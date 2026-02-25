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Новини Зґвалтування дітей
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Висунуто довічний вирок батькові, який роками знущався та зґвалтував власну доньку

Довічний вирок батькові, який зґвалтував власну доньку

Прокурори у Верховному Суді підтвердили вину 39-річного жителя Хмельниччини, який зґвалтував свою рідну 12-річну доньку. Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі.

У липні 2023 року обвинувачений вчинив щодо доньки сексуальне насильство, а в жовтні 2023 – зґвалтував її, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Дівчинка розповіла, що батько вчиняв дії сексуального характеру стосовно неї, починаючи з 5-річного віку. Чоловік домагався її в той час, коли матір була на роботі.

В 2023 році жінка тимчасово виїхала працювати за кордон, а дітей залишила з батьком. Після повернення - матір відвела дитину до лікаря на огляд, де й стало відомо про вказані факти. Дівчинка розповіла, що мовчала через погрози.

Під час розгляду справи засуджений намагався применшити свою відповідальність і частково заперечував обставини. Водночас зібрані прокурорами докази повністю підтвердили його вину.

Рішенням першої інстанції чоловіка було засуджено до довічного позбавлення волі.

Сторона захисту оскаржила вирок в апеляційному та касаційному порядку, однак прокурори довели обґрунтованість висновків судів.

Заступник Генерального прокурора Віктор Логачов зазначив, що завдяки доказам, здобутим ювенальними прокурорами із застосуванням стандартів правосуддя дружнього до дитини, версію засудженого повністю спростовано. Показання дитини отримані під судовим контролем, дистанційно, за участю психолога покладено в основу обвинувального вироку.

"Прокурори забезпечили збирання і належне представлення доказів, які у повному обсязі підтвердили вину засудженого. Суди надали цим доказам об’єктивну оцінку, а довічне покарання є закономірною реакцією держави на особливо тяжкі злочини проти дитини", - наголосив Логачов.

Також читайте: Спостерігаємо сталу тенденцію до зростання злочинів проти статевої недоторканості дітей, - Логачов

Автор: 

діти (5570) зґвалтування (429) насилля (312) Хмельницька область (1091)
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Топ коментарі
+11
Тепер цю огидну мерзоту ще й довічно годувати за рахунок громадян України...
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25.02.2026 10:34 Відповісти
+6
мені важко уявити, як вигляє така істота, яка гвалтує 5 річну дочку. Хто таких бачив в реалі - вони справді схожі на звичайний людей???
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25.02.2026 10:57 Відповісти
+5
Там же в тюрязі повинні бути "спеціально навчені люди" для подібного контингенту.
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25.02.2026 10:36 Відповісти
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Тепер цю огидну мерзоту ще й довічно годувати за рахунок громадян України...
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25.02.2026 10:34 Відповісти
Там же в тюрязі повинні бути "спеціально навчені люди" для подібного контингенту.
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25.02.2026 10:36 Відповісти
Довго годуватись воно не буде. Швидко здохне від палкої любові сокамерників, а вкоротити собі віку не дадуть - не для того зеки придумали місце "під шконкою у параші"
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25.02.2026 11:00 Відповісти
Довічне...сокамерник в нього буде лише один за психологічною сумісністю, або не буде жодного..там інші умови утримання
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25.02.2026 12:38 Відповісти
мені важко уявити, як вигляє така істота, яка гвалтує 5 річну дочку. Хто таких бачив в реалі - вони справді схожі на звичайний людей???
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25.02.2026 10:57 Відповісти
Та й навiщо Вам уявляти цього кондома. На кiчi вiн не довго протягне. Таких зеки люто ненавидять.
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25.02.2026 11:21 Відповісти
Вроде ж ПЖ в одиночках отбывают, не?
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25.02.2026 11:31 Відповісти
зазвичай так.
візуально не скажеш. вся біда в голові.
вчора дивився документалку про врадіївське діло - на фото просто люди.
з.і. пишете в пошуковику щось типу спиок маньяків - більшість інтелегентні морди
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25.02.2026 12:11 Відповісти
Да-да-да, а вся интеллигенция исключительно на Донбассе жила/живёт
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25.02.2026 11:28 Відповісти
Кацапам - на Волгу (на схiд), там все видко. А далi, в чiгiрях, то ще й не таке побачите...https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/na-juzhnom-urale-pojavilsa-zoofil-selchane-bojatsa-chto-s-koz-manjak-perekluchitsa-na-detej-133415062012/ Вопиющий случай произошел в Челябинской области. В одном из сел мужчина всю зиму насиловал коз своей родственницы, а когда она заявила на него в полицию, то дело отказались возбуждать из-за отсутствия состава преступления. Теперь женщина, которая обратилась в правоохранительные органы, боится мести зоофила
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25.02.2026 11:33 Відповісти
Кацапе, що ти тут робиш?
Тут водкі і бояришника нєт!
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25.02.2026 11:35 Відповісти
 
 