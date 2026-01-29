Более 71 тысячи преступлений раскрыл уголовный розыск Нацполиции в 2025 году
В течение 2025 года подразделения уголовного розыска Национальной полиции Украины раскрыли 71 893 уголовных правонарушения.
На криминогенную ситуацию в стране существенно повлияли боевые действия, постоянные обстрелы, массовая миграция населения и распространение нелегального оружия, сообщает Цензор.НЕТ.
Уголовный розыск в 2025 году раскрыл более 71 тысячи преступлений в условиях войны
За год раскрыто 45 827 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 870 умышленных убийств, 1 219 тяжких телесных повреждений, 327 телесных повреждений со смертельным исходом, 339 изнасилований, 274 разбойных нападения и 1 193 грабежа. Также задокументировано 899 незаконных завладений транспортными средствами, 2 529 краж из жилых помещений и 7 508 фактов мошенничества, в том числе в составе международных преступных группировок.
Отдельное внимание уделено противодействию поджогам как инструменту гибридной дестабилизации. В 2025 году раскрыто 568 поджогов автотранспорта, жилья, объектов бизнеса и критической инфраструктуры.
В отношении незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки уголовный розыск раскрыл 3 212 уголовных правонарушений. Полиция зафиксировала почти тысячу попыток незаконной продажи оружия. Всего из незаконного оборота изъято 3 401 единица огнестрельного оружия, более 14 тысяч гранат, более 5 тысяч килограммов взрывчатки и более 1,3 миллиона патронов. Обнаружено 99 тайников брошенного или похищенного российского оружия.
Важным направлением работы стало документирование военных преступлений. В 2025 году сообщено о 555 подозрениях по фактам военных преступлений, коллаборационной деятельности, государственной измены и террористической деятельности.
Совместно с СБУ раскрыто 52 террористических преступления, часть из которых пресечена на этапе подготовки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нерозкритих справ до біса,так от хто не хоче іти воювати беруть на себе все що можна,каже хай до мене краще з передачею прийдуть а ніж з квітами на цвинтар.
Отака розкривають злочини.
бо з особистого досвіду знаю шо мусара ніхера не шукають навіть якщо є докази
дві справи карні замилили нічого не розкрили
мусора не люди
більше 71 000 злочинів сфабрикувала поліція і не спіймала жодного злочинця.