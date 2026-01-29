Понад 71 тисячу злочинів розкрив карний розшук Нацполіції у 2025 році

Упродовж 2025 року підрозділи карного розшуку Національної поліції України розкрили 71 893 кримінальні правопорушення.

На криміногенну ситуацію в країні суттєво впливали бойові дії, постійні обстріли, масова міграція населення та поширення нелегальної зброї, інформує Цензор.НЕТ.

За рік розкрито 45 827 тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема 870 умисних убивств, 1 219 тяжких тілесних ушкоджень, 327 тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, 339 зґвалтувань, 274 розбійні напади та 1 193 грабежі. Також задокументовано 899 незаконних заволодінь транспортними засобами, 2 529 крадіжок з помешкань і 7 508 фактів шахрайства, у тому числі у складі міжнародних злочинних угруповань.

Окрему увагу приділено протидії підпалам як інструменту гібридної дестабілізації. У 2025 році розкрито 568 підпалів автотранспорту, житла, об’єктів бізнесу та критичної інфраструктури.

Щодо незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухівки, карний розшук розкрив 3 212 кримінальних правопорушень. Поліція зафіксувала майже тисячу спроб незаконного продажу зброї. Загалом з незаконного обігу вилучено 3 401 одиницю вогнепальної зброї, понад 14 тисяч гранат, більше 5 тисяч кілограмів вибухівки та понад 1,3 мільйона набоїв. Виявлено 99 схронів покинутої або викраденої російської зброї.

Важливим напрямом роботи стало документування воєнних злочинів. У 2025 році повідомлено 555 підозр за фактами воєнних злочинів, колабораційної діяльності, державної зради та терористичної діяльності.

Спільно зі СБУ розкрито 52 терористичні злочини, частину з яких припинено на етапі підготовки.

