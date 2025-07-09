60-річний чоловік оголювався перед неповнолітніми у Гідропарку Києва: йому вручили підозру
На території пляжу столичного Гідропарку 60-річний чоловік роздягнувся та вчиняв дії сексуального характеру перед неповнолітніми дітьми. Правоохоронці його затримали.
Про це повідомили столична прокуратура та поліція, інформує Цензор.НЕТ.
Відеозапис, що днями поширили в соцмережах, зробили ще 5 червня. Чоловіка та дітей, перед якими він оголювався, встановили ще тоді.
Поліція встановила, що 5 червня чоловік на території муніципального пляжу "Дитячий" помітив компанію малолітніх дітей, які відпочивали на пляжі, повністю роздягнувся й демонстрував свої статеві органи.
Поліцейські прибули на місце події та затримали 60-річного місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України — розбещення неповнолітніх.
Наразі за вказаним фактом триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Згідно з відповіддю однієї з лікарень Київщини, чоловік перебуває під наглядом лікаря-психіатра. Для встановлення психічного стану підозрюваного у поліції обіцяють проведення комплексної психолого-психіатричної експертизи.
Прокурори вже звернулись до суду та просять отримати у лікарні його медичну документацію.
Будь ласка, зачекайте...
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Піаніно, не потягнув, без співвиконавця…
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А там зараз, по-моєму, і для найнебезпечніших психів примусової госпіталізації немає або тільки в крайніх випадках. «Коли буде вбивати, то телефонуйте»
як що, я, десь на оболоні, переодягаюся в кущах, і якийсь малолітній прибіг за м'ячом що закотився і побачив мене, то мені відразу 12 років за згвалтування?
Розумію, що Оболонь прилягає до Дніпра і на Оболоні кияни, які ******* спокійний та романтичний відпочинок, віддають перевагу пляжу на озері Вербне. Тут є кабінки для перевдягання, поруч кіоски з їжею, оренда човнів та катамаранів.
Але то таке ... не зайшло.
Звиняйте добродію, я зрозумів, що кабінки для перевдягання, то для лохів.
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Сюжет розгортався по-іншому
Поліція встановила.....
а як воно розгорталося, хтозна?
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Начебто відеозапис є. Якщо цікаво, то можете пошукати
який же ти обмежений, це капець.
до речі, а навіщо дикунам чи нудистам переодягатися в кущах?
Неподобство, значить одному можна на весь Світ виставлятись, а другому і в "Гідропарку" не можна? Чистої води дискримінація.