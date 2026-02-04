Рівень злочинності сьогодні навіть менший, ніж до повномасштабного вторгнення РФ, - Нєбитов
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні знизився рівень злочинності.
Про це повідомив заступник Голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Побачив новину про пограбування в Лондоні. Злочинці з молотками серед білого дня на очах багатьох людей розтрощили вітрину ювелірної крамниці й втекли з повними торбами коштовностей. В британській юридичній традиції злочин кваліфіковано як крадіжка зі зломом. Арешт по цьому кейсу – ще не проведено.
Загалом за 2025 рок у Лондоні зафіксовано понад 48 тисяч крадіжок зі зломом і понад 30 тисяч пограбувань", - розповів він.
Нєбитов зауважив, що в Лондоні - понад 900 тис. камер спостереження й значний контингент поліції.
За його словами, Україна про такі ресурси зараз може тільки мріяти.
"У нас в Києві – більш як 15 000 системних камер, а загалом по державі – близько 78 800. У нас – війна, ракети, блекаути. У нас – нестача особового складу у тилу, бо бойові підрозділи поліції нищать ворога на фронті.
Ще частина поліцейських евакуює людей і допомагає пораненим у прифронтових районах. Російські спецслужби цілеспрямовано полюють на наших військових і правоохоронців — теракти, підпали, удари дронами", - зазначив він.
Водночас, зауважив заступник голови Нацполіції, рівень злочинності сьогодні навіть менший, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.
Статистика
"У 2025 році в країні зареєстровано 1316 грабежів та 305 розбоїв. Із 379 розбійників 281 – затримано по гарячих слідах. Для порівняння: в 2021 році було скоєно 927 розбоїв і понад 5000 грабежів.
Ці цифри - не для порівнянь заради порівнянь, а для розуміння реальної ефективності в різних умовах.
Безпека не з’являється сама по собі. Вона виборюється щодня - ціною рішень і відповідальності. Це спільна справа держави та суспільства", - підсумував він.
кількість населення зменшилась в 2 рази, багато воюють і переховуються = звичайно що і кількість злочинів впаде😬
а цей клоун впарює це як свій здобуток🤦♂️