Рівень злочинності сьогодні навіть менший, ніж до повномасштабного вторгнення РФ, - Нєбитов

В Україні знизився рівень злочинності: що відомо?

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні знизився рівень злочинності.

Про це повідомив заступник Голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Побачив новину про пограбування в Лондоні. Злочинці з молотками серед білого дня на очах багатьох людей розтрощили вітрину ювелірної крамниці й втекли з повними торбами коштовностей. В британській юридичній традиції злочин кваліфіковано як крадіжка зі зломом. Арешт по цьому кейсу – ще не проведено.

Загалом за 2025 рок у Лондоні зафіксовано понад 48 тисяч крадіжок зі зломом і понад 30 тисяч пограбувань", - розповів він.

Нєбитов зауважив, що в Лондоні - понад 900 тис. камер спостереження й значний контингент поліції.

За його словами, Україна про такі ресурси зараз може тільки мріяти.

"У нас в Києві – більш як 15 000 системних камер, а загалом по державі – близько 78 800. У нас – війна, ракети, блекаути. У нас – нестача особового складу у тилу, бо бойові підрозділи поліції нищать ворога на фронті.

Ще частина поліцейських евакуює людей і допомагає пораненим у прифронтових районах. Російські спецслужби цілеспрямовано полюють на наших військових і правоохоронців — теракти, підпали, удари дронами", - зазначив він.

Водночас, зауважив заступник голови Нацполіції, рівень злочинності сьогодні навіть менший, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.

Статистика

"У 2025 році в країні зареєстровано 1316 грабежів та 305 розбоїв. Із 379 розбійників 281 – затримано по гарячих слідах. Для порівняння: в 2021 році було скоєно 927 розбоїв і понад 5000 грабежів.

Ці цифри - не для порівнянь заради порівнянь, а для розуміння реальної ефективності в різних умовах.

Безпека не з’являється сама по собі. Вона виборюється щодня - ціною рішень і відповідальності. Це спільна справа держави та суспільства", - підсумував він.

Топ коментарі
+14
Зменшився рівень злочинності, про яку повідомляють. А як щодо масового розкрадання держави зеленою наволоччю? Це що, не злочинність? Розкрадають так, що януковощу і не снилось.
показати весь коментар
04.02.2026 11:57 Відповісти
+12
Якщо злочинності менше томнащо стільки мусорів? Чи може просто злочинність перейшла в поліцію?
показати весь коментар
04.02.2026 11:59 Відповісти
+11
Хто вкрав ласапєта - піде в тюрьму та/або в штрафбат ( під евфемізмом Штурмові Війська ) . Хто краде мільярди - той Герой 🎥📽️🛸 України як міндіч. Весь в орденах.
Потужно і Незламно
показати весь коментар
04.02.2026 12:02 Відповісти
Рівень менший не через вторгнення,а через дію,яка називається б-ція.
показати весь коментар
04.02.2026 11:53 Відповісти
Так 10 млн стали на ноги і майнули на Захід - нє?
показати весь коментар
04.02.2026 11:54 Відповісти
Вони за кордоном роблять статистику.
показати весь коментар
04.02.2026 12:10 Відповісти
Висновки: одних бусифікували інші самі бусифікатори + спритні люди злиняли
показати весь коментар
04.02.2026 11:57 Відповісти
явна ознака того, що скажуть як добре зайшло збільшення поліцайських фуражок на вулицях, а значить будуть й надалі постійно збільшувати їх штат та піднімати зарплату.
показати весь коментар
04.02.2026 11:59 Відповісти
Принаймі це Потужно.
© а хто це потужився разом... ... ?
показати весь коментар
04.02.2026 12:03 Відповісти
Якщо злочинності менше томнащо стільки мусорів? Чи може просто злочинність перейшла в поліцію?
показати весь коментар
04.02.2026 11:59 Відповісти
Злочинність зменшилася бо міндич втік, в ермака звільнили. В поліціянтів збільшується бо це відмазка від фронту і мабуть теж не за так.
показати весь коментар
04.02.2026 13:14 Відповісти
прогнозовано! злочинці поховались по хатам щоб їх тцк не забралиплюс коменданська година!
показати весь коментар
04.02.2026 12:00 Відповісти
Злочинців стало менше, а довбойобів більшає.
показати весь коментар
04.02.2026 12:03 Відповісти
Крадіжки бюджету - це не злочінність !
показати весь коментар
04.02.2026 12:06 Відповісти
А ті що увладі крадуть, хіба не злочинці?
Чи ви хочете сказати, що Міндіч сам прийшов у Міноборони і сказав, -,,гроші на озброєння - мені".
Чи Резніков сам ті яйця ніс , і сам в міністерство продавав? Півень-несун бл.
Чи кастінгова агенція Файр Пойнт.
-,,Ви шо робите?"
-,,Кастінгова агенція, дівчат на прокат здаєм, красівих"
-,,О клас, будете ракети робити, рожеві!"
показати весь коментар
04.02.2026 12:07 Відповісти
Не там шукаєте злочинців.
показати весь коментар
04.02.2026 12:07 Відповісти
Це точно, на вулиці крадії, в злочинці в керівництві
показати весь коментар
04.02.2026 13:16 Відповісти
"У 2025 році в країні зареєстровано 1316 грабежів та 305 розбоїв. Із 379 розбійників 281 - затримано по гарячих слідах. Для порівняння: в 2021 році було скоєно 927 розбоїв і понад 5000 грабежів. Джерело: https://censor.net/ua/n3598841, надайте статистику по відказним матеріалам й скільки справ розкривається та доводиться до судів.
показати весь коментар
04.02.2026 12:09 Відповісти
У Києві чоловік побив водія евакуатора через забране авто: потерпілий у важкому стані, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3598819

