), а весь особовий склад твого відомства, на ротаційній основі.
03.03.2026 11:50 Ответить
+2
Це жінки - розумові каліки, а він військовозобов'язаний!?!?
Повісити ця наволоч треба, родичам постраждалих дітей, разом з нікчемною місцевою владою, що робила здивовані очі упродовж 5 років!!
03.03.2026 11:45 Ответить
Викрито онлайн-мережу педофілів в Україні: 15 затриманих, серед них - мати, яка знімала в порно 3-річну доньку, - Нєбитов.

Кожний йде у Європу/ЄС своїм шляхом.
03.03.2026 11:46 Ответить
Мабуть, випускники, з кулька співучого ректора??
Непокаране зло, українських Епштейнів, породжує нові криваві трагедії!!
Але уся місцева «єлітка» на посадах, цим теж бавиться…
03.03.2026 11:50 Ответить
"До речі, педофіли, як правило, критично оцінюють діяльність Національної поліції, радіють смерті поліцейських і чекають, коли вже ж усіх поліцейських відправлять на фронт", Джерело: https://censor.net/ua/p3603311

03.03.2026 11:52 Ответить
Це просто дебільне припущення, яке багато нам розповіло про свого автора.
03.03.2026 11:59 Ответить
Ну это какая-то **** жесть и чего я реально боюсь, что когда нибудь эти дела станут восприниматься как полнейшая норма .А всех извращенцев надо сажать на пожизненное.
03.03.2026 11:57 Ответить
За нормалізацією гейства прийде легалізація педофілії.
03.03.2026 12:03 Ответить
Увы, но вероятность этого крайне высока.
03.03.2026 12:11 Ответить
 
 