Совершил 26 преступлений: суд приговорил педофила в Одессе к пожизненному заключению
В Одессе суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы мужчине, признанному виновным в совершении 26 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Об этом генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Судебный процесс длился более 4,5 лет
В суде доказано, что в течение 2018-2021 годов жертвами осужденного стали десять девочек в возрасте от 10 до 15 лет.
Мужчина целенаправленно входил в доверие к детям, представлялся сотрудником правоохранительных органов и шантажировал. После этого, пользуясь уязвимостью несовершеннолетних, он совершал над ними сексуальное насилие.
Судебный процесс длился более 4,5 лет. Прокуроры полностью доказали вину фигуранта. Суд поддержал позицию обвинения и назначил 56-летнему злоумышленнику максимальное по закону наказание.
Реакция Генпрокуратуры и законодательные инициативы
Генпрокурор Кравченко подчеркнул, что приговор демонстрирует строгость наказания за преступления против детей.
"Этот приговор - четкий сигнал: преступления против детей не имеют срока давности в общественной памяти и не имеют шанса на снисхождение в суде", - отметил Кравченко.
Он добавил, что в прошлом году Офис Генпрокурора предложил Верховной Раде усилить ответственность за тяжкие преступления против детей, включая пожизненное лишение свободы. Законопроект №14124 в настоящее время рассматривается в парламенте. Генпрокурор подчеркнул, что педофилы и убийцы детей не должны иметь шансов из-за мягкости закона.
