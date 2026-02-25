Наблюдаем устойчивую тенденцию к росту преступлений против половой неприкосновенности детей, - Логачев
В течение 2025 года количество детей, пострадавших от совершенных в отношении них уголовных правонарушений, увеличилось на 15%.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель генпрокурора по вопросам защиты прав детей Виктор Логачев.
Подробности
По его словам, речь идет о более чем 7 тысячах детей.
"Наблюдаем устойчивую тенденцию к росту преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности детей. В частности, в 2025 году на 27% больше детей пострадали от уголовных правонарушений указанной категории", - отметил он.
Правонарушения, совершенные несовершеннолетними
Также на 4% выросло количество несовершеннолетних, совершивших уголовные правонарушения.
"Указанный рост, в основном, произошел за счет несовершеннолетних, совершивших уголовные правонарушения против основ национальной безопасности. Стоит отметить, что такие преступления дети совершают не по собственной инициативе, а через их вербовку и использование с применением обмана, шантажа, обещания денежного вознаграждения российскими спецслужбами", - рассказал Логачев.
Где больше всего таких фактов зафиксировано?
По словам заместителя генпрокурора, больше всего фиксируют в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.
Полный текст интервью с заместителем генпрокурора Логачевым читайте по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Найперше що зробили кацапи - вкрали наших дітей. Ви ніколи не замислювались для чого ???
Частину віддали в Туреччину, але нещодавно виявилось що дівчата там повагітніли. І ніхто не знає що іще з ними сталось. Торгівля йде.
Ключове слово СПОСТЕРІГАЄМО! Як говорив - викрикував армійський старшина "Продолжать НАБЛЮДЕНИЕ"
А все таки геніальним бум той Фрейд: той заступник генпрокурора "з питань захисту прав дітей" мимо своєї волі, серед лукавих пустопорожніх фраз, видає суть, фактичний стан справ , результат своєї діяльності: СПОСТЕРІГАЄМО!
- А могло быть и хуже?
(фраза Плевако, адвоката)
- Как еще может быть хуже, если насилуют детей?
- Но, а если б ваших детей!
- Кто станет насиловать детей самого заступник генпрокурора "з питань захисту прав дітей"?
- Отож! Тому і спостерігає зростання....