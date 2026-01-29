Более 71 тысячи преступлений раскрыл уголовный розыск Нацполиции в 2025 году

В течение 2025 года подразделения уголовного розыска Национальной полиции Украины раскрыли 71 893 уголовных правонарушения.

На криминогенную ситуацию в стране существенно повлияли боевые действия, постоянные обстрелы, массовая миграция населения и распространение нелегального оружия, сообщает Цензор.НЕТ.

Уголовный розыск в 2025 году раскрыл более 71 тысячи преступлений в условиях войны

За год раскрыто 45 827 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 870 умышленных убийств, 1 219 тяжких телесных повреждений, 327 телесных повреждений со смертельным исходом, 339 изнасилований, 274 разбойных нападения и 1 193 грабежа. Также задокументировано 899 незаконных завладений транспортными средствами, 2 529 краж из жилых помещений и 7 508 фактов мошенничества, в том числе в составе международных преступных группировок.

Отдельное внимание уделено противодействию поджогам как инструменту гибридной дестабилизации. В 2025 году раскрыто 568 поджогов автотранспорта, жилья, объектов бизнеса и критической инфраструктуры.

В отношении незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки уголовный розыск раскрыл 3 212 уголовных правонарушений. Полиция зафиксировала почти тысячу попыток незаконной продажи оружия. Всего из незаконного оборота изъято 3 401 единица огнестрельного оружия, более 14 тысяч гранат, более 5 тысяч килограммов взрывчатки и более 1,3 миллиона патронов. Обнаружено 99 тайников брошенного или похищенного российского оружия.

Важным направлением работы стало документирование военных преступлений. В 2025 году сообщено о 555 подозрениях по фактам военных преступлений, коллаборационной деятельности, государственной измены и террористической деятельности.

Совместно с СБУ раскрыто 52 террористических преступления, часть из которых пресечена на этапе подготовки.

Топ комментарии
Цікаво чи хоч в 2026 році карний розшук знайде Єрмака і Баканова.
29.01.2026 17:07 Ответить
Для цього вони теж "не навчені", та й взагалі та риба не в їхньому ставку.
29.01.2026 17:21 Ответить
і не в тому ставку, і навіть не в тому мікрорайоні!
29.01.2026 20:08 Ответить
треба ще збільшувати штат поліцаїв, до десь поліцая 3 на одну людину. розкриттів стане ще більше!
29.01.2026 17:09 Ответить
а краще 1:5 , щоб ще 2-3 поліцаї прикривали тих 2 від ,,,, наріду!
29.01.2026 20:09 Ответить
а скільки винесено реальних вироків? х/зн
29.01.2026 17:10 Ответить
За вкрадену ковбасу вони швиденько пакують і виносять вироки, це ж не депутати та їхні друзі зі вкраденими мільйонами/мільярдами.
29.01.2026 17:23 Ответить
Скажу як в нашому місті.
Нерозкритих справ до біса,так от хто не хоче іти воювати беруть на себе все що можна,каже хай до мене краще з передачею прийдуть а ніж з квітами на цвинтар.
Отака розкривають злочини.
29.01.2026 17:26 Ответить
а скільки всього зареєстровано? 😁
бо з особистого досвіду знаю шо мусара ніхера не шукають навіть якщо є докази

дві справи карні замилили нічого не розкрили
мусора не люди
29.01.2026 17:39 Ответить
Поміж рядків:
більше 71 000 злочинів сфабрикувала поліція і не спіймала жодного злочинця.
29.01.2026 17:40 Ответить
А такі випадки , як "справа Русінова" до цієї кількості входять ?
29.01.2026 17:42 Ответить
90 відсотків намальовано самими мусорами щоб показати що щось роблять
29.01.2026 18:17 Ответить
71 тисячу злочинів розкрив , а скільки продали, скільки зробили злочинів працівники карного розшуку дайте цифри
29.01.2026 19:26 Ответить
 
 