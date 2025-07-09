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Новини Затримання педофілів
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60-річний чоловік оголювався перед неповнолітніми у Гідропарку Києва: йому вручили підозру

У Києві затримали педофіла який оголювався перед дітьми у Гідропарку

На території пляжу столичного Гідропарку 60-річний чоловік роздягнувся та вчиняв дії сексуального характеру перед неповнолітніми дітьми. Правоохоронці його затримали.

Про це повідомили столична прокуратура та поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Відеозапис, що днями поширили в соцмережах, зробили ще 5 червня. Чоловіка та дітей, перед якими він оголювався, встановили ще тоді.

Поліція встановила, що 5 червня чоловік на території муніципального пляжу "Дитячий" помітив компанію малолітніх дітей, які відпочивали на пляжі, повністю роздягнувся й демонстрував свої статеві органи.

Поліцейські прибули на місце події та затримали 60-річного місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України — розбещення неповнолітніх.

Наразі за вказаним фактом триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Згідно з відповіддю однієї з лікарень Київщини, чоловік перебуває під наглядом лікаря-психіатра. Для встановлення психічного стану підозрюваного у поліції обіцяють проведення комплексної психолого-психіатричної експертизи.

Прокурори вже звернулись до суду та просять отримати у лікарні його медичну документацію.

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Автор: 

діти (5199) Київ (19845) педофіл (158) Нацполіція (15343) підозра (808)


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Топ коментарі
+15
Це якась дискримінація!
Неподобство, значить одному можна на весь Світ виставлятись, а другому і в "Гідропарку" не можна? Чистої води дискримінація.
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09.07.2025 15:22 Відповісти
+6
Ні, треба по-іншому - який же з тебе киянин, якщо в кущах на Оболоні не переодягався!
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09.07.2025 15:45 Відповісти
+5
Ну, з ким не буває, коли неділю без продиху відзначаєш 60 років...
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09.07.2025 15:16 Відповісти
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Ну, з ким не буває, коли неділю без продиху відзначаєш 60 років...
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09.07.2025 15:16 Відповісти
Відпустять. Чоловіки після 60-ти вже не збуджують поліцаїв.
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09.07.2025 15:32 Відповісти
і ТЦК...
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09.07.2025 16:54 Відповісти
Мабуть, якиЙСЬ, з отих потужних менегерів з ОПУ, рішив відкосити у такий спосіб, від злочинної групи осіб з Урядового кварталу!!??
Піаніно, не потягнув, без співвиконавця…
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09.07.2025 15:17 Відповісти
Згідно з відповіддю однієї з лікарень Київщини, чоловік перебуває під наглядом лікаря-психіатра.
----------

А там зараз, по-моєму, і для найнебезпечніших психів примусової госпіталізації немає або тільки в крайніх випадках. «Коли буде вбивати, то телефонуйте»
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09.07.2025 15:18 Відповісти
тобто?
як що, я, десь на оболоні, переодягаюся в кущах, і якийсь малолітній прибіг за м'ячом що закотився і побачив мене, то мені відразу 12 років за згвалтування?
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09.07.2025 15:20 Відповісти
Кхм, кхм, соромлюся запитати, а чому ви десь на оболоні, переодягаєтесь в кущах? Що ви там робили?
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09.07.2025 15:24 Відповісти
тобто, ти не киянин?
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09.07.2025 15:41 Відповісти
Ні, треба по-іншому - який же з тебе киянин, якщо в кущах на Оболоні не переодягався!
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09.07.2025 15:45 Відповісти
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09.07.2025 15:49 Відповісти
Я просто пожартував
Розумію, що Оболонь прилягає до Дніпра і на Оболоні кияни, які ******* спокійний та романтичний відпочинок, віддають перевагу пляжу на озері Вербне. Тут є кабінки для перевдягання, поруч кіоски з їжею, оренда човнів та катамаранів.
Але то таке ... не зайшло.
Звиняйте добродію, я зрозумів, що кабінки для перевдягання, то для лохів.
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09.07.2025 15:48 Відповісти
бреше, мабуть срать сів а тут м'яч. ну не срать йому ж посеред вулиці
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09.07.2025 15:45 Відповісти
помітив компанію малолітніх дітей, які відпочивали на пляжі, повністю роздягнувся й демонстрував свої статеві органи
----------------------

Сюжет розгортався по-іншому
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09.07.2025 15:30 Відповісти
нєнє!

Поліція встановила.....

а як воно розгорталося, хтозна?
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09.07.2025 15:40 Відповісти
Відеозапис, що днями поширили в соцмережах, зробили ще 5 червня.
---------

Начебто відеозапис є. Якщо цікаво, то можете пошукати
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09.07.2025 15:43 Відповісти
дикун чи нудіст?
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09.07.2025 16:10 Відповісти
тобто, в кущах переодягаються чи дикуни чи нудисти?
який же ти обмежений, це капець.
до речі, а навіщо дикунам чи нудистам переодягатися в кущах?
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09.07.2025 16:15 Відповісти
дикун не той що дикий, а той що відпочиває на дикому пляжі. Що в межах Києва, всі роздягальні кацапи знищили?
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09.07.2025 16:28 Відповісти
Це якась дискримінація!
Неподобство, значить одному можна на весь Світ виставлятись, а другому і в "Гідропарку" не можна? Чистої води дискримінація.
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09.07.2025 15:22 Відповісти
поможе тільки потужне отпижження. щоб кровю сцяв. тоді й охота дітям х.й показувати відпаде.
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09.07.2025 15:22 Відповісти
Російськомовний етнічний кацап, поширене явище.
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09.07.2025 15:27 Відповісти
Підозра була донесена лопатою в лоба?
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09.07.2025 15:38 Відповісти
черговий старий мерзенний збоченець-педофіл...
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09.07.2025 15:39 Відповісти
А ти %уй в белки видів?! (с)
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09.07.2025 15:51 Відповісти
Тобто, гейпарадом поцентру Київа людей і дітей лякати можна а на пляжі ніззя? Це дискредитація натуралів
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09.07.2025 15:58 Відповісти
Коли арештують бабів, що топлес на пляжу загоряють? Їх же теж бачать діти. Ілі - "єто другоє"?
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09.07.2025 15:59 Відповісти
Якось вуйка дуже високо занесли на шпальтах інтернету. Новини про Мерца, Трампа, глобальні проблеми і тут… і тут голий вуйко у кущах! Яка важлива новина.… Таких любителів плаща і «шпаги» в кожному районі вистачає.
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09.07.2025 16:05 Відповісти
Пару копняків і пройде.
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09.07.2025 16:13 Відповісти
Не пройде. тільки ампутація разом з яйцями.
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09.07.2025 16:48 Відповісти
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09.07.2025 16:25 Відповісти
А якщо того збоченця на передову, і виставлять його перед кацапським наступом... може тоді уроди й не стріляли...
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09.07.2025 16:51 Відповісти
 
 