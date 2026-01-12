УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9607 відвідувачів онлайн
Новини Затримання педофілів
2 621 12

Скоїв 26 злочинів: суд дав довічне ув’язнення педофілу в Одесі

В Одесі суд призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі чоловіку, визнаному винним у скоєнні 26 епізодів злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх.

Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У суді доведено, що впродовж 2018-2021 років жертвами засудженого стали десятеро дівчаток віком від 10 до 15 років.

Чоловік цілеспрямовано входив у довіру до дітей, представлявся працівником правоохоронних органів та шантажував. Після цього, користуючись вразливістю неповнолітніх, він вчиняв над ними сексуальне насильство.

Судовий процес тривав понад 4,5 роки. Прокурори повністю довели провину фігуранта. Суд підтримав позицію обвинувачення та призначив 56-річному зловмиснику максимальне за законом покарання.

Реакція Генпрокуратури та законодавчі ініціативи

Генпрокурор Кравченко підкреслив, що вирок демонструє суворість покарання за злочини проти дітей.

"Цей вирок – чіткий сигнал: злочини проти дітей не мають строку давності в суспільній пам’яті і не мають шансу на поблажливість у суді", — зазначив Кравченко.

Він додав, що торік Офіс Генпрокурора запропонував Верховній Раді посилити відповідальність за тяжкі злочини проти дітей, включно з довічним позбавленням волі. Законопроєкт №14124 наразі розглядається у парламенті. Генпрокурор наголосив, що педофіли та вбивці дітей не повинні мати шансів через м’якість закону.

Автор: 

Одеса (5793) педофіл (157) суд (11843) злочинність (517)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кормити оце гівно.. чого його як свійського кацапам не депортували до Росіі? Там пєдікі викладають у школах уроки мужності . Ото його б там і годували.
показати весь коментар
12.01.2026 21:23 Відповісти
Бред. Отдать родителям и всё
показати весь коментар
12.01.2026 21:28 Відповісти
кацапи його батьки
показати весь коментар
12.01.2026 21:37 Відповісти
Родителям детей отдать
показати весь коментар
13.01.2026 11:30 Відповісти
тобто кацапам
показати весь коментар
13.01.2026 12:42 Відповісти
Нет, родителям детей, которые пострадали
показати весь коментар
13.01.2026 19:50 Відповісти
ні, краще на Расею.Хай продовжує.
показати весь коментар
08.02.2026 11:10 Відповісти
Зеля, а чи можна з ним мирну угоду підписати як з ******? Чи чому він гірший за *****? Тому що на відміну від ***** не вбив сотні тисяч людей і не взяв ніяких заручників?
показати весь коментар
12.01.2026 21:31 Відповісти
Cуд приговорил педофила в Одессе к пожизненному заключению через повешение..
показати весь коментар
12.01.2026 21:47 Відповісти
Так скорее всего так и будет, скоро найдут "повесившимся" в сральнике на зоне.
показати весь коментар
13.01.2026 02:00 Відповісти
Там ще один педофіл в бункері ховається
показати весь коментар
12.01.2026 23:05 Відповісти
26 а не1чи3 ,ішо оце ніхто не бачив і не чув ,всі сліпі і глухі в такому короткому проміжку часу,всім повилазило
І в 10 -15 років, дядька за пісюна держало і нічого нерозуміло
Як завжди
показати весь коментар
13.01.2026 05:16 Відповісти
 
 