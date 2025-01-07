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Насиловали и развращали дочерей: к 15 годам тюрьмы приговорили супружескую пару на Киевщине. ФОТО

На Киевщине приговорили к 15 годам тюрьмы супругов, которые снимали порнографический контент, развращали дочерей и насиловали одну из них.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Удовлетворен гражданский иск представителя малолетних потерпевших на общую сумму 750 тыс. грн.

Подружжя засудили до 15 років тюрми за розбещення та зґвалтування доньок
Подружжя засудили до 15 років тюрми за розбещення та зґвалтування доньок

"Прокуроры в суде доказали, что женщина изготавливала видеофайлы порнографического характера при своем участии и двух дочерей 2011 и 2013 годов рождения. К съемке отдельных видеороликов она привлекала мужа. Женщина трижды передавала ему старшую дочь с целью сексуальной эксплуатации. Он насиловал падчерицу в присутствии и при активном участии жены. В дальнейшем отснятый контент, содержащий детскую порнографию, распространялся через сеть Интернет.

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Сейчас супруги находятся под стражей", - говорится в сообщении.

Так, мужчина и женщина были признаны виновными в изготовлении и распространении детской порнографии, развращении несовершеннолетних, изнасиловании и торговле людьми (ст. 301-1, ст. 156, ст. 152, ст. 149 УК Украины).

Они приговорены к 15 годам лишения свободы. Также их на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и проведением досуга несовершеннолетних детей.

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Автор: 

дети (6514) изнасилование (919) Киевская область (4149) педофил (493)


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Топ комментарии
+24
Мене завжди вкурвлює оте "на 3 роки позбавлено права..."
Ніби через 3 роки чиновник - хабарник, мусор - рекетир, нелюдь - педофіл "пєрєваспітаюцца, раскаюцца і больше нібудут"!
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07.01.2025 16:31
+16
Цим нелюдям треба було за всіма законами дати довічне.
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07.01.2025 16:35
+10
На фарш пустить й віддати свиням!
Якінах*й 15 років?!
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07.01.2025 17:31
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Тобі "Реєстрація: 07.01.2025", по ходу, змастили. Опьітньій, зі своїм салом ходиш?
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07.01.2025 16:33 Ответить
Вєрний "Зєлєнінєц".
Спам.
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07.01.2025 16:36 Ответить
*****..
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07.01.2025 16:24 Ответить
Мене завжди вкурвлює оте "на 3 роки позбавлено права..."
Ніби через 3 роки чиновник - хабарник, мусор - рекетир, нелюдь - педофіл "пєрєваспітаюцца, раскаюцца і больше нібудут"!
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07.01.2025 16:31 Ответить
Цим нелюдям треба було за всіма законами дати довічне.
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07.01.2025 16:35 Ответить
А батьківських прав не лишили ...
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07.01.2025 16:44 Ответить
Шкода, що не можна присипляти таку *******.
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07.01.2025 17:01 Ответить
Ґвалтували та розбещували доньок: до 15 років тюрми засудили подружжя на Київщині. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3528963

А фото то й нема)
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07.01.2025 17:03 Ответить
На фарш пустить й віддати свиням!
Якінах*й 15 років?!
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07.01.2025 17:31 Ответить
Ну пєтушарить 15 років, це гарне пркарання, а от щодо кари "матусі" за цей зллчин, інфи з жіночих колоній не маю. Маю надію, що "пілотку" розірвуть на німецький хрест!
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07.01.2025 17:47 Ответить
На зоні вони не жильці.
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07.01.2025 19:43 Ответить
Почепити н найближній гілляці цих гнид.Ось і все,що можна запропонувати...
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07.01.2025 20:23 Ответить
 
 