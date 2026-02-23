У МВС порівняли вербування українських дітей в іграх із "Синім китом"

Діти дедалі частіше стають жертвами вербування через онлайн-ігри, що психологічно нагадує механізм групи "Синій кит", коли підліткам пропонували завдати собі шкоди в ігровій формі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він пояснив, що у деяких комп’ютерних квестах дітям пропонують завдання, пов’язані з насильством, підпалами або іншими злочинами.

"Історія психологічного втягування в процес злочину і його виконання приблизно така сама, як у групі "Синій кит". Батьки повинні стежити за тим, чим займаються їхні діти", — наголосив Клименко.

Масштаби вербування та підліткова злочинність

Напередодні заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов повідомив, що у 2025 році до поліції звернулися 120 дітей із повідомленнями про агітацію до диверсій та підпалів. При цьому кількість неповнолітніх, які погодилися на співпрацю та отримали підозру, майже вдвічі менша.

"Цифровий світ давно став частиною дитинства, і поліція постійно моніторить соцмережі, чати та інші онлайн-платформи, блокуючи небезпечний контент", — зазначив Нєбитов.

Рекомендації для батьків

Клименко закликав батьків приділяти більше уваги своїм дітям, особливо учням середньої школи, коли їхня психіка найбільше піддається впливу зовнішніх факторів. Контроль за тим, у які ігри грають діти та з ким вони спілкуються в цифровому середовищі, є ключовим для запобігання вербуванню та участі у злочинних схемах.

