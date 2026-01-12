Скоїв 26 злочинів: суд дав довічне ув’язнення педофілу в Одесі
В Одесі суд призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі чоловіку, визнаному винним у скоєнні 26 епізодів злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх.
Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
У суді доведено, що впродовж 2018-2021 років жертвами засудженого стали десятеро дівчаток віком від 10 до 15 років.
Чоловік цілеспрямовано входив у довіру до дітей, представлявся працівником правоохоронних органів та шантажував. Після цього, користуючись вразливістю неповнолітніх, він вчиняв над ними сексуальне насильство.
Судовий процес тривав понад 4,5 роки. Прокурори повністю довели провину фігуранта. Суд підтримав позицію обвинувачення та призначив 56-річному зловмиснику максимальне за законом покарання.
Реакція Генпрокуратури та законодавчі ініціативи
Генпрокурор Кравченко підкреслив, що вирок демонструє суворість покарання за злочини проти дітей.
"Цей вирок – чіткий сигнал: злочини проти дітей не мають строку давності в суспільній пам’яті і не мають шансу на поблажливість у суді", — зазначив Кравченко.
Він додав, що торік Офіс Генпрокурора запропонував Верховній Раді посилити відповідальність за тяжкі злочини проти дітей, включно з довічним позбавленням волі. Законопроєкт №14124 наразі розглядається у парламенті. Генпрокурор наголосив, що педофіли та вбивці дітей не повинні мати шансів через м’якість закону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
