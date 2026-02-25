Висунуто довічний вирок батькові, який роками знущався та зґвалтував власну доньку

Прокурори у Верховному Суді підтвердили вину 39-річного жителя Хмельниччини, який зґвалтував свою рідну 12-річну доньку. Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі.

У липні 2023 року обвинувачений вчинив щодо доньки сексуальне насильство, а в жовтні 2023 – зґвалтував її, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Дівчинка розповіла, що батько вчиняв дії сексуального характеру стосовно неї, починаючи з 5-річного віку. Чоловік домагався її в той час, коли матір була на роботі.

В 2023 році жінка тимчасово виїхала працювати за кордон, а дітей залишила з батьком. Після повернення - матір відвела дитину до лікаря на огляд, де й стало відомо про вказані факти. Дівчинка розповіла, що мовчала через погрози.

Під час розгляду справи засуджений намагався применшити свою відповідальність і частково заперечував обставини. Водночас зібрані прокурорами докази повністю підтвердили його вину.

Рішенням першої інстанції чоловіка було засуджено до довічного позбавлення волі.

Сторона захисту оскаржила вирок в апеляційному та касаційному порядку, однак прокурори довели обґрунтованість висновків судів.

Заступник Генерального прокурора Віктор Логачов зазначив, що завдяки доказам, здобутим ювенальними прокурорами із застосуванням стандартів правосуддя дружнього до дитини, версію засудженого повністю спростовано. Показання дитини отримані під судовим контролем, дистанційно, за участю психолога покладено в основу обвинувального вироку.

"Прокурори забезпечили збирання і належне представлення доказів, які у повному обсязі підтвердили вину засудженого. Суди надали цим доказам об’єктивну оцінку, а довічне покарання є закономірною реакцією держави на особливо тяжкі злочини проти дитини", - наголосив Логачов.

Також читайте: Спостерігаємо сталу тенденцію до зростання злочинів проти статевої недоторканості дітей, - Логачов