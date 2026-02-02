Убийств сейчас меньше всего за последние 7 лет, - Выговский
В Украине во время войны фиксируется снижение уличной преступности.
Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский в интервью Цензор.НЕТ.
"Убийств сейчас меньше всего за последние 7 лет. В то же время, так называемых латентных преступлений – это незаконный оборот оружия, наркотиков – документируем больше. Потому что еще больше уделяем этому внимания", - отметил он.
Выговский заявил, что когда латентные преступления выявляют и документируют, то тоже снижают уровень уличной преступности, потому что человек с оружием уже не пойдет на улицу совершать правонарушения.
"Мы объективно понимаем, что после войны ситуация может измениться, потому что криминалитет так или иначе будет пытаться забрать к себе обученных воинов, которые умеют смотреть смерти в глаза.
Мы понимаем: если этим людям не будет достаточно внимания от общества и государства, и они не будут обеспечены материально, трудоустроены, то, возможно, какая-то их часть встанет на путь преступности.
Кроме того, опыт всех стран, которым пришлось воевать, показывает, что в послевоенный период наблюдался рост преступности", - пояснил глава Нацполиции.
Интервью с главой Нацполиции Иваном Выговским для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Нацполіція більше могла б вивільнити особового складу на захист України в районах, які межують з ОРДЛО !!,??
Але ж про це, ніхто не дбадає, з держсекретарів в Урядовому кварталі!!!
Усі вони задіяні на «шлахбаумах» кабміндічів та баканова з єрмаком і татаровим!!,???
Мабуть тому що наші ненавчені поліцаї чомусь туди не йдуть.