Уровень преступности сегодня даже ниже, чем до полномасштабного вторжения РФ, - Небытов
С начала полномасштабного вторжения России в Украину снизился уровень преступности.
Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Увидел новость об ограблении в Лондоне. Преступники с молотками среди бела дня на глазах у многих людей разбили витрину ювелирного магазина и скрылись с полными сумками драгоценностей. В британской юридической традиции преступление квалифицировано как кража со взломом. Арест по этому делу еще не произведен.
Всего за 2025 год в Лондоне зафиксировано более 48 тысяч краж со взломом и более 30 тысяч ограблений", - рассказал он.
Небытов отметил, что в Лондоне - более 900 тыс. камер наблюдения и значительный контингент полиции.
По его словам, Украина о таких ресурсах сейчас может только мечтать.
"У нас в Киеве - более 15 000 системных камер, а в целом по стране - около 78 800. У нас - война, ракеты, блэкауты. У нас - нехватка личного состава в тылу, потому что боевые подразделения полиции уничтожают врага на фронте.
Еще часть полицейских эвакуирует людей и помогает раненым в прифронтовых районах. Российские спецслужбы целенаправленно охотятся на наших военных и правоохранителей – теракты, поджоги, удары дронами", – отметил он.
В то же время, заметил заместитель главы Нацполиции, уровень преступности сегодня даже меньше, чем до полномасштабного вторжения РФ.
Статистика
"В 2025 году в стране зарегистрировано 1316 грабежей и 305 разбоев. Из 379 разбойников 281 – задержан по горячим следам. Для сравнения: в 2021 году было совершено 927 разбоев и более 5000 грабежей.
Эти цифры - не для сравнений ради сравнений, а для понимания реальной эффективности в разных условиях.
Безопасность не появляется сама по себе. Она завоевывается ежедневно – ценой решений и ответственности. Это общее дело государства и общества", – подытожил он.
кількість населення зменшилась в 2 рази, багато воюють і переховуються = звичайно що і кількість злочинів впаде😬
а цей клоун впарює це як свій здобуток🤦♂️