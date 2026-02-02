1 394 19

Убийств сейчас меньше всего за последние 7 лет, - Выговский

Уровень уличной преступности во время войны снизился

В Украине во время войны фиксируется снижение уличной преступности.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский в интервью Цензор.НЕТ.

Подробности

"Убийств сейчас меньше всего за последние 7 лет. В то же время, так называемых латентных преступлений – это незаконный оборот оружия, наркотиков – документируем больше. Потому что еще больше уделяем этому внимания", - отметил он.

Выговский заявил, что когда латентные преступления выявляют и документируют, то тоже снижают уровень уличной преступности, потому что человек с оружием уже не пойдет на улицу совершать правонарушения.

"Мы объективно понимаем, что после войны ситуация может измениться, потому что криминалитет так или иначе будет пытаться забрать к себе обученных воинов, которые умеют смотреть смерти в глаза.

Мы понимаем: если этим людям не будет достаточно внимания от общества и государства, и они не будут обеспечены материально, трудоустроены, то, возможно, какая-то их часть встанет на путь преступности.

Кроме того, опыт всех стран, которым пришлось воевать, показывает, что в послевоенный период наблюдался рост преступности", - пояснил глава Нацполиции.

Интервью с главой Нацполиции Иваном Выговским для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Нацполиция (16884) убийство (6501) преступность (940) Выговский Иван (82)
Топ комментарии
Це з-за того, що стало вп'ятеро більше поліцейських...😁😁😁
02.02.2026 13:28 Ответить
Ну так якщо вбивств менше може треба і штат ненавчених воювати скоротити? І відправити їх нарешті на передову?
02.02.2026 13:41 Ответить
+5
Вбивств менше а смертей більше. Тоді і піліції так багато не треба
02.02.2026 13:28 Ответить
Убивати треба коригувальників та ждунів та бандюків з помічниками ригоАНАЛІВ , які допомагають московітам убивати Українців з 2014 року!!!
02.02.2026 13:27 Ответить
Менти зайняті на фронті, тому злочинність зменшилась.
02.02.2026 14:32 Ответить
два пива цьому пану
02.02.2026 15:00 Ответить
Мабуть, варто було б і оті добровольні народні дружини зформувати, на час московської війни ******???? Цілі бригади пенсіонерів з силовиків, вештається по «ОХОРОННИХ фірмах» від мусорських інвалідів (з довідками від МСЕК крупи)??!! Майно в Україні отих льовочкиних, лавриновичів, клюєвих, мертвечуків, деркачів, сівковичів та інших ригоАНАЛЬНИХ зрадників охороняють від Українців!?!?
Нацполіція більше могла б вивільнити особового складу на захист України в районах, які межують з ОРДЛО !!,??
Але ж про це, ніхто не дбадає, з держсекретарів в Урядовому кварталі!!!
Усі вони задіяні на «шлахбаумах» кабміндічів та баканова з єрмаком і татаровим!!,???
02.02.2026 15:05 Ответить
Вбивств менше а смертей більше. Тоді і піліції так багато не треба
02.02.2026 13:28 Ответить
Це з-за того, що стало вп'ятеро більше поліцейських...😁😁😁
02.02.2026 13:28 Ответить
Заброньовані з нацПолу, бувають різні особи, у відношенні до місцевої бандоти!! Як наприклад, у Конче Заспі чи Буковелі …..
02.02.2026 14:54 Ответить
Може пояснення у тому, що в Україні населення мільйонів так на 6 менше стало? Ні, я не претендую на істину. Так, просто розмірковую.
02.02.2026 13:35 Ответить
Ну так якщо вбивств менше може треба і штат ненавчених воювати скоротити? І відправити їх нарешті на передову?
02.02.2026 13:41 Ответить
У мене складається враження, у 2014 в АТО було загалом більше поліцейських, аніж зараз за часів повномасштабки. Бо зараз відомі дві бригади МВС, а в АТО було більше десятка поліцейських батальйонів. 10 батальйонів, це ж, здається, більше, ніж 2 бригади...
02.02.2026 13:45 Ответить
А скільки в тих двох бригадах власне поліцаїв? По всьому місту висить реклама з запрошенням у ці бригади. Штурмова бригада "Лють" запрошує добровольців...
Мабуть тому що наші ненавчені поліцаї чомусь туди не йдуть.
02.02.2026 13:51 Ответить
Звісно меньше, Патріотів України стає все важче вбивати безкарно!
02.02.2026 13:46 Ответить
тупе чьмо на відповідальній посаді.
02.02.2026 13:49 Ответить
Раніше в Україні мешкало 52,15 млн. ,а зараз і нема чого рахувати.
02.02.2026 13:55 Ответить
Звичайно менше, бо появився стовпчик у таблиці - втрати цивільного населення/громадян, куди можна вписувати всі "глухарі".
02.02.2026 14:04 Ответить
А в регионах ещё меньше преступности. Как в прочем и людей. Может в этом секрете?
02.02.2026 14:05 Ответить
а начале полномаштабки убийств и мародёрства вообще не было. Когда улицы и свои районы патрулировали жители. Так вопрлс на кой хрен нам 200+тысяч бесполезных иждивинцев на содержании?
02.02.2026 14:24 Ответить
Віжверта брехня! Чому Вигівський не бере до уваги вбивсьва, скоєні кацапами не лише в тилу, а й на лінії фронту і у прифронтових громадах? Єта другоє? А я скажу, чому - бо тоді відповідальність за вбивства, скоєні кацапами поліція якби не несе. Але це не так - поліцейські дають клятву захищати громадян України не лише у тилу, а й на всій території України, що включає і ТОТ, і лінію фронту. Не дивно, що на фронті знаходиться заледве 10 відсотків працівників поліції, а швидше всього - навіть менше. Вигівський чомусь вважає, що захищати українців на фронті повинні виключно ЗСУ.
02.02.2026 15:03 Ответить
 
 