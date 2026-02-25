Спостерігаємо сталу тенденцію до зростання злочинів проти статевої недоторканості дітей, - Логачов
Протягом 2025 року кількість дітей, які потерпіли від вчинених щодо них кримінальних правопорушень, збільшилася на 15%.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник генпрокурора з питань захисту прав дітей Віктор Логачов.
Подробиці
За його словами, йдеться про понад 7 тисяч дітей.
"Спостерігаємо сталу тенденцію до зростання злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, зокрема у 2025 році на 27 % більше дітей потерпіло від кримінальних правопорушень вказаної категорії", - зазначив він.
Правопорушення, вчинені неповнолітніми
Також на 4% зросла кількість неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення.
"Зазначене зростання здебільшого відбулось за рахунок неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки. Варто зазначити, що такі злочини діти вчиняють не з власної ініціативи, а через їх вербування та використання із застосуванням обману, шантажу, обіцянки грошової винагороди російськими спецслужбами", - пояснив Логачов.
Де найбільше таких фактів зафіксовано?
За словами заступника генпрокурора, найбільше фіксують у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській, областях та Києві.
Повний текст інтерв'ю із заступником генпрокурора Логачовим читайте за посиланням.
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Найперше що зробили кацапи - вкрали наших дітей. Ви ніколи не замислювались для чого ???
Частину віддали в Туреччину, але нещодавно виявилось що дівчата там повагітніли. І ніхто не знає що іще з ними сталось. Торгівля йде.
Ключове слово СПОСТЕРІГАЄМО! Як говорив - викрикував армійський старшина "Продолжать НАБЛЮДЕНИЕ"
А все таки геніальним бум той Фрейд: той заступник генпрокурора "з питань захисту прав дітей" мимо своєї волі, серед лукавих пустопорожніх фраз, видає суть, фактичний стан справ , результат своєї діяльності: СПОСТЕРІГАЄМО!
- А могло быть и хуже?
(фраза Плевако, адвоката)
- Как еще может быть хуже, если насилуют детей?
- Но, а если б ваших детей!
- Кто станет насиловать детей самого заступник генпрокурора "з питань захисту прав дітей"?
- Отож! Тому і спостерігає зростання....