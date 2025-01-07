Насиловали и развращали дочерей: к 15 годам тюрьмы приговорили супружескую пару на Киевщине. ФОТО

На Киевщине приговорили к 15 годам тюрьмы супругов, которые снимали порнографический контент, развращали дочерей и насиловали одну из них.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Удовлетворен гражданский иск представителя малолетних потерпевших на общую сумму 750 тыс. грн.





"Прокуроры в суде доказали, что женщина изготавливала видеофайлы порнографического характера при своем участии и двух дочерей 2011 и 2013 годов рождения. К съемке отдельных видеороликов она привлекала мужа. Женщина трижды передавала ему старшую дочь с целью сексуальной эксплуатации. Он насиловал падчерицу в присутствии и при активном участии жены. В дальнейшем отснятый контент, содержащий детскую порнографию, распространялся через сеть Интернет.

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Сейчас супруги находятся под стражей", - говорится в сообщении.

Так, мужчина и женщина были признаны виновными в изготовлении и распространении детской порнографии, развращении несовершеннолетних, изнасиловании и торговле людьми (ст. 301-1, ст. 156, ст. 152, ст. 149 УК Украины).

Они приговорены к 15 годам лишения свободы. Также их на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и проведением досуга несовершеннолетних детей.

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