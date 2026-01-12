Варшавский суд продлил арест российского археолога Бутягина до 4 марта
Варшавский суд продлил арест российского археолога из Эрмитажа Александра Бутягина как минимум до 4 марта, чтобы обеспечить эффективное проведение экстрадиционной процедуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
Для эффективной экстрадиции
Отмечается, что задержанный россиянин останется под стражей как минимум до 4 марта, при этом продление ареста должно обеспечить эффективное проведение экстрадиционной процедуры.
Суд установил, что преступление, в котором обвиняется Бутягин, имеет польские аналоги и также преследуется в Польше. Кроме того, подтверждено, что срок давности по нему еще не истек.
Варшавский суд также обратил внимание, что освобождение россиянина из-под стражи может грозить его побегом, ведь он не имеет постоянного места жительства в Польше.
Польский суд должен решить, допустима ли экстрадиция Бутягина с юридической точки зрения.
Суд вынесет решение по этому делу в четверг, 15 января, и если он признает, что препятствий для выдачи россиянина Украине нет, окончательное слово будет за польским министром юстиции.
Что предшествовало?
- В ноябре 2024 года Служба безопасности совместно с Нацполицией и прокуратурой собрала доказательную базу на гражданина РФ, который разграбляет украинское культурное наследие во временно оккупированном Крыму. По оценкам экспертов, Украине нанесен ущерб на сумму более 200 млн грн. Сообщено о подозрении археологу российского "Государственного Эрмитажа".
- 11 декабря 2025 года стало известно, что в Польше задержали известного российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, которого Украина объявила в международный розыск за проведение незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму.
- Украина подала в Польшу запрос на экстрадицию задержанного российского археолога.
- Прокуроры окружного суда в Варшаве поддержали экстрадицию в Украину российского археолога Александра Б., которого разыскивают по подозрению в незаконных археологических работах на территории временно оккупированного Крыма.
