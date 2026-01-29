Более 71 тысячи преступлений раскрыл уголовный розыск Нацполиции в 2025 году

В течение 2025 года подразделения уголовного розыска Национальной полиции Украины раскрыли 71 893 уголовных правонарушения.

На криминогенную ситуацию в стране существенно повлияли боевые действия, постоянные обстрелы, массовая миграция населения и распространение нелегального оружия, сообщает Цензор.НЕТ.

Уголовный розыск в 2025 году раскрыл более 71 тысячи преступлений в условиях войны

За год раскрыто 45 827 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 870 умышленных убийств, 1 219 тяжких телесных повреждений, 327 телесных повреждений со смертельным исходом, 339 изнасилований, 274 разбойных нападения и 1 193 грабежа. Также задокументировано 899 незаконных завладений транспортными средствами, 2 529 краж из жилых помещений и 7 508 фактов мошенничества, в том числе в составе международных преступных группировок.

Отдельное внимание уделено противодействию поджогам как инструменту гибридной дестабилизации. В 2025 году раскрыто 568 поджогов автотранспорта, жилья, объектов бизнеса и критической инфраструктуры.

В отношении незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки уголовный розыск раскрыл 3 212 уголовных правонарушений. Полиция зафиксировала почти тысячу попыток незаконной продажи оружия. Всего из незаконного оборота изъято 3 401 единица огнестрельного оружия, более 14 тысяч гранат, более 5 тысяч килограммов взрывчатки и более 1,3 миллиона патронов. Обнаружено 99 тайников брошенного или похищенного российского оружия.

Важным направлением работы стало документирование военных преступлений. В 2025 году сообщено о 555 подозрениях по фактам военных преступлений, коллаборационной деятельности, государственной измены и террористической деятельности.

Совместно с СБУ раскрыто 52 террористических преступления, часть из которых пресечена на этапе подготовки.

