Понад 71 тисячу злочинів розкрив карний розшук Нацполіції у 2025 році

Упродовж 2025 року підрозділи карного розшуку Національної поліції України розкрили 71 893 кримінальні правопорушення.

На криміногенну ситуацію в країні суттєво впливали бойові дії, постійні обстріли, масова міграція населення та поширення нелегальної зброї, інформує Цензор.НЕТ.

Карний розшук у 2025 році розкрив понад 71 тисячу злочинів в умовах війни

За рік розкрито 45 827 тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема 870 умисних убивств, 1 219 тяжких тілесних ушкоджень, 327 тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, 339 зґвалтувань, 274 розбійні напади та 1 193 грабежі. Також задокументовано 899 незаконних заволодінь транспортними засобами, 2 529 крадіжок з помешкань і 7 508 фактів шахрайства, у тому числі у складі міжнародних злочинних угруповань.

Окрему увагу приділено протидії підпалам як інструменту гібридної дестабілізації. У 2025 році розкрито 568 підпалів автотранспорту, житла, об’єктів бізнесу та критичної інфраструктури.

Щодо незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухівки, карний розшук розкрив 3 212 кримінальних правопорушень. Поліція зафіксувала майже тисячу спроб незаконного продажу зброї. Загалом з незаконного обігу вилучено 3 401 одиницю вогнепальної зброї, понад 14 тисяч гранат, більше 5 тисяч кілограмів вибухівки та понад 1,3 мільйона набоїв. Виявлено 99 схронів покинутої або викраденої російської зброї.

Важливим напрямом роботи стало документування воєнних злочинів. У 2025 році повідомлено 555 підозр за фактами воєнних злочинів, колабораційної діяльності, державної зради та терористичної діяльності.

Спільно зі СБУ розкрито 52 терористичні злочини, частину з яких припинено на етапі підготовки.

Нацполіція СБУ злочинність війна в Україні
Цікаво чи хоч в 2026 році карний розшук знайде Єрмака і Баканова.
29.01.2026 17:07 Відповісти
За вкрадену ковбасу вони швиденько пакують і виносять вироки, це ж не депутати та їхні друзі зі вкраденими мільйонами/мільярдами.
29.01.2026 17:23 Відповісти
Поміж рядків:
більше 71 000 злочинів сфабрикувала поліція і не спіймала жодного злочинця.
29.01.2026 17:40 Відповісти
Цікаво чи хоч в 2026 році карний розшук знайде Єрмака і Баканова.
29.01.2026 17:07 Відповісти
Для цього вони теж "не навчені", та й взагалі та риба не в їхньому ставку.
29.01.2026 17:21 Відповісти
і не в тому ставку, і навіть не в тому мікрорайоні!
29.01.2026 20:08 Відповісти
треба ще збільшувати штат поліцаїв, до десь поліцая 3 на одну людину. розкриттів стане ще більше!
29.01.2026 17:09 Відповісти
а краще 1:5 , щоб ще 2-3 поліцаї прикривали тих 2 від ,,,, наріду!
29.01.2026 20:09 Відповісти
а скільки винесено реальних вироків? х/зн
29.01.2026 17:10 Відповісти
За вкрадену ковбасу вони швиденько пакують і виносять вироки, це ж не депутати та їхні друзі зі вкраденими мільйонами/мільярдами.
29.01.2026 17:23 Відповісти
Скажу як в нашому місті.
Нерозкритих справ до біса,так от хто не хоче іти воювати беруть на себе все що можна,каже хай до мене краще з передачею прийдуть а ніж з квітами на цвинтар.
Отака розкривають злочини.
29.01.2026 17:26 Відповісти
а скільки всього зареєстровано? 😁
бо з особистого досвіду знаю шо мусара ніхера не шукають навіть якщо є докази

дві справи карні замилили нічого не розкрили
мусора не люди
29.01.2026 17:39 Відповісти
Поміж рядків:
більше 71 000 злочинів сфабрикувала поліція і не спіймала жодного злочинця.
29.01.2026 17:40 Відповісти
А такі випадки , як "справа Русінова" до цієї кількості входять ?
29.01.2026 17:42 Відповісти
90 відсотків намальовано самими мусорами щоб показати що щось роблять
29.01.2026 18:17 Відповісти
71 тисячу злочинів розкрив , а скільки продали, скільки зробили злочинів працівники карного розшуку дайте цифри
29.01.2026 19:26 Відповісти
 
 