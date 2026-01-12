Варшавський суд продовжив арешт російського археолога Бутягіна до 4 березня

Варшавський суд продовжив арешт російського археолога з Ермітажу Олександра Бутягіна щонайменше до 4 березня, щоб забезпечити ефективне проведення екстрадиційної процедури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Для ефективної екстрадиції

Зазначається, що затриманий росіянин залишиться під вартою щонайменше до 4 березня, при цьому продовження арешту має забезпечити ефективне проведення екстрадиційної процедури.

Суд встановив, що злочин, в якому звинувачується Бутягін, має польські аналоги і також переслідується в Польщі. Крім того, підтверджено, що термін давності за ним ще не минув.

Варшавський суд також звернув увагу, що звільнення росіянина з-під варти може загрожувати його втечею, адже він не має постійного місця проживання в Польщі.

Польський суд має вирішити, чи допустима екстрадиція Бутягіна з юридичного погляду.

Суд винесе рішення у цій справі в четвер, 15 січня, і якщо він визнає, що перешкод для видачі росіянина Україні немає, остаточне слово буде за польським міністром юстиції.

Почему он археолог,если на вашем огороде выкопают картошку воришки вы будете возмущаться,если в суде фигурантов-воров назовут археологами.
12.01.2026 20:36 Відповісти
Хай підар парашу виделкою розкопує тепер.
12.01.2026 20:59 Відповісти
На экстрадицию еще не потратили те 200 лямов которые ему шьют? Или уже больше?
12.01.2026 21:18 Відповісти
 
 