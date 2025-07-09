60-летний мужчина обнажался перед несовершеннолетними в Гидропарке в Киеве: ему вручили подозрение

На территории пляжа столичного Гидропарка 60-летний мужчина разделся и совершал действия сексуального характера перед несовершеннолетними детьми. Правоохранители его задержали.

Об этом сообщили столичная прокуратура и полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Видеозапись, которую на днях распространили в соцсетях, сделали еще 5 июня. Мужчину и детей, перед которыми он обнажался, установили еще тогда.

Полиция установила, что 5 июня мужчина на территории муниципального пляжа "Детский" заметил компанию малолетних детей, отдыхавших на пляже, полностью разделся и демонстрировал свои половые органы.

Полицейские прибыли на место происшествия и задержали 60-летнего местного жителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины - развращение несовершеннолетних.

В данное время по данному факту продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Согласно ответу одной из больниц Киевщины, мужчина находится под наблюдением врача-психиатра. Для установления психического состояния подозреваемого в полиции обещают проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Прокуроры уже обратились в суд и просят получить в больнице его медицинскую документацию.

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