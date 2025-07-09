60-летний мужчина обнажался перед несовершеннолетними в Гидропарке в Киеве: ему вручили подозрение
На территории пляжа столичного Гидропарка 60-летний мужчина разделся и совершал действия сексуального характера перед несовершеннолетними детьми. Правоохранители его задержали.
Об этом сообщили столичная прокуратура и полиция, информирует Цензор.НЕТ.
Видеозапись, которую на днях распространили в соцсетях, сделали еще 5 июня. Мужчину и детей, перед которыми он обнажался, установили еще тогда.
Полиция установила, что 5 июня мужчина на территории муниципального пляжа "Детский" заметил компанию малолетних детей, отдыхавших на пляже, полностью разделся и демонстрировал свои половые органы.
Полицейские прибыли на место происшествия и задержали 60-летнего местного жителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины - развращение несовершеннолетних.
В данное время по данному факту продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Согласно ответу одной из больниц Киевщины, мужчина находится под наблюдением врача-психиатра. Для установления психического состояния подозреваемого в полиции обещают проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
Прокуроры уже обратились в суд и просят получить в больнице его медицинскую документацию.
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Піаніно, не потягнув, без співвиконавця…
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А там зараз, по-моєму, і для найнебезпечніших психів примусової госпіталізації немає або тільки в крайніх випадках. «Коли буде вбивати, то телефонуйте»
як що, я, десь на оболоні, переодягаюся в кущах, і якийсь малолітній прибіг за м'ячом що закотився і побачив мене, то мені відразу 12 років за згвалтування?
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Сюжет розгортався по-іншому
Поліція встановила.....
а як воно розгорталося, хтозна?
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Начебто відеозапис є. Якщо цікаво, то можете пошукати
Неподобство, значить одному можна на весь Світ виставлятись, а другому і в "Гідропарку" не можна? Чистої води дискримінація.