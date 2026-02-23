В МВД сравнили вербовку украинских детей в играх с "Синим китом"
Дети все чаще становятся жертвами вербовки через онлайн-игры, что психологически напоминает механизм группы "Синий кит", когда подросткам предлагали нанести себе вред в игровой форме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Он пояснил, что в некоторых компьютерных квестах детям предлагают задания, связанные с насилием, поджогами или другими преступлениями.
"История психологического вовлечения в процесс преступления и его выполнения примерно такая же, как в группе "Синий кит". Родители должны следить за тем, чем занимаются их дети", — подчеркнул Клименко.
Масштабы вербовки и подростковая преступность
Накануне заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов сообщил, что в 2025 году в полицию обратились 120 детей с сообщениями об агитации к диверсиям и поджогам. При этом количество несовершеннолетних, которые согласились на сотрудничество и получили подозрение, почти в два раза меньше.
"Цифровой мир давно стал частью детства, и полиция постоянно мониторит соцсети, чаты и другие онлайн-платформы, блокируя опасный контент", — отметил Небытов.
Рекомендации для родителей
Клименко призвал родителей уделять больше внимания своим детям, особенно ученикам средней школы, когда их психика наиболее подвержена влиянию внешних факторов. Контроль за тем, в какие игры играют дети и с кем они общаются в цифровой среде, является ключевым для предотвращения вербовки и участия в преступных схемах.
- Ранее мы сообщали, что Россия завербовала более тысячи кенийцев для войны против Украины.
