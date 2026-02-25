РУС
Новости Изнасилование детей
2 556 12

Вынесен пожизненный приговор отцу, который годами издевался и изнасиловал собственную дочь

Пожизненный приговор отцу, изнасиловавшему собственную дочь

Прокуроры в Верховном Суде подтвердили вину 39-летнего жителя Хмельницкой области, который изнасиловал свою родную 12-летнюю дочь. Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы.

В июле 2023 года обвиняемый совершил в отношении дочери сексуальное насилие, а в октябре 2023 года – изнасиловал ее, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Девочка рассказала, что отец совершал действия сексуального характера в отношении нее, начиная с 5-летнего возраста. Мужчина домогался ее в то время, когда мать была на работе.

В 2023 году женщина временно уехала работать за границу, а детей оставила с отцом. После возвращения мать отвезла ребенка к врачу на осмотр, где и стало известно об указанных фактах. Девочка рассказала, что молчала из-за угроз.

Во время рассмотрения дела осужденный пытался уменьшить свою ответственность и частично отрицал обстоятельства. В то же время собранные прокурорами доказательства полностью подтвердили его вину.

Решением первой инстанции мужчина был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном и кассационном порядке, однако прокуроры доказали обоснованность выводов судов.

Заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев отметил, что благодаря доказательствам, полученным ювенальными прокурорами с применением стандартов правосудия, дружественного к ребенку, версия осужденного полностью опровергнута. Показания ребенка, полученные под судебным контролем, дистанционно, с участием психолога, положены в основу обвинительного приговора.

"Прокуроры обеспечили сбор и надлежащее представление доказательств, которые в полном объеме подтвердили вину осужденного. Суды дали этим доказательствам объективную оценку, а пожизненное наказание является закономерной реакцией государства на особо тяжкие преступления против ребенка", - подчеркнул Логачев.

Топ комментарии
+10
Тепер цю огидну мерзоту ще й довічно годувати за рахунок громадян України...
25.02.2026 10:34 Ответить
+6
мені важко уявити, як вигляє така істота, яка гвалтує 5 річну дочку. Хто таких бачив в реалі - вони справді схожі на звичайний людей???
25.02.2026 10:57 Ответить
+4
Там же в тюрязі повинні бути "спеціально навчені люди" для подібного контингенту.
25.02.2026 10:36 Ответить
Довго годуватись воно не буде. Швидко здохне від палкої любові сокамерників, а вкоротити собі віку не дадуть - не для того зеки придумали місце "під шконкою у параші"
25.02.2026 11:00 Ответить
Довічне...сокамерник в нього буде лише один за психологічною сумісністю, або не буде жодного..там інші умови утримання
25.02.2026 12:38 Ответить
мені важко уявити, як вигляє така істота, яка гвалтує 5 річну дочку. Хто таких бачив в реалі - вони справді схожі на звичайний людей???
25.02.2026 10:57 Ответить
Та й навiщо Вам уявляти цього кондома. На кiчi вiн не довго протягне. Таких зеки люто ненавидять.
25.02.2026 11:21 Ответить
Вроде ж ПЖ в одиночках отбывают, не?
25.02.2026 11:31 Ответить
зазвичай так.
візуально не скажеш. вся біда в голові.
вчора дивився документалку про врадіївське діло - на фото просто люди.
з.і. пишете в пошуковику щось типу спиок маньяків - більшість інтелегентні морди
25.02.2026 12:11 Ответить
Да-да-да, а вся интеллигенция исключительно на Донбассе жила/живёт
25.02.2026 11:28 Ответить
Кацапам - на Волгу (на схiд), там все видко. А далi, в чiгiрях, то ще й не таке побачите...https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/na-juzhnom-urale-pojavilsa-zoofil-selchane-bojatsa-chto-s-koz-manjak-perekluchitsa-na-detej-133415062012/ Вопиющий случай произошел в Челябинской области. В одном из сел мужчина всю зиму насиловал коз своей родственницы, а когда она заявила на него в полицию, то дело отказались возбуждать из-за отсутствия состава преступления. Теперь женщина, которая обратилась в правоохранительные органы, боится мести зоофила
25.02.2026 11:33 Ответить
Кацапе, що ти тут робиш?
Тут водкі і бояришника нєт!
25.02.2026 11:35 Ответить
 
 