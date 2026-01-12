Варшавський суд продовжив арешт російського археолога Бутягіна до 4 березня
Варшавський суд продовжив арешт російського археолога з Ермітажу Олександра Бутягіна щонайменше до 4 березня, щоб забезпечити ефективне проведення екстрадиційної процедури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
Для ефективної екстрадиції
Зазначається, що затриманий росіянин залишиться під вартою щонайменше до 4 березня, при цьому продовження арешту має забезпечити ефективне проведення екстрадиційної процедури.
Суд встановив, що злочин, в якому звинувачується Бутягін, має польські аналоги і також переслідується в Польщі. Крім того, підтверджено, що термін давності за ним ще не минув.
Варшавський суд також звернув увагу, що звільнення росіянина з-під варти може загрожувати його втечею, адже він не має постійного місця проживання в Польщі.
Польський суд має вирішити, чи допустима екстрадиція Бутягіна з юридичного погляду.
Суд винесе рішення у цій справі в четвер, 15 січня, і якщо він визнає, що перешкод для видачі росіянина Україні немає, остаточне слово буде за польським міністром юстиції.
Що передувало?
- У листопаді 2024 року Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина РФ, який розграбовує українську культурну спадщину в тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, Україні завдано збитків на понад 200 млн грн. Повідомлено про підозру археологу російського "Державного Ермітажу".
- 11 грудня 2025 року, стало відомо, що у Польщі затримали відомого російського археолога, працівника Ермітажу Олександра Бутягіна, якого Україна оголосила в міжнародний розшук за проведення незаконних археологічних досліджень в окупованому Криму.
- Україна подала до Польщі запит на екстрадицію затриманого російського археолога
- Прокурори окружного суду у Варшаві підтримали екстрадицію до України російського археолога Александра Б., якого розшукують за підозрою в незаконних археологічних роботах на території тимчасово окупованого Криму.
