РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6650 посетителей онлайн
Новости Защита прав детей Жестокое обращение с ребенком
881 8

Наблюдаем устойчивую тенденцию к росту преступлений против половой неприкосновенности детей, - Логачев

Преступления против детей: в Офисе Генпрокурора привели статистику

В течение 2025 года количество детей, пострадавших от совершенных в отношении них уголовных правонарушений, увеличилось на 15%.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель генпрокурора по вопросам защиты прав детей Виктор Логачев.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, речь идет о более чем 7 тысячах детей.

"Наблюдаем устойчивую тенденцию к росту преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности детей. В частности, в 2025 году на 27% больше детей пострадали от уголовных правонарушений указанной категории", - отметил он.

Правонарушения, совершенные несовершеннолетними

Также на 4% выросло количество несовершеннолетних, совершивших уголовные правонарушения.

"Указанный рост, в основном, произошел за счет несовершеннолетних, совершивших уголовные правонарушения против основ национальной безопасности. Стоит отметить, что такие преступления дети совершают не по собственной инициативе, а через их вербовку и использование с применением обмана, шантажа, обещания денежного вознаграждения российскими спецслужбами", - рассказал Логачев.

Где больше всего таких фактов зафиксировано?

По словам заместителя генпрокурора, больше всего фиксируют в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

Полный текст интервью с заместителем генпрокурора Логачевым читайте по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МВД сравнили вербовку украинских детей в играх с "Синим китом"

Автор: 

дети (1257) Офис Генпрокурора (1219) Логачев Виктор (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
продовжуйте вести спостереження..
показать весь комментарий
25.02.2026 10:24 Ответить
... не смішно!
показать весь комментарий
25.02.2026 10:25 Ответить
Сатанізм як він є. Думаєте та зараза що гвалтувала і вбивала дітей тільки у далекій америці ?
Найперше що зробили кацапи - вкрали наших дітей. Ви ніколи не замислювались для чого ???
Частину віддали в Туреччину, але нещодавно виявилось що дівчата там повагітніли. І ніхто не знає що іще з ними сталось. Торгівля йде.
показать весь комментарий
25.02.2026 10:28 Ответить
У Верховній Раді збираються дозволити шлюб з 14 років.
показать весь комментарий
25.02.2026 10:34 Ответить
довічне за знущання над дітьми
показать весь комментарий
25.02.2026 10:43 Ответить
Спостерігаємо сталу тенденцію до зростання злочинів проти статевої недоторканості дітей, - Логачов.

Ключове слово СПОСТЕРІГАЄМО! Як говорив - викрикував армійський старшина "Продолжать НАБЛЮДЕНИЕ"

А все таки геніальним бум той Фрейд: той заступник генпрокурора "з питань захисту прав дітей" мимо своєї волі, серед лукавих пустопорожніх фраз, видає суть, фактичний стан справ , результат своєї діяльності: СПОСТЕРІГАЄМО!

- А могло быть и хуже? (фраза Плевако, адвоката)
- Как еще может быть хуже, если насилуют детей?
- Но, а если б ваших детей!
- Кто станет насиловать детей самого заступник генпрокурора "з питань захисту прав дітей"?
- Отож! Тому і спостерігає зростання....
показать весь комментарий
25.02.2026 10:53 Ответить
Легалізація порно Верховною радою в дії.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:29 Ответить
Баби ходять голодні а педіки дітей трахають, це мущинки в трусіках, які на базарях лихвиками -трусіками торгують, мурщинки.....
показать весь комментарий
25.02.2026 14:55 Ответить
 
 