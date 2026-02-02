Убийств сейчас меньше всего за последние 7 лет, - Выговский

В Украине во время войны фиксируется снижение уличной преступности.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский в интервью Цензор.НЕТ.

"Убийств сейчас меньше всего за последние 7 лет. В то же время, так называемых латентных преступлений – это незаконный оборот оружия, наркотиков – документируем больше. Потому что еще больше уделяем этому внимания", - отметил он.

Выговский заявил, что когда латентные преступления выявляют и документируют, то тоже снижают уровень уличной преступности, потому что человек с оружием уже не пойдет на улицу совершать правонарушения.

"Мы объективно понимаем, что после войны ситуация может измениться, потому что криминалитет так или иначе будет пытаться забрать к себе обученных воинов, которые умеют смотреть смерти в глаза.

Мы понимаем: если этим людям не будет достаточно внимания от общества и государства, и они не будут обеспечены материально, трудоустроены, то, возможно, какая-то их часть встанет на путь преступности.

Кроме того, опыт всех стран, которым пришлось воевать, показывает, что в послевоенный период наблюдался рост преступности", - пояснил глава Нацполиции.

