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Новости Задержание педофила в Гидропарке
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60-летний мужчина обнажался перед несовершеннолетними в Гидропарке в Киеве: ему вручили подозрение

В Киеве задержали педофила, который обнажался перед детьми в Гидропарке

На территории пляжа столичного Гидропарка 60-летний мужчина разделся и совершал действия сексуального характера перед несовершеннолетними детьми. Правоохранители его задержали.

Об этом сообщили столичная прокуратура и полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Видеозапись, которую на днях распространили в соцсетях, сделали еще 5 июня. Мужчину и детей, перед которыми он обнажался, установили еще тогда.

Полиция установила, что 5 июня мужчина на территории муниципального пляжа "Детский" заметил компанию малолетних детей, отдыхавших на пляже, полностью разделся и демонстрировал свои половые органы.

Полицейские прибыли на место происшествия и задержали 60-летнего местного жителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины - развращение несовершеннолетних.

В данное время по данному факту продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Согласно ответу одной из больниц Киевщины, мужчина находится под наблюдением врача-психиатра. Для установления психического состояния подозреваемого в полиции обещают проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Прокуроры уже обратились в суд и просят получить в больнице его медицинскую документацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насиловал и развращал несовершеннолетних учеников: в Харькове бывшего учителя взяли под стражу

Автор: 

дети (6624) Киев (25838) педофил (493) Нацполиция (16623) подозрение (520)


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Топ комментарии
+9
Це якась дискримінація!
Неподобство, значить одному можна на весь Світ виставлятись, а другому і в "Гідропарку" не можна? Чистої води дискримінація.
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09.07.2025 15:22 Ответить
+4
Згідно з відповіддю однієї з лікарень Київщини, чоловік перебуває під наглядом лікаря-психіатра.
----------

А там зараз, по-моєму, і для найнебезпечніших психів примусової госпіталізації немає або тільки в крайніх випадках. «Коли буде вбивати, то телефонуйте»
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09.07.2025 15:18 Ответить
+3
Ну, з ким не буває, коли неділю без продиху відзначаєш 60 років...
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09.07.2025 15:16 Ответить
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Ну, з ким не буває, коли неділю без продиху відзначаєш 60 років...
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09.07.2025 15:16 Ответить
Відпустять. Чоловіки після 60-ти вже не збуджують поліцаїв.
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09.07.2025 15:32 Ответить
Мабуть, якиЙСЬ, з отих потужних менегерів з ОПУ, рішив відкосити у такий спосіб, від злочинної групи осіб з Урядового кварталу!!??
Піаніно, не потягнув, без співвиконавця…
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09.07.2025 15:17 Ответить
Згідно з відповіддю однієї з лікарень Київщини, чоловік перебуває під наглядом лікаря-психіатра.
----------

А там зараз, по-моєму, і для найнебезпечніших психів примусової госпіталізації немає або тільки в крайніх випадках. «Коли буде вбивати, то телефонуйте»
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09.07.2025 15:18 Ответить
тобто?
як що, я, десь на оболоні, переодягаюся в кущах, і якийсь малолітній прибіг за м'ячом що закотився і побачив мене, то мені відразу 12 років за згвалтування?
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09.07.2025 15:20 Ответить
Кхм, кхм, соромлюся запитати, а чому ви десь на оболоні, переодягаєтесь в кущах? Що ви там робили?
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09.07.2025 15:24 Ответить
тобто, ти не киянин?
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09.07.2025 15:41 Ответить
помітив компанію малолітніх дітей, які відпочивали на пляжі, повністю роздягнувся й демонстрував свої статеві органи
----------------------

Сюжет розгортався по-іншому
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09.07.2025 15:30 Ответить
нєнє!

Поліція встановила.....

а як воно розгорталося, хтозна?
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09.07.2025 15:40 Ответить
Відеозапис, що днями поширили в соцмережах, зробили ще 5 червня.
---------

Начебто відеозапис є. Якщо цікаво, то можете пошукати
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09.07.2025 15:43 Ответить
Це якась дискримінація!
Неподобство, значить одному можна на весь Світ виставлятись, а другому і в "Гідропарку" не можна? Чистої води дискримінація.
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09.07.2025 15:22 Ответить
поможе тільки потужне отпижження. щоб кровю сцяв. тоді й охота дітям х.й показувати відпаде.
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09.07.2025 15:22 Ответить
Російськомовний етнічний кацап, поширене явище.
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09.07.2025 15:27 Ответить
Підозра була донесена лопатою в лоба?
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09.07.2025 15:38 Ответить
черговий старий мерзенний збоченець-педофіл...
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09.07.2025 15:39 Ответить
 
 