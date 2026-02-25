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Новини Захист прав дітей Жорстоке поводження з дитиною
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Спостерігаємо сталу тенденцію до зростання злочинів проти статевої недоторканості дітей, - Логачов

Злочини проти дітей: в Офісі Генпрокурора навели статистику

Протягом 2025 року кількість дітей, які потерпіли від вчинених щодо них кримінальних правопорушень, збільшилася на 15%.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник генпрокурора з питань захисту прав дітей Віктор Логачов.

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Подробиці

За його словами, йдеться про понад 7 тисяч дітей.

"Спостерігаємо сталу тенденцію до зростання злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, зокрема у 2025 році на 27 % більше дітей потерпіло від кримінальних правопорушень вказаної категорії", - зазначив він.

Правопорушення, вчинені неповнолітніми

Також на 4% зросла кількість неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення.

"Зазначене зростання здебільшого відбулось за рахунок неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки. Варто зазначити, що такі злочини діти вчиняють не з власної ініціативи, а через їх вербування та використання із застосуванням обману, шантажу, обіцянки грошової винагороди російськими спецслужбами", - пояснив Логачов.

Де найбільше таких фактів зафіксовано?

За словами заступника генпрокурора, найбільше фіксують у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській, областях та Києві.

Повний текст інтерв'ю із заступником генпрокурора Логачовим читайте за посиланням.

Також читайте: В Україні понад 2,5 млн дітей стали переселенцями, - ЮНІСЕФ

Автор: 

діти (5570) Офіс Генпрокурора (3905) Логачов Віктор (3)
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25.02.2026 10:24 Відповісти
... не смішно!
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25.02.2026 10:25 Відповісти
Сатанізм як він є. Думаєте та зараза що гвалтувала і вбивала дітей тільки у далекій америці ?
Найперше що зробили кацапи - вкрали наших дітей. Ви ніколи не замислювались для чого ???
Частину віддали в Туреччину, але нещодавно виявилось що дівчата там повагітніли. І ніхто не знає що іще з ними сталось. Торгівля йде.
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25.02.2026 10:28 Відповісти
У Верховній Раді збираються дозволити шлюб з 14 років.
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25.02.2026 10:34 Відповісти
довічне за знущання над дітьми
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25.02.2026 10:43 Відповісти
Спостерігаємо сталу тенденцію до зростання злочинів проти статевої недоторканості дітей, - Логачов.

Ключове слово СПОСТЕРІГАЄМО! Як говорив - викрикував армійський старшина "Продолжать НАБЛЮДЕНИЕ"

А все таки геніальним бум той Фрейд: той заступник генпрокурора "з питань захисту прав дітей" мимо своєї волі, серед лукавих пустопорожніх фраз, видає суть, фактичний стан справ , результат своєї діяльності: СПОСТЕРІГАЄМО!

- А могло быть и хуже? (фраза Плевако, адвоката)
- Как еще может быть хуже, если насилуют детей?
- Но, а если б ваших детей!
- Кто станет насиловать детей самого заступник генпрокурора "з питань захисту прав дітей"?
- Отож! Тому і спостерігає зростання....
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25.02.2026 10:53 Відповісти
Легалізація порно Верховною радою в дії.
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25.02.2026 12:29 Відповісти
Баби ходять голодні а педіки дітей трахають, це мущинки в трусіках, які на базарях лихвиками -трусіками торгують, мурщинки.....
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25.02.2026 14:55 Відповісти
 
 