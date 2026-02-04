Рівень злочинності сьогодні навіть менший, ніж до повномасштабного вторгнення РФ, - Нєбитов

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні знизився рівень злочинності.

Про це повідомив заступник Голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Побачив новину про пограбування в Лондоні. Злочинці з молотками серед білого дня на очах багатьох людей розтрощили вітрину ювелірної крамниці й втекли з повними торбами коштовностей. В британській юридичній традиції злочин кваліфіковано як крадіжка зі зломом. Арешт по цьому кейсу – ще не проведено.

Загалом за 2025 рок у Лондоні зафіксовано понад 48 тисяч крадіжок зі зломом і понад 30 тисяч пограбувань", - розповів він.

Також читайте: Майже щодня є факти нападу на військовослужбовців ТЦК та СП, - Вигівський

Нєбитов зауважив, що в Лондоні - понад 900 тис. камер спостереження й значний контингент поліції.

За його словами, Україна про такі ресурси зараз може тільки мріяти.

"У нас в Києві – більш як 15 000 системних камер, а загалом по державі – близько 78 800. У нас – війна, ракети, блекаути. У нас – нестача особового складу у тилу, бо бойові підрозділи поліції нищать ворога на фронті.

Ще частина поліцейських евакуює людей і допомагає пораненим у прифронтових районах. Російські спецслужби цілеспрямовано полюють на наших військових і правоохоронців — теракти, підпали, удари дронами", - зазначив він.

Водночас, зауважив заступник голови Нацполіції, рівень злочинності сьогодні навіть менший, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте також: Вбивств зараз найменше за останні 7 років, - Вигівський

Статистика

"У 2025 році в країні зареєстровано 1316 грабежів та 305 розбоїв. Із 379 розбійників 281 – затримано по гарячих слідах. Для порівняння: в 2021 році було скоєно 927 розбоїв і понад 5000 грабежів.

Ці цифри - не для порівнянь заради порівнянь, а для розуміння реальної ефективності в різних умовах.

Безпека не з’являється сама по собі. Вона виборюється щодня - ціною рішень і відповідальності. Це спільна справа держави та суспільства", - підсумував він.

Читайте: Щодня Нацполіція повідомляє до 13 підозр за незаконний обіг зброї, - Нєбитов