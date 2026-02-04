Уровень преступности сегодня даже ниже, чем до полномасштабного вторжения РФ, - Небытов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину снизился уровень преступности.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Увидел новость об ограблении в Лондоне. Преступники с молотками среди бела дня на глазах у многих людей разбили витрину ювелирного магазина и скрылись с полными сумками драгоценностей. В британской юридической традиции преступление квалифицировано как кража со взломом. Арест по этому делу еще не произведен.

Всего за 2025 год в Лондоне зафиксировано более 48 тысяч краж со взломом и более 30 тысяч ограблений", - рассказал он.

Небытов отметил, что в Лондоне - более 900 тыс. камер наблюдения и значительный контингент полиции.

По его словам, Украина о таких ресурсах сейчас может только мечтать.

"У нас в Киеве - более 15 000 системных камер, а в целом по стране - около 78 800. У нас - война, ракеты, блэкауты. У нас - нехватка личного состава в тылу, потому что боевые подразделения полиции уничтожают врага на фронте.

Еще часть полицейских эвакуирует людей и помогает раненым в прифронтовых районах. Российские спецслужбы целенаправленно охотятся на наших военных и правоохранителей – теракты, поджоги, удары дронами", – отметил он.

В то же время, заметил заместитель главы Нацполиции, уровень преступности сегодня даже меньше, чем до полномасштабного вторжения РФ.

Статистика

"В 2025 году в стране зарегистрировано 1316 грабежей и 305 разбоев. Из 379 разбойников 281 – задержан по горячим следам. Для сравнения: в 2021 году было совершено 927 разбоев и более 5000 грабежей.

Эти цифры - не для сравнений ради сравнений, а для понимания реальной эффективности в разных условиях.

Безопасность не появляется сама по себе. Она завоевывается ежедневно – ценой решений и ответственности. Это общее дело государства и общества", – подытожил он.

