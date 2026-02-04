Уровень преступности сегодня даже ниже, чем до полномасштабного вторжения РФ, - Небытов

В Украине снизился уровень преступности: что известно?

С начала полномасштабного вторжения России в Украину снизился уровень преступности.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Увидел новость об ограблении в Лондоне. Преступники с молотками среди бела дня на глазах у многих людей разбили витрину ювелирного магазина и скрылись с полными сумками драгоценностей. В британской юридической традиции преступление квалифицировано как кража со взломом. Арест по этому делу еще не произведен.

Всего за 2025 год в Лондоне зафиксировано более 48 тысяч краж со взломом и более 30 тысяч ограблений", - рассказал он.

Небытов отметил, что в Лондоне - более 900 тыс. камер наблюдения и значительный контингент полиции.

По его словам, Украина о таких ресурсах сейчас может только мечтать.

"У нас в Киеве - более 15 000 системных камер, а в целом по стране - около 78 800. У нас - война, ракеты, блэкауты. У нас - нехватка личного состава в тылу, потому что боевые подразделения полиции уничтожают врага на фронте.

Еще часть полицейских эвакуирует людей и помогает раненым в прифронтовых районах. Российские спецслужбы целенаправленно охотятся на наших военных и правоохранителей – теракты, поджоги, удары дронами", – отметил он.

В то же время, заметил заместитель главы Нацполиции, уровень преступности сегодня даже меньше, чем до полномасштабного вторжения РФ.

Статистика

"В 2025 году в стране зарегистрировано 1316 грабежей и 305 разбоев. Из 379 разбойников 281 – задержан по горячим следам. Для сравнения: в 2021 году было совершено 927 разбоев и более 5000 грабежей.

Эти цифры - не для сравнений ради сравнений, а для понимания реальной эффективности в разных условиях.

Безопасность не появляется сама по себе. Она завоевывается ежедневно – ценой решений и ответственности. Это общее дело государства и общества", – подытожил он.

Зменшився рівень злочинності, про яку повідомляють. А як щодо масового розкрадання держави зеленою наволоччю? Це що, не злочинність? Розкрадають так, що януковощу і не снилось.
04.02.2026 11:57 Ответить
Якщо злочинності менше томнащо стільки мусорів? Чи може просто злочинність перейшла в поліцію?
04.02.2026 11:59 Ответить
Хто вкрав ласапєта - піде в тюрьму та/або в штрафбат ( під евфемізмом Штурмові Війська ) . Хто краде мільярди - той Герой 🎥📽️🛸 України як міндіч. Весь в орденах.
04.02.2026 12:02 Ответить
Рівень менший не через вторгнення,а через дію,яка називається б-ція.
04.02.2026 11:53 Ответить
Так 10 млн стали на ноги і майнули на Захід - нє?
04.02.2026 11:54 Ответить
04.02.2026 12:10 Ответить
Висновки: одних бусифікували інші самі бусифікатори + спритні люди злиняли
04.02.2026 11:57 Ответить
04.02.2026 11:57 Ответить
04.02.2026 12:02 Ответить
явна ознака того, що скажуть як добре зайшло збільшення поліцайських фуражок на вулицях, а значить будуть й надалі постійно збільшувати їх штат та піднімати зарплату.
04.02.2026 11:59 Ответить
04.02.2026 12:03 Ответить
04.02.2026 11:59 Ответить
Злочинність зменшилася бо міндич втік, в ермака звільнили. В поліціянтів збільшується бо це відмазка від фронту і мабуть теж не за так.
04.02.2026 13:14 Ответить
прогнозовано! злочинці поховались по хатам щоб їх тцк не забралиплюс коменданська година!
04.02.2026 12:00 Ответить
Злочинців стало менше, а довбойобів більшає.
04.02.2026 12:03 Ответить
Крадіжки бюджету - це не злочінність !
04.02.2026 12:06 Ответить
04.02.2026 12:07 Ответить
04.02.2026 12:07 Ответить
04.02.2026 13:16 Ответить
"У 2025 році в країні зареєстровано 1316 грабежів та 305 розбоїв. Із 379 розбійників 281 - затримано по гарячих слідах. Для порівняння: в 2021 році було скоєно 927 розбоїв і понад 5000 грабежів. Джерело: https://censor.net/ua/n3598841, надайте статистику по відказним матеріалам й скільки справ розкривається та доводиться до судів.
04.02.2026 12:09 Ответить
У Києві чоловік побив водія евакуатора через забране авто: потерпілий у важкому стані, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3598819

