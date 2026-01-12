Совершил 26 преступлений: суд приговорил педофила в Одессе к пожизненному заключению

В Одессе суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы мужчине, признанному виновным в совершении 26 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Об этом генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Судебный процесс длился более 4,5 лет

В суде доказано, что в течение 2018-2021 годов жертвами осужденного стали десять девочек в возрасте от 10 до 15 лет.

Мужчина целенаправленно входил в доверие к детям, представлялся сотрудником правоохранительных органов и шантажировал. После этого, пользуясь уязвимостью несовершеннолетних, он совершал над ними сексуальное насилие.

Судебный процесс длился более 4,5 лет. Прокуроры полностью доказали вину фигуранта. Суд поддержал позицию обвинения и назначил 56-летнему злоумышленнику максимальное по закону наказание.

Читайте также: Более 2300 детей стали потерпевшими в уголовных производствах: Генпрокурор Кравченко призвал депутатов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей. ВИДЕО

Реакция Генпрокуратуры и законодательные инициативы

Генпрокурор Кравченко подчеркнул, что приговор демонстрирует строгость наказания за преступления против детей.

"Этот приговор - четкий сигнал: преступления против детей не имеют срока давности в общественной памяти и не имеют шанса на снисхождение в суде", - отметил Кравченко.

Он добавил, что в прошлом году Офис Генпрокурора предложил Верховной Раде усилить ответственность за тяжкие преступления против детей, включая пожизненное лишение свободы. Законопроект №14124 в настоящее время рассматривается в парламенте. Генпрокурор подчеркнул, что педофилы и убийцы детей не должны иметь шансов из-за мягкости закона.

Ранее мы сообщали, что Варшавский суд продлил арест российского археолога Бутягина до 4 марта.

Читайте: Задержана агентка ГРУ в Одессе, которая корректировала удары врага и оправдывала преступления рашистов, - СБУ. ФОТОрепортаж