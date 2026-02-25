Спостерігаємо сталу тенденцію до зростання злочинів проти статевої недоторканості дітей, - Логачов.

Протягом 2025 року кількість дітей, які потерпіли від вчинених щодо них кримінальних правопорушень, збільшилася на 15%.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник генпрокурора з питань захисту прав дітей Віктор Логачов.

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Подробиці

За його словами, йдеться про понад 7 тисяч дітей.

"Спостерігаємо сталу тенденцію до зростання злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, зокрема у 2025 році на 27 % більше дітей потерпіло від кримінальних правопорушень вказаної категорії", - зазначив він.

Правопорушення, вчинені неповнолітніми

Також на 4% зросла кількість неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення.

"Зазначене зростання здебільшого відбулось за рахунок неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки. Варто зазначити, що такі злочини діти вчиняють не з власної ініціативи, а через їх вербування та використання із застосуванням обману, шантажу, обіцянки грошової винагороди російськими спецслужбами", - пояснив Логачов.

Де найбільше таких фактів зафіксовано?

За словами заступника генпрокурора, найбільше фіксують у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській, областях та Києві.

Повний текст інтерв'ю із заступником генпрокурора Логачовим читайте за посиланням.

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