04.02.2026 12:12 Ответить
Якось дивно, що на цензорі почали розповідати про прекрасну українську поліцію. Навіть про вбивство ветерана з Черкащини однобока інформація від поліції.
Чого б це?
04.02.2026 12:14 Ответить
а штат поліції більший.. парадокс
04.02.2026 12:19 Ответить
Це щоб ухилянти не платили кому попало
04.02.2026 13:19 Ответить
У нас - нестача особового складу у тилу, бо бойові підрозділи поліції нищать ворога на фронті. Джерело: https://censor.net/ua/n3598841, шановний Андрій Нєбитов давайте разом з вами зробимо перевірку підрозділів у тилу й подивимося чим займаються співробітники на місцях й на їх завантаження. Цікаво скільки співробітників таких дефіцітних було задіяно щоб вбити одного ветерана у Корсуні Черкаської області?
04.02.2026 12:23 Ответить
Якщо рівень злочинності зменшився то пора вже половину ненавчених воювати відправити вчитися?
04.02.2026 12:28 Ответить
Інваліди не слазять с хмарафону останній час
04.02.2026 12:37 Ответить
яка статистика була у 2022-23 роках,коли вулиці ПАТРУЛЮВАЛИ ДОБРОВОЛЬЦІ ТРО ТА ДФТГ??? Чому немає цих патрулів зараз,кому вони заважали?
04.02.2026 12:39 Ответить
Это смотря что считать преступностью.
04.02.2026 12:45 Ответить
ну какие менты тупые олени, да просто совершать преступления некому)))) одни в ВСУ другие не выходят из дома
04.02.2026 12:53 Ответить
а треті звалили в європи і гоцають вже там.
04.02.2026 13:26 Ответить
Рівень дрібної може і менший, але мародерство зашкалює
04.02.2026 13:07 Ответить
А якщо пересаджати, хочаб, половину ментів, то взагалі впаде до мінімума.
04.02.2026 13:19 Ответить
Рівень злочинності менший, кількість населення менша, а поліції більше. Отака х..я. малята
04.02.2026 13:51 Ответить
а в начале полномоштабной когда люди патрулировали улицы ее вообще не было, так на кой буй вы вообще нужны иждивенцы еще и бабки получают с моего кармана, на фронт вперед, бездари бесполезные!
04.02.2026 13:53 Ответить
Судячи з новин,то потенційні злочинці косять бабло,а грабіж та крадівництва сьогодні не злочин.
04.02.2026 14:02 Ответить
Для кого цей висер?
кількість населення зменшилась в 2 рази, багато воюють і переховуються = звичайно що і кількість злочинів впаде😬
а цей клоун впарює це як свій здобуток🤦‍♂️
04.02.2026 14:11 Ответить
Отправьте всех включая на сизо на фронт, как это зделали кацапы, а командирами сверхсрочников конвойников, которых не меньше чем зеков! Хватит наркотой торговать, бюджет там лярды кстати!
04.02.2026 14:20 Ответить
Тоді час розпочати нову війну. Або дві.
04.02.2026 14:49 Ответить
якщо так - то нагуя ти послав головорізів вбивати військового в Черкасах ? людина жила мирно,трудилась і мала дома зброю як показали події - виключно для самооборони.навіть в конфлікті з корупціонерами й казнокрадами людина не посміла застосувати зброю - надіючись до останнього на закон і порядність правоохоронних органів.так ви поїхали вбивати.і обісрались *****.
04.02.2026 14:56 Ответить
ВР и чиновники компенсируют и опережают эту не стыковку преступности в снижении ...
04.02.2026 17:36 Ответить
 
 