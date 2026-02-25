Вынесен пожизненный приговор отцу, который годами издевался и изнасиловал собственную дочь
Прокуроры в Верховном Суде подтвердили вину 39-летнего жителя Хмельницкой области, который изнасиловал свою родную 12-летнюю дочь. Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы.
В июле 2023 года обвиняемый совершил в отношении дочери сексуальное насилие, а в октябре 2023 года – изнасиловал ее, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Девочка рассказала, что отец совершал действия сексуального характера в отношении нее, начиная с 5-летнего возраста. Мужчина домогался ее в то время, когда мать была на работе.
В 2023 году женщина временно уехала работать за границу, а детей оставила с отцом. После возвращения мать отвезла ребенка к врачу на осмотр, где и стало известно об указанных фактах. Девочка рассказала, что молчала из-за угроз.
Во время рассмотрения дела осужденный пытался уменьшить свою ответственность и частично отрицал обстоятельства. В то же время собранные прокурорами доказательства полностью подтвердили его вину.
Решением первой инстанции мужчина был приговорен к пожизненному лишению свободы.
Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном и кассационном порядке, однако прокуроры доказали обоснованность выводов судов.
Заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев отметил, что благодаря доказательствам, полученным ювенальными прокурорами с применением стандартов правосудия, дружественного к ребенку, версия осужденного полностью опровергнута. Показания ребенка, полученные под судебным контролем, дистанционно, с участием психолога, положены в основу обвинительного приговора.
"Прокуроры обеспечили сбор и надлежащее представление доказательств, которые в полном объеме подтвердили вину осужденного. Суды дали этим доказательствам объективную оценку, а пожизненное наказание является закономерной реакцией государства на особо тяжкие преступления против ребенка", - подчеркнул Логачев.
