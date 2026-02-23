УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13145 відвідувачів онлайн
Новини Вербування Росією українських підлітків
1 384 6

У МВС порівняли вербування українських дітей в іграх із "Синім китом"

Ігор Клименко - про вербування українських підлітків

Діти дедалі частіше стають жертвами вербування через онлайн-ігри, що психологічно нагадує механізм групи "Синій кит", коли підліткам пропонували завдати собі шкоди в ігровій формі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він пояснив, що у деяких комп’ютерних квестах дітям пропонують завдання, пов’язані з насильством, підпалами або іншими злочинами.

"Історія психологічного втягування в процес злочину і його виконання приблизно така сама, як у групі "Синій кит". Батьки повинні стежити за тим, чим займаються їхні діти", — наголосив Клименко.

Також читайте: "Є побоювання за життя двох людей": Клименко про стан постраждалих внаслідок теракту у Львові

Масштаби вербування та підліткова злочинність

Напередодні заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов повідомив, що у 2025 році до поліції звернулися 120 дітей із повідомленнями про агітацію до диверсій та підпалів. При цьому кількість неповнолітніх, які погодилися на співпрацю та отримали підозру, майже вдвічі менша.

"Цифровий світ давно став частиною дитинства, і поліція постійно моніторить соцмережі, чати та інші онлайн-платформи, блокуючи небезпечний контент", — зазначив Нєбитов.

Також читайте: Рівень злочинності сьогодні навіть менший, ніж до повномасштабного вторгнення РФ, - Нєбитов

Рекомендації для батьків

Клименко закликав батьків приділяти більше уваги своїм дітям, особливо учням середньої школи, коли їхня психіка найбільше піддається впливу зовнішніх факторів. Контроль за тим, у які ігри грають діти та з ким вони спілкуються в цифровому середовищі, є ключовим для запобігання вербуванню та участі у злочинних схемах.

  • Раніше ми повідомляли, що Росія завербувала понад тисячу кенійців для війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко: Заборонити Телеграм повністю неможливо, варто говорити про обмеження

Автор: 

діти (5564) злочинність (517) вербування (307) Клименко Ігор (590)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"синій кит" то шкода самому собі, а от вербовка то шкода нормальним людям і державі, тож хай ці "піонєри-героі рускага міра" краще згинуть без шкоди іншим ... як "синьокитники" 🤔
показати весь коментар
23.02.2026 23:11 Відповісти
На "синьому киті" русня свого часу відточувала методику дистанційного впливу такої сили, що здатний змусити об'єкт здійсняти самопошкодження, і навіть суїцид.
показати весь коментар
23.02.2026 23:28 Відповісти
А ловля тцк цивільних це що? Гра в кальмара?
показати весь коментар
23.02.2026 23:41 Відповісти
А бігання від тцк-це гра "впіймай мене, якщо можеш" ?
показати весь коментар
24.02.2026 08:42 Відповісти
Я коли бачу твою харю головний мент мене тягне на реготіну.Скільки будеш жити тобі будуть плювати у слід.
показати весь коментар
23.02.2026 23:43 Відповісти
Воно ще висрало те що українці ще готові воювати два три роки, бл** а ви спитали тих хлопців які там? Скільки вони готові чи взагалі є ким? Як хтось казав не пам'ятаю хто, "дайте мені роту з дітей депутатів і війна скінчиться за два тижня", звісно, чужими руками можна вічно воювати.
показати весь коментар
24.02.2026 00:15 Відповісти
 
 