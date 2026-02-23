РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8451 посетитель онлайн
Новости Вербовка Россией украинских подростков
993 6

В МВД сравнили вербовку украинских детей в играх с "Синим китом"

Игорь Клименко - о вербовке украинских подростков

Дети все чаще становятся жертвами вербовки через онлайн-игры, что психологически напоминает механизм группы "Синий кит", когда подросткам предлагали нанести себе вред в игровой форме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он пояснил, что в некоторых компьютерных квестах детям предлагают задания, связанные с насилием, поджогами или другими преступлениями.

"История психологического вовлечения в процесс преступления и его выполнения примерно такая же, как в группе "Синий кит". Родители должны следить за тем, чем занимаются их дети", — подчеркнул Клименко.

Читайте также: "Есть опасения за жизнь двух человек": Клименко о состоянии пострадавших в результате теракта во Львове

Масштабы вербовки и подростковая преступность

Накануне заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов сообщил, что в 2025 году в полицию обратились 120 детей с сообщениями об агитации к диверсиям и поджогам. При этом количество несовершеннолетних, которые согласились на сотрудничество и получили подозрение, почти в два раза меньше.

"Цифровой мир давно стал частью детства, и полиция постоянно мониторит соцсети, чаты и другие онлайн-платформы, блокируя опасный контент", — отметил Небытов.

Читайте также: Уровень преступности сегодня даже ниже, чем до полномасштабного вторжения РФ, — Небытов

Рекомендации для родителей

Клименко призвал родителей уделять больше внимания своим детям, особенно ученикам средней школы, когда их психика наиболее подвержена влиянию внешних факторов. Контроль за тем, в какие игры играют дети и с кем они общаются в цифровой среде, является ключевым для предотвращения вербовки и участия в преступных схемах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко: Запретить Телеграм полностью невозможно, стоит говорить об ограничениях

Автор: 

дети (1249) преступность (31) вербовка (77) Клименко Игорь (206)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"синій кит" то шкода самому собі, а от вербовка то шкода нормальним людям і державі, тож хай ці "піонєри-героі рускага міра" краще згинуть без шкоди іншим ... як "синьокитники" 🤔
показать весь комментарий
23.02.2026 23:11 Ответить
На "синьому киті" русня свого часу відточувала методику дистанційного впливу такої сили, що здатний змусити об'єкт здійсняти самопошкодження, і навіть суїцид.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:28 Ответить
А ловля тцк цивільних це що? Гра в кальмара?
показать весь комментарий
23.02.2026 23:41 Ответить
А бігання від тцк-це гра "впіймай мене, якщо можеш" ?
показать весь комментарий
24.02.2026 08:42 Ответить
Я коли бачу твою харю головний мент мене тягне на реготіну.Скільки будеш жити тобі будуть плювати у слід.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:43 Ответить
Воно ще висрало те що українці ще готові воювати два три роки, бл** а ви спитали тих хлопців які там? Скільки вони готові чи взагалі є ким? Як хтось казав не пам'ятаю хто, "дайте мені роту з дітей депутатів і війна скінчиться за два тижня", звісно, чужими руками можна вічно воювати.
показать весь комментарий
24.02.2026 00:15 Ответить
 
 