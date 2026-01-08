В Польше поддержали экстрадицию в Украину российского археолога, задержанного за работу в оккупированном Крыму, - СМИ
Прокуроры окружного суда в Варшаве поддержали экстрадицию в Украину российского археолога Александра Б., которого разыскивают по подозрению в незаконных археологических работах на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщил польский вещатель RMF24, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, запрос Украины об экстрадиции российского археолога уже поступил в окружной суд в Варшаве. Прокуратура в своей позиции, приложенной к материалам дела, поддержала требование украинской стороны о выдаче задержанного.
Во время первого этапа производства, который начался в декабре, гражданина России задержали на территории Польши сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW). После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством о его содержании под стражей.
Срок предварительного заключения истекает в понедельник, 12 января. Суд должен решить, продлевать ли содержание под стражей до принятия окончательного решения об экстрадиции. В настоящее время в суд подана электронная версия запроса Украины, оригиналы документов и переводы ожидаются в ближайшее время.
В то же время следователи подали ходатайство о продлении срока предварительного заключения задержанного. Польский суд будет рассматривать исключительно вопрос правовой допустимости экстрадиции. В случае положительного решения окончательное слово останется за министром юстиции Польши. Если же экстрадицию признают недопустимой, процесс будет прекращен.
Что предшествовало?
- В ноябре 2024 года Служба безопасности совместно с Нацполицией и прокуратурой собрала доказательную базу на гражданина РФ, который разграбляет украинское культурное наследие во временно оккупированном Крыму. По оценкам экспертов, Украине нанесен ущерб на сумму более 200 млн грн. Сообщено о подозрении археологу российского "Государственного Эрмитажа".
- 11 декабря 2025 года стало известно, что в Польше задержали известного российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Б., которого Украина объявила в международный розыск за проведение незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму.
