60-річний чоловік оголювався перед неповнолітніми у Гідропарку Києва: йому вручили підозру

На території пляжу столичного Гідропарку 60-річний чоловік роздягнувся та вчиняв дії сексуального характеру перед неповнолітніми дітьми. Правоохоронці його затримали.

Про це повідомили столична прокуратура та поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Відеозапис, що днями поширили в соцмережах, зробили ще 5 червня. Чоловіка та дітей, перед якими він оголювався, встановили ще тоді.

Поліція встановила, що 5 червня чоловік на території муніципального пляжу "Дитячий" помітив компанію малолітніх дітей, які відпочивали на пляжі, повністю роздягнувся й демонстрував свої статеві органи.

Поліцейські прибули на місце події та затримали 60-річного місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України — розбещення неповнолітніх.

Наразі за вказаним фактом триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Згідно з відповіддю однієї з лікарень Київщини, чоловік перебуває під наглядом лікаря-психіатра. Для встановлення психічного стану підозрюваного у поліції обіцяють проведення комплексної психолого-психіатричної експертизи.

Прокурори вже звернулись до суду та просять отримати у лікарні його медичну документацію.

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