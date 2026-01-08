У Польщі підтримали екстрадицію до України російського археолога, затриманого за роботу в окупованому Криму, - ЗМІ

Прокурори окружного суду у Варшаві підтримали екстрадицію до України російського археолога Александра Б., якого розшукують за підозрою в незаконних археологічних роботах на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив польський мовник RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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За даними видання, запит України про екстрадицію російського археолога вже надійшов до окружного суду у Варшаві. Прокуратура у своїй позиції, долученій до матеріалів справи, підтримала вимогу української сторони щодо видачі затриманого.

Під час першого етапу провадження, який розпочався у грудні, громадянина Росії затримали на території Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW). Після цього прокуратура звернулася до суду з клопотанням про його утримання під вартою.

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Термін попереднього ув’язнення закінчується в понеділок, 12 січня. Суд має вирішити, чи продовжувати тримання під вартою до ухвалення остаточного рішення щодо екстрадиції. Наразі до суду подано електронну версію запиту України, оригінали документів і переклади очікуються найближчим часом.

Водночас слідчі подали клопотання про продовження строку попереднього ув’язнення затриманого. Польський суд розглядатиме виключно питання правової допустимості екстрадиції. У разі позитивного рішення остаточне слово залишатиметься за міністром юстиції Польщі. Якщо ж екстрадицію визнають недопустимою, процес буде припинено.

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Що передувало?

У листопаді 2024 року Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина РФ, який розграбовує українську культурну спадщину в тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, Україні завдано збитків на понад 200 млн грн. Повідомлено про підозру археологу російського "Державного Ермітажу".

11 грудня 2025 року, стало відомо, що у Польщі затримали відомого російського археолога, працівника Ермітажу Олександра Б., якого Україна оголосила в міжнародний розшук за проведення незаконних археологічних досліджень в окупованому Криму.

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