показати весь коментар
04.02.2026 12:12 Відповісти
Якось дивно, що на цензорі почали розповідати про прекрасну українську поліцію. Навіть про вбивство ветерана з Черкащини однобока інформація від поліції.
Чого б це?
показати весь коментар
04.02.2026 12:14 Відповісти
а штат поліції більший.. парадокс
показати весь коментар
04.02.2026 12:19 Відповісти
Це щоб ухилянти не платили кому попало
показати весь коментар
04.02.2026 13:19 Відповісти
У нас - нестача особового складу у тилу, бо бойові підрозділи поліції нищать ворога на фронті. Джерело: https://censor.net/ua/n3598841, шановний Андрій Нєбитов давайте разом з вами зробимо перевірку підрозділів у тилу й подивимося чим займаються співробітники на місцях й на їх завантаження. Цікаво скільки співробітників таких дефіцітних було задіяно щоб вбити одного ветерана у Корсуні Черкаської області?
показати весь коментар
04.02.2026 12:23 Відповісти
Якщо рівень злочинності зменшився то пора вже половину ненавчених воювати відправити вчитися?
показати весь коментар
04.02.2026 12:28 Відповісти
Інваліди не слазять с хмарафону останній час
показати весь коментар
04.02.2026 12:37 Відповісти
яка статистика була у 2022-23 роках,коли вулиці ПАТРУЛЮВАЛИ ДОБРОВОЛЬЦІ ТРО ТА ДФТГ??? Чому немає цих патрулів зараз,кому вони заважали?
показати весь коментар
04.02.2026 12:39 Відповісти
Это смотря что считать преступностью.
показати весь коментар
04.02.2026 12:45 Відповісти
ну какие менты тупые олени, да просто совершать преступления некому)))) одни в ВСУ другие не выходят из дома
показати весь коментар
04.02.2026 12:53 Відповісти
а треті звалили в європи і гоцають вже там.
показати весь коментар
04.02.2026 13:26 Відповісти
Рівень дрібної може і менший, але мародерство зашкалює
показати весь коментар
04.02.2026 13:07 Відповісти
А якщо пересаджати, хочаб, половину ментів, то взагалі впаде до мінімума.
показати весь коментар
04.02.2026 13:19 Відповісти
Рівень злочинності менший, кількість населення менша, а поліції більше. Отака х..я. малята
показати весь коментар
04.02.2026 13:51 Відповісти
а в начале полномоштабной когда люди патрулировали улицы ее вообще не было, так на кой буй вы вообще нужны иждивенцы еще и бабки получают с моего кармана, на фронт вперед, бездари бесполезные!
показати весь коментар
04.02.2026 13:53 Відповісти
Судячи з новин,то потенційні злочинці косять бабло,а грабіж та крадівництва сьогодні не злочин.
показати весь коментар
04.02.2026 14:02 Відповісти
Для кого цей висер?
кількість населення зменшилась в 2 рази, багато воюють і переховуються = звичайно що і кількість злочинів впаде😬
а цей клоун впарює це як свій здобуток🤦‍♂️
показати весь коментар
04.02.2026 14:11 Відповісти
Отправьте всех включая на сизо на фронт, как это зделали кацапы, а командирами сверхсрочников конвойников, которых не меньше чем зеков! Хватит наркотой торговать, бюджет там лярды кстати!
показати весь коментар
04.02.2026 14:20 Відповісти
Тоді час розпочати нову війну. Або дві.
показати весь коментар
04.02.2026 14:49 Відповісти
якщо так - то нагуя ти послав головорізів вбивати військового в Черкасах ? людина жила мирно,трудилась і мала дома зброю як показали події - виключно для самооборони.навіть в конфлікті з корупціонерами й казнокрадами людина не посміла застосувати зброю - надіючись до останнього на закон і порядність правоохоронних органів.так ви поїхали вбивати.і обісрались *****.
показати весь коментар
04.02.2026 14:56 Відповісти
ВР и чиновники компенсируют и опережают эту не стыковку преступности в снижении ...
показати весь коментар
04.02.2026 17:36 Відповісти
 
 