Наблюдаем устойчивую тенденцию к росту преступлений против половой неприкосновенности детей, - Логачев

В течение 2025 года количество детей, пострадавших от совершенных в отношении них уголовных правонарушений, увеличилось на 15%.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель генпрокурора по вопросам защиты прав детей Виктор Логачев.

По его словам, речь идет о более чем 7 тысячах детей.

"Наблюдаем устойчивую тенденцию к росту преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности детей. В частности, в 2025 году на 27% больше детей пострадали от уголовных правонарушений указанной категории", - отметил он.

Правонарушения, совершенные несовершеннолетними

Также на 4% выросло количество несовершеннолетних, совершивших уголовные правонарушения.

"Указанный рост, в основном, произошел за счет несовершеннолетних, совершивших уголовные правонарушения против основ национальной безопасности. Стоит отметить, что такие преступления дети совершают не по собственной инициативе, а через их вербовку и использование с применением обмана, шантажа, обещания денежного вознаграждения российскими спецслужбами", - рассказал Логачев.

Где больше всего таких фактов зафиксировано?

По словам заместителя генпрокурора, больше всего фиксируют в